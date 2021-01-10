نقاش أمريكي حول حرية التعبير بسبب ترامب، ورئيس وزراء جزائري سابق يقر بحصوله على سبائك ذهب من زعماء خليجيين

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس
أعلنت كوبا انها
توصلت إلى اتفاق مع إيران للعمل معًا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.
وتقول الحكومة
الكوبية إنها ستشارك المعلومات حول لقاحها الأكثر تقدمًا ، سوبيرانا 0-2 ، والذي
سيدخل المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات قريبا جدا.
وتقول السلطات
الصحية في هافانا إنها تخطط لاختباراللقاح على عشرات الآلاف من الأشخاص في كلا البلدين.
وأشادت الحكومة
الإيرانية بالاتفاق ووصفته بأنه تحالف استراتيجي.
وأصدر المرشد
الأعلى الإيراني ، آية الله علي خامنئي ، الجمعة ، أمرًا يحظر استخدام لقاحات
فيروس كورونا الأمريكية أو البريطانية الصنع.
وقال إنها "غير جديرة
بالثقة ويمكن استخدامها للسيطرة على الإيرانيين" .
Getty ImagesCopyright: Getty Images
شبكة التواصل بارلير تجدد النقاش حول حرية التعبير في الفضاء الالكتروني
اتهم
موقع التواصل الاجتماعي، بارلير، شركات التقنية الكبرى بشن هجوم متسق على حرية
التعبير بعد أن انضمت شركة أمازون إلى
قائمة الشركات التي اتخذت إجراءات بحق موقع التواصل الاجتماعي، الذي يستخدم بكثرة
من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.
وقال
المدير التنفيذي لبارلير إن التطبيق لن يكون متاحا في الفضاء الالكتروني لمدة
أسبوع حيث يحاول العاملون إعادة تدشينه.
وكانت
شعبية شبكة التواصل الاجتماعي قد ازدادت بشكل كبير بين أنصار ترامب في الأشهر الأخيرة
بالتزامن مع القيود التي وضعتها شبكات أخرى على نشر البيانات الزائفة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى يقول إنه تلقى سبائك ذهب من قادة خليجيين
أقرّ
رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى خلال جلسة محاكمته السبت بأنّه تلقّى في
فترة تولّيه رئاسة الوزراء سبائك ذهب من قادة خليجيّين، قائلاً إنّه أعاد بيعها في
السوق السوداء.
واستؤنفت السبت محاكمة أويحيى وعبد المالك سلال،
رئيسَي الوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار فضيحة
فساد خطيرة في قطاع السيارات.
ويمثل
المتهمون أمام القضاء في تهم فساد عدة ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات خصوصا منح
امتيازات لبعض رجال الاعمال مقابل تمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.
وكان
أويحيى أول من استدعي إلى المنصة للإدلاء بأقواله وقد سئل عن مصدر أمواله التي
تُقدّر بنحو 700 مليون دينار (4,3
ملايين يورو) والتي تم إيداعها في عدد من الحسابات.
وقد
أوضح أن هذه الأموال لا علاقة لها بأدائه وظائفه، قائلا إنه كان يتلقى من موقعه
بصفته رئيسا للوزراء "هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام
ببيعها في السوق الموازية بـ350 مليون دينار تم ايداعها
في حساباته"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
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فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس
أعلنت كوبا انها توصلت إلى اتفاق مع إيران للعمل معًا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.
وتقول الحكومة الكوبية إنها ستشارك المعلومات حول لقاحها الأكثر تقدمًا ، سوبيرانا 0-2 ، والذي سيدخل المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات قريبا جدا.
وتقول السلطات الصحية في هافانا إنها تخطط لاختباراللقاح على عشرات الآلاف من الأشخاص في كلا البلدين.
وأشادت الحكومة الإيرانية بالاتفاق ووصفته بأنه تحالف استراتيجي.
وأصدر المرشد الأعلى الإيراني ، آية الله علي خامنئي ، الجمعة ، أمرًا يحظر استخدام لقاحات فيروس كورونا الأمريكية أو البريطانية الصنع.
وقال إنها "غير جديرة بالثقة ويمكن استخدامها للسيطرة على الإيرانيين" .
شبكة التواصل بارلير تجدد النقاش حول حرية التعبير في الفضاء الالكتروني
اتهم موقع التواصل الاجتماعي، بارلير، شركات التقنية الكبرى بشن هجوم متسق على حرية التعبير بعد أن انضمت شركة أمازون إلى قائمة الشركات التي اتخذت إجراءات بحق موقع التواصل الاجتماعي، الذي يستخدم بكثرة من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.
وقال المدير التنفيذي لبارلير إن التطبيق لن يكون متاحا في الفضاء الالكتروني لمدة أسبوع حيث يحاول العاملون إعادة تدشينه.
وكانت شعبية شبكة التواصل الاجتماعي قد ازدادت بشكل كبير بين أنصار ترامب في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع القيود التي وضعتها شبكات أخرى على نشر البيانات الزائفة.
رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى يقول إنه تلقى سبائك ذهب من قادة خليجيين
أقرّ رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى خلال جلسة محاكمته السبت بأنّه تلقّى في فترة تولّيه رئاسة الوزراء سبائك ذهب من قادة خليجيّين، قائلاً إنّه أعاد بيعها في السوق السوداء.
واستؤنفت السبت محاكمة أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسَي الوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار فضيحة فساد خطيرة في قطاع السيارات.
ويمثل المتهمون أمام القضاء في تهم فساد عدة ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الاعمال مقابل تمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.
وكان أويحيى أول من استدعي إلى المنصة للإدلاء بأقواله وقد سئل عن مصدر أمواله التي تُقدّر بنحو 700 مليون دينار (4,3 ملايين يورو) والتي تم إيداعها في عدد من الحسابات.
وقد أوضح أن هذه الأموال لا علاقة لها بأدائه وظائفه، قائلا إنه كان يتلقى من موقعه بصفته رئيسا للوزراء "هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية بـ350 مليون دينار تم ايداعها في حساباته"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.