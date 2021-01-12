مصر ترفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية، و حالة طوارئ في ماليزيا للمرة الأولى منذ 50 عاما لمواجهة كورونا

قال مصدر بوزارة الطيران المصرية لبي بي سي إن القاهرة قررت رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية المفروض منذ نحو ثلاث سنوات ونصف وتسمح لها بعبور الأجواء المصرية.

وتأتي هذه الخطوة غداة استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وقطر وذلك في إطار المصالحة التي تم التوصل إليها في القمة الخليجية الأخيرة بمدينة العلا السعودية الأسبوع الماضي .

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات مع قطر يونيو/حزيران 2017 متهمين إياها بالسعي لزعزعة استقرار المنطقة وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.