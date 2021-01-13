أنباء عن مقتل عشرات العسكريين والمسلحين في غارات إسرائيلية على سوريا، وانسحاب الولايات المتحدة والتشيك من كأس العالم لكرة اليد في مصر

اقتحام الكونغرس: يوتيوب يلحق بتويتر وفيسبوك ويعلق قناة تابعة لترامب
علق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، قناة تابعة للرئيس الأمريكي دونالد
ترامب وحذف تسجيل فيديو" لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف".
وقال يوتيوب
في بيان إن قناة ترامب تم حظرها لمدة سبعة
أيام على الأقل.
وكان موقع
تويتر قد أغلق حساب ترامب، كما علق موقع فيسبوك حسابيه على منصته ومنصة انستغرام
عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكونغرس. وعلقت خدمات أخرى مثل سنابتشات
وتويتش حسابات ترامب.
وحذف تويتر
أيضا أكثر من 70 ألفا من الحسابات المرتبطة بحركة "كيو أنون" المجموعة
المؤيدة لنظرية المؤامرة.
ويتابع 2,77
مليون مشترك حساب ترامب على يوتيوب.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ناشطون سوريون: غارات إسرائيلية توقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السوريين والمسلحين الموالين لإيران.
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية وناشطون معارضون بأن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على مواقع عسكرية في
شرقي سوريا.
وبينما أكتفت وكالة الأنباء السورية بالقول إن "
العدوان الإسرائيلي" استهدف مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، فإن المرصد السوري
لحقوق الإنسان المعارض قال إن الغارات تسببت في مقتل سبعة عسكريين سوريين و16 من
المسلحين الموالين لإيران.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها
في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب
الله اللبناني.
كأس العالم لكرة اليد: انسحاب الولايات المتحدة والتشيك من البطولة التي تستضيفها مصر بسبب فيروس كورونا
انسحب منتخبان لكرة اليد من بطولة كأس العالم التي من
المقرر أن تنطلق في مصر مساء الأربعاء وذلك بسبب إصابة عدد كبير من الفريقين
بفيروس كورونا.
وقال الاتحاد الدولي لكرة اليد الثلاثاء إن كلًا من
منتخبيْ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التشيكية قد انسحبا من البطولة،
وتم استبدالهما بالمنتخب السويسري ومنتخب شمال مقدونيا، على التوالي.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة بمواجهةٍ بين المنتخب
المصري ومنتخب تشيلي، وتستمر حتى 31 يناير/كانون الثاني بمشاركة 32 منتخبا.
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اقتحام الكونغرس: يوتيوب يلحق بتويتر وفيسبوك ويعلق قناة تابعة لترامب
علق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، قناة تابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو" لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف".
وقال يوتيوب في بيان إن قناة ترامب تم حظرها لمدة سبعة أيام على الأقل.
وكان موقع تويتر قد أغلق حساب ترامب، كما علق موقع فيسبوك حسابيه على منصته ومنصة انستغرام عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكونغرس. وعلقت خدمات أخرى مثل سنابتشات وتويتش حسابات ترامب.
وحذف تويتر أيضا أكثر من 70 ألفا من الحسابات المرتبطة بحركة "كيو أنون" المجموعة المؤيدة لنظرية المؤامرة.
ويتابع 2,77 مليون مشترك حساب ترامب على يوتيوب.
ناشطون سوريون: غارات إسرائيلية توقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السوريين والمسلحين الموالين لإيران.
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية وناشطون معارضون بأن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على مواقع عسكرية في شرقي سوريا.
وبينما أكتفت وكالة الأنباء السورية بالقول إن " العدوان الإسرائيلي" استهدف مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض قال إن الغارات تسببت في مقتل سبعة عسكريين سوريين و16 من المسلحين الموالين لإيران.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
كأس العالم لكرة اليد: انسحاب الولايات المتحدة والتشيك من البطولة التي تستضيفها مصر بسبب فيروس كورونا
انسحب منتخبان لكرة اليد من بطولة كأس العالم التي من المقرر أن تنطلق في مصر مساء الأربعاء وذلك بسبب إصابة عدد كبير من الفريقين بفيروس كورونا.
وقال الاتحاد الدولي لكرة اليد الثلاثاء إن كلًا من منتخبيْ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التشيكية قد انسحبا من البطولة، وتم استبدالهما بالمنتخب السويسري ومنتخب شمال مقدونيا، على التوالي.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة بمواجهةٍ بين المنتخب المصري ومنتخب تشيلي، وتستمر حتى 31 يناير/كانون الثاني بمشاركة 32 منتخبا.