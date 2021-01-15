ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في إندونيسيا، وفلسطيني بدون أطراف في غزة يدخل عالم الكاراتيه

الانتخابات في أوغندا: تقدم موسيفيني واتهامات "بالغش" من منافسه
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات
الرئاسية في أوغندة تقدم الرئيس الحالي يوري موسيفيني على أقرب منافسيه المغني و
الموسيقي بوبي واين بفارق كبير.
وقالت لجنة الانتخابات الأوغندية، إن الفرز الأولي لثلث الأصوات أظهر تقدم الرئيس الحالي بالتزامن مع إطلاق منافسه بوبي واين لاتهامات
بوجود غش و احتيال شاب العملية الانتخابية و قال واين إن لديه فيديو يثبت هذه
الادعاءات مؤكدا على حقه الدستوري في
تقديم اعتراض على هذه النتائج.
وأكد المراقبون الدوليون و الأفارقة أن قطع الانترنت خلال عمليات
الفرز يجعل عمليات التحقق من هذه الادعاءات أمرا صعب.
ReutersCopyright: Reuters
فلسطيني بدون أطراف يدخل عالم الكاراتيه
يوسف أبو
عميرة، خريج كلية الحقوق الفلسطينية، لم يدع الإعاقة تعيقه.
وُلد بلا رجلين وبذراعين لم يكتمل نموهما، وخاض تحديا جديدا، الكاراتيه.
أظهر يوسف،
البالغ من العمر 24 عاما
مهاراته في القتال بالعصي أثناء تدريبه مع مدربه في نادي المشتل للفنون القتالية
في غزة.
وقال أبو
عميرة: أردت أن أثبت لنفسي وللعالم أن الإعاقة موجودة في العقل وليست في الجسد،
ولا شيء مستحيل، فلعبة الكاراتيه تساعدني في الدفاع عن نفسي، وأحلم بالمشاركة في
البطولات الدولية.
ويساعده فن
القتال بالعصا على تعويض أطرافه المفقودة، وقد تعلم كيفية توجيه اللكمات القوية،
وصد الهجمات بجسده وذراعيه.
زلزال إندونيسيا يحصد حتى الآن 34 شخصا
وصل عدد ضحايا
زلزال إندونيسيا حتى الآن إلى 34 شخصا،
ومن المتوقع أن يزيد العدد إذ لا تزال فرق الإنقاذ تبحث بين أنقاض الأبنية، ومن
بينها مستشفى أملا في العثور على ناجين.
وقع الزلزال
ليلا وأسفر عن مئات الجرحى، وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي في
إندونيسيا. وبلغت قوة الزلزال 6.2 درجات.
وقال مسؤول في
فرق الإغاثة لوكالة فرانس برس إن أحد المشافي في الجزيرة انهار، وهناك مرضى
وموظفون تحت الأنقاض، ولاتزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهم.
وقدر عدد
الأشخاص العالقين تحت الأنقاض ما بين 10 و20 وليس
هناك ما يؤكد إن كانوا على قيد الحياة.
ولم يعرف على
الفور حجم الأضرار التي لحقت بعاصمة الإقليم البالغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.
وسبق لسكان هذه
الجزيرة أن تعرضوا لزلزال قوي في عام 2018.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الانتخابات في أوغندا: تقدم موسيفيني واتهامات "بالغش" من منافسه
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أوغندة تقدم الرئيس الحالي يوري موسيفيني على أقرب منافسيه المغني و الموسيقي بوبي واين بفارق كبير.
وقالت لجنة الانتخابات الأوغندية، إن الفرز الأولي لثلث الأصوات أظهر تقدم الرئيس الحالي بالتزامن مع إطلاق منافسه بوبي واين لاتهامات بوجود غش و احتيال شاب العملية الانتخابية و قال واين إن لديه فيديو يثبت هذه الادعاءات مؤكدا على حقه الدستوري في تقديم اعتراض على هذه النتائج.
وأكد المراقبون الدوليون و الأفارقة أن قطع الانترنت خلال عمليات الفرز يجعل عمليات التحقق من هذه الادعاءات أمرا صعب.
فلسطيني بدون أطراف يدخل عالم الكاراتيه
يوسف أبو عميرة، خريج كلية الحقوق الفلسطينية، لم يدع الإعاقة تعيقه.
وُلد بلا رجلين وبذراعين لم يكتمل نموهما، وخاض تحديا جديدا، الكاراتيه.
أظهر يوسف، البالغ من العمر 24 عاما مهاراته في القتال بالعصي أثناء تدريبه مع مدربه في نادي المشتل للفنون القتالية في غزة.
وقال أبو عميرة: أردت أن أثبت لنفسي وللعالم أن الإعاقة موجودة في العقل وليست في الجسد، ولا شيء مستحيل، فلعبة الكاراتيه تساعدني في الدفاع عن نفسي، وأحلم بالمشاركة في البطولات الدولية.
ويساعده فن القتال بالعصا على تعويض أطرافه المفقودة، وقد تعلم كيفية توجيه اللكمات القوية، وصد الهجمات بجسده وذراعيه.
زلزال إندونيسيا يحصد حتى الآن 34 شخصا
وصل عدد ضحايا زلزال إندونيسيا حتى الآن إلى 34 شخصا، ومن المتوقع أن يزيد العدد إذ لا تزال فرق الإنقاذ تبحث بين أنقاض الأبنية، ومن بينها مستشفى أملا في العثور على ناجين.
وقع الزلزال ليلا وأسفر عن مئات الجرحى، وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا. وبلغت قوة الزلزال 6.2 درجات.
وقال مسؤول في فرق الإغاثة لوكالة فرانس برس إن أحد المشافي في الجزيرة انهار، وهناك مرضى وموظفون تحت الأنقاض، ولاتزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهم.
وقدر عدد الأشخاص العالقين تحت الأنقاض ما بين 10 و20 وليس هناك ما يؤكد إن كانوا على قيد الحياة.
ولم يعرف على الفور حجم الأضرار التي لحقت بعاصمة الإقليم البالغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.
وسبق لسكان هذه الجزيرة أن تعرضوا لزلزال قوي في عام 2018.