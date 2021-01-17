هيومن رايتس ووتش تطالب إسرائيل بتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين، وبايدن يعتزم إلغاء حظر السفر على مواطني دول إسلامية

تفيد التقارير الواردة من الولايات المتحدة بأن الرئيس المنتخب، جو بايدن، يعتزم توقيع العديد من الأوامر التنفيذية في يومه الأول كرئيس للبلاد لإلغاء قرارات كان قد اتخذها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتشمل القرارات التي يعتقد أن بايدن سيتخذها بعد ساعات من حفل التنصيب رفع الحظر على دخول البلاد للأجانب القادمين من دول معينة أغلبها ذات أغلبية مسلمة، وإعادة الانضمام لمعاهدة باريس الخاصة بالمناخ.

وسيتم تنصيب جو بايدن يوم الأربعاء 20 يناير/ كانون ثاني الجاري في مراسم ستشهد استعدادات أمنية مكثفة في البلاد تحسبا لأي أعمال عنف قد يقوم بها أنصار ترامب الذي يقول إن الانتخابات تعرضت للتزوير.