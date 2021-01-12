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مصر ترفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية، و حالة طوارئ في ماليزيا للمرة الأولى منذ 50 عاما لمواجهة كورونا

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  1. مصدر في وزارة الطيران المصرية: القاهرة ترفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية

    قال مصدر بوزارة الطيران المصرية لبي بي سي إن القاهرة قررت رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية المفروض منذ نحو ثلاث سنوات ونصف وتسمح لها بعبور الأجواء المصرية.

    وتأتي هذه الخطوة غداة استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وقطر وذلك في إطار المصالحة التي تم التوصل إليها في القمة الخليجية الأخيرة بمدينة العلا السعودية الأسبوع الماضي .

    وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات مع قطر يونيو/حزيران 2017 متهمين إياها بالسعي لزعزعة استقرار المنطقة وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.

    قطر
    Copyright: Reuters

  2. فيروس كورونا: إعلان حالة الطوارئ في ماليزيا للمرة الأولى منذ خمسين عاما

    أعلن ملك ماليزيا، السلطان عبد الله، حالة طوارئ في عموم البلاد لمواجهة الزيادة الكبيرة في تفشي فيروس كورونا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ خمسين عاما.

    ويسمح القرار الملكي لحكومة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بأن تصدر قرارات دون الحصول على موافقة البرلمان، المعطل حاليا، بجانب منحها سلطة تخطي قرارات الإدارات الإقليمية وأحكام الدستور.

    وقال القصر الملكي إنه سيتم العمل بحالة الطوارئ حتى بداية أغسطس /أب المقبل إلا في حالة السيطرة على الوضع في موعد سابق عن هذا.

    وسجلت ماليزيا ما يقرب من 140 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 550.

    ماليزيا
    Copyright: EPA
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