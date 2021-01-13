أنباء عن مقتل عشرات العسكريين والمسلحين في غارات إسرائيلية على سوريا، وانسحاب الولايات المتحدة والتشيك من كأس العالم لكرة اليد في مصر

علق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، قناة تابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو" لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف".

وقال يوتيوب في بيان إن قناة ترامب تم حظرها لمدة سبعة أيام على الأقل.

وكان موقع تويتر قد أغلق حساب ترامب، كما علق موقع فيسبوك حسابيه على منصته ومنصة انستغرام عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكونغرس. وعلقت خدمات أخرى مثل سنابتشات وتويتش حسابات ترامب.

وحذف تويتر أيضا أكثر من 70 ألفا من الحسابات المرتبطة بحركة "كيو أنون" المجموعة المؤيدة لنظرية المؤامرة.

ويتابع 2,77 مليون مشترك حساب ترامب على يوتيوب.