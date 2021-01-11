قطر والسعودية تستعدان لاستئناف الرحلات الجوية، وفريق من الصحة العالمية يزور الصين الخميس المقبل

أعلنت الرابطة الأمريكية للاعبي الغولف المحترفين تراجعها عن تنظيم بطولة الغولف، المقررة عام 2022، في ملعب "ترامب ناشيونال"، القائم في مدينة بيدمينستر ، والمملوك للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وصوّت أعضاء الرابطة الأمريكية على إنهاء الاتفاقية المبرمة مع ملعب ترامب ناشيونال، أمس الأحد، في خطوة بررها منظمو البطولة بأن استخدام ملعب ترامب كمضيف للبطولة سيكون "ضارا" بها، عقب حادثة اقتحام الكونغرس، التي تورط فيها الرئيس ترامب.

واتهم الديمقراطيون وبعض الجمهوريين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتشجيع على أعمال الشغب التي جرت في الكونغرس، الأربعاء الماضي.

وقال ممثل عن منظمة ترامب إنهم "أصيبوا بخيبة أمل كبيرة" من جراء قرار الرابطة.

من جانبه، قال رئيس رابطة لاعبي الغولف الأمريكية، جيم ريتشرسون، إنه "بات واضحا أن استخدام ملعب ترامب ناشيونال سيضر باسم الرابطة، وسيعرض قدرتها على تقديم برامجها والحفاظ على استمراريتها للخطر".