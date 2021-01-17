هيومن رايتس ووتش تطالب إسرائيل بتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين، وبايدن يعتزم إلغاء حظر السفر على مواطني دول إسلامية

تنصيب بايدن: الرئيس الأمريكي المنتخب يعتزم إلغاء حظر السفر المفروض على دول ذات غالبية من المسلمين
تفيد التقارير الواردة من الولايات المتحدة بأن الرئيس
المنتخب، جو بايدن، يعتزم توقيع العديد من الأوامر التنفيذية في يومه الأول كرئيس
للبلاد لإلغاء قرارات كان قد اتخذها الرئيس المنتهية ولايته
دونالد ترامب.
وتشمل
القرارات التي يعتقد أن بايدن سيتخذها بعد ساعات من حفل التنصيب رفع الحظر على
دخول البلاد للأجانب القادمين من دول معينة أغلبها ذات أغلبية مسلمة، وإعادة
الانضمام لمعاهدة باريس الخاصة بالمناخ.
وسيتم
تنصيب جو بايدن يوم الأربعاء 20 يناير/ كانون ثاني الجاري في مراسم ستشهد
استعدادات أمنية مكثفة في البلاد تحسبا لأي أعمال عنف قد يقوم بها أنصار ترامب
الذي يقول إن الانتخابات تعرضت للتزوير.
فيروس كورونا: هيومن رايتس ووتش تدعو إسرائيل إلى توفير اللقاحات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات
الإسرائيلية إلى توفير لقاحات فيروس كورونا لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني يعيشون في
الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين.
وتقول المنظمة إن إسرائيل قامت بتطعيم 20 في المائة في
مواطنيها لكن "لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي
المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري".
وتقول إسرائيل إن مسؤولية تطعيم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تقع على عاتق السلطة الفلسطينية.
وزاد عدد من تلقوا التطعيم في إسرائيلي حتى الآن عن
مليوني شخص في حملة تلقيح منحت الأولوية لكبار السن والفئات المعرضة للخطر وشملت
عرب إسرائيل وسكان القدس.
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تنصيب بايدن: الرئيس الأمريكي المنتخب يعتزم إلغاء حظر السفر المفروض على دول ذات غالبية من المسلمين
تفيد التقارير الواردة من الولايات المتحدة بأن الرئيس المنتخب، جو بايدن، يعتزم توقيع العديد من الأوامر التنفيذية في يومه الأول كرئيس للبلاد لإلغاء قرارات كان قد اتخذها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وتشمل القرارات التي يعتقد أن بايدن سيتخذها بعد ساعات من حفل التنصيب رفع الحظر على دخول البلاد للأجانب القادمين من دول معينة أغلبها ذات أغلبية مسلمة، وإعادة الانضمام لمعاهدة باريس الخاصة بالمناخ.
وسيتم تنصيب جو بايدن يوم الأربعاء 20 يناير/ كانون ثاني الجاري في مراسم ستشهد استعدادات أمنية مكثفة في البلاد تحسبا لأي أعمال عنف قد يقوم بها أنصار ترامب الذي يقول إن الانتخابات تعرضت للتزوير.
فيروس كورونا: هيومن رايتس ووتش تدعو إسرائيل إلى توفير اللقاحات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية إلى توفير لقاحات فيروس كورونا لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين.
وتقول المنظمة إن إسرائيل قامت بتطعيم 20 في المائة في مواطنيها لكن "لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري".
وتقول إسرائيل إن مسؤولية تطعيم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تقع على عاتق السلطة الفلسطينية.
وزاد عدد من تلقوا التطعيم في إسرائيلي حتى الآن عن مليوني شخص في حملة تلقيح منحت الأولوية لكبار السن والفئات المعرضة للخطر وشملت عرب إسرائيل وسكان القدس.