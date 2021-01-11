قطر والسعودية تستعدان لاستئناف الرحلات الجوية، وفريق من الصحة العالمية يزور الصين الخميس المقبل

رابطة الغولف الأمريكية تجرّد "ترامب ناشيونال" من حق استضافة بطولة 2022
أعلنت الرابطة الأمريكية للاعبي
الغولف المحترفين تراجعها عن تنظيم بطولة الغولف، المقررة عام 2022، في ملعب "ترامب ناشيونال"، القائم في مدينة بيدمينستر ،
والمملوك للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
وصوّت أعضاء الرابطة
الأمريكية على إنهاء الاتفاقية المبرمة مع ملعب ترامب ناشيونال، أمس الأحد، في
خطوة بررها منظمو البطولة بأن استخدام ملعب ترامب كمضيف للبطولة سيكون
"ضارا" بها، عقب حادثة اقتحام الكونغرس، التي تورط فيها الرئيس ترامب.
واتهم الديمقراطيون
وبعض الجمهوريين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتشجيع على أعمال الشغب التي
جرت في الكونغرس، الأربعاء الماضي.
وقال ممثل عن منظمة
ترامب إنهم "أصيبوا بخيبة أمل كبيرة" من جراء قرار الرابطة.
من جانبه، قال
رئيس رابطة لاعبي الغولف الأمريكية، جيم ريتشرسون، إنه "بات واضحا أن استخدام
ملعب ترامب ناشيونال سيضر باسم الرابطة، وسيعرض قدرتها على تقديم برامجها والحفاظ
على استمراريتها للخطر".
ReutersCopyright: Reuters
المصالحة الخليجية: السعودية وقطر تستعدان لاستئناف الرحلات الجوية
تستأنف
اليوم الرحلات الجوية بين قطر والسعودية بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين
في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيراً بين أطراف الأزمة الخليجية.
وكانت
السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية عقب
إعلان الدول الأربع في يونيو /حزيران 2017 قطع العلاقات مع الدوحة متهمين إياها بالسعي
لزعزعة استقرار المنطقة وهو الأمر الذي نفته قطر.
وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة
لمجلس التعاون الخليجي عقدت الاسبوع الماضيفي مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: فريق تابع للصحة العالمية يزور الصين يوم الخميس للتحقيق في منشأ الوباء
أعلنت
وزارة الصحة الصينية أن فريق منظمة الصحة
العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ فيروس
كورونا سيبدأ مهمته الخميس المقبل.
وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين
الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1,9
مليون شخص عبر العالم.
وألغيت
الزيارة في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية
للفريق.
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رابطة الغولف الأمريكية تجرّد "ترامب ناشيونال" من حق استضافة بطولة 2022
أعلنت الرابطة الأمريكية للاعبي الغولف المحترفين تراجعها عن تنظيم بطولة الغولف، المقررة عام 2022، في ملعب "ترامب ناشيونال"، القائم في مدينة بيدمينستر ، والمملوك للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
وصوّت أعضاء الرابطة الأمريكية على إنهاء الاتفاقية المبرمة مع ملعب ترامب ناشيونال، أمس الأحد، في خطوة بررها منظمو البطولة بأن استخدام ملعب ترامب كمضيف للبطولة سيكون "ضارا" بها، عقب حادثة اقتحام الكونغرس، التي تورط فيها الرئيس ترامب.
واتهم الديمقراطيون وبعض الجمهوريين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتشجيع على أعمال الشغب التي جرت في الكونغرس، الأربعاء الماضي.
وقال ممثل عن منظمة ترامب إنهم "أصيبوا بخيبة أمل كبيرة" من جراء قرار الرابطة.
من جانبه، قال رئيس رابطة لاعبي الغولف الأمريكية، جيم ريتشرسون، إنه "بات واضحا أن استخدام ملعب ترامب ناشيونال سيضر باسم الرابطة، وسيعرض قدرتها على تقديم برامجها والحفاظ على استمراريتها للخطر".
المصالحة الخليجية: السعودية وقطر تستعدان لاستئناف الرحلات الجوية
تستأنف اليوم الرحلات الجوية بين قطر والسعودية بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيراً بين أطراف الأزمة الخليجية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية عقب إعلان الدول الأربع في يونيو /حزيران 2017 قطع العلاقات مع الدوحة متهمين إياها بالسعي لزعزعة استقرار المنطقة وهو الأمر الذي نفته قطر.
وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الاسبوع الماضيفي مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.
فيروس كورونا: فريق تابع للصحة العالمية يزور الصين يوم الخميس للتحقيق في منشأ الوباء
أعلنت وزارة الصحة الصينية أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ فيروس كورونا سيبدأ مهمته الخميس المقبل.
وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم.
وألغيت الزيارة في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.