ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في إندونيسيا، وفلسطيني بدون أطراف في غزة يدخل عالم الكاراتيه

Reuters Copyright: Reuters دفن مشفى تحت الركام Image caption: دفن مشفى تحت الركام

وصل عدد ضحايا زلزال إندونيسيا حتى الآن إلى 34 شخصا، ومن المتوقع أن يزيد العدد إذ لا تزال فرق الإنقاذ تبحث بين أنقاض الأبنية، ومن بينها مستشفى أملا في العثور على ناجين.

وقع الزلزال ليلا وأسفر عن مئات الجرحى، وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا. وبلغت قوة الزلزال 6.2 درجات.

وقال مسؤول في فرق الإغاثة لوكالة فرانس برس إن أحد المشافي في الجزيرة انهار، وهناك مرضى وموظفون تحت الأنقاض، ولاتزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهم.

وقدر عدد الأشخاص العالقين تحت الأنقاض ما بين 10 و20 وليس هناك ما يؤكد إن كانوا على قيد الحياة.

ولم يعرف على الفور حجم الأضرار التي لحقت بعاصمة الإقليم البالغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.

وسبق لسكان هذه الجزيرة أن تعرضوا لزلزال قوي في عام 2018.