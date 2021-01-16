إغلاق 9 مساجد في فرنسا حتى الآن بسبب "معايير السلامة"، وترامب يقلد محمد السادس ملك المغرب وساما لشجاعته في التطبيع

دونالد ترامب يقلد محمد السادس ملك المغرب وساما لشجاعته في التطبيع
منح الرئيس الأمريكي
المنتهية ولايته دونالد ترامب ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق لدوره
الإيجابي في الشرق الأوسط، مشيرا على الخصوص إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال البيت الأبيض: إن
الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة في كل المجالات بين
مملكة المغرب والولايات المتحدة، وأضاف إن
وسام الاستحقاق هو وسام عسكريّ يُمنح تكريما لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين
الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَحه أحد إلا الرئيس.
وفي العاشر من ديسمبر/
كانون الأول، أعلن ترامب أن المغرب تعهّد بتطبيع علاقاته مع إسرائيل وأن الولايات
المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
إغلاق 9 مساجد في فرنسا حتى الآن بسبب "معايير السلامة"
أغلقت فرنسا، بحسب ما
قاله وزير الداخلية، 9 مساجد معظمها في باريس، وهي من بين 18 دار
عبادة كانت تحت المراقبة.
وعزت السلطات قرار
الإغلاق إلى أسباب إدارية، منها عدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه
المؤسسات في باريس.
ونفذت في الأسابيع
الأخيرة 34 عملية مراقبة لدور عبادة إسلامية.
ومن المقرر أن يناقش
النواب في بداية الأسبوع المقبل مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ
الجمهورية"، الذي يسمى أيضا قانون مناهضة الانفصالية، قبل عرضه في جلسة عامة
اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط.
واجتمع وزير الداخلية
صباح السبت مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة
الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسام بينهم حول مشروع إصلاح الإسلام في فرنسا.
وكانت الحكومة الفرنسية
قد أطلقت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني مشروعا لإصلاح المؤسسات الإسلامية لضمان
وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة.
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دونالد ترامب يقلد محمد السادس ملك المغرب وساما لشجاعته في التطبيع
منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق لدوره الإيجابي في الشرق الأوسط، مشيرا على الخصوص إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال البيت الأبيض: إن الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة في كل المجالات بين مملكة المغرب والولايات المتحدة، وأضاف إن وسام الاستحقاق هو وسام عسكريّ يُمنح تكريما لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَحه أحد إلا الرئيس.
وفي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، أعلن ترامب أن المغرب تعهّد بتطبيع علاقاته مع إسرائيل وأن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
إغلاق 9 مساجد في فرنسا حتى الآن بسبب "معايير السلامة"
أغلقت فرنسا، بحسب ما قاله وزير الداخلية، 9 مساجد معظمها في باريس، وهي من بين 18 دار عبادة كانت تحت المراقبة.
وعزت السلطات قرار الإغلاق إلى أسباب إدارية، منها عدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات في باريس.
ونفذت في الأسابيع الأخيرة 34 عملية مراقبة لدور عبادة إسلامية.
ومن المقرر أن يناقش النواب في بداية الأسبوع المقبل مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، الذي يسمى أيضا قانون مناهضة الانفصالية، قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط.
واجتمع وزير الداخلية صباح السبت مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسام بينهم حول مشروع إصلاح الإسلام في فرنسا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني مشروعا لإصلاح المؤسسات الإسلامية لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة.