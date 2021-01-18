" توافق" بين الإسلام والعلمانية في فرنسا، ونمو اقتصادي في الصين رغم تفشي فيروس كورونا

فيروس كورونا: الاقتصادي الصيني يحقق نموا بنسبة 2.3 % خلال عام 2020
حقق الاقتصادي الصيني نموا بنسبة 2.3 % خلال العام الماضي على الرغم من القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لهذه البيانات، تكون الصين هي الدولة الاقتصادية الكبرى الوحيدة التي شهد اقتصادها نموا خلال العام الماضي.
وقال رئيس مكتب الإحصاء الصيني، نينغ جيزه، إن الاقتصاد الصيني سجل إنجازًا غير عادي في عام استثنائي.
ويتوقع المحللون استمرار النمو هذا العام بنحو 8%.
ويأمل الصينيون في إنهاء "الحرب التجارية" مع الولايات المتحدة عندما يتولى جو بايدن السلطة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يقر ميثاق مبادئ يؤكد توافق الإسلام مع العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة
أقرت
جمعية معنية بتمثيل المسلمين في فرنسا ميثاق مبادئ يؤكد توافق الدين الإسلامي مع العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة.
وجاء
قرار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني عقب أحداث
العنف التي شهدتها البلاد على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.
ويندد
ميثاق المبادئ بـ"تدخل الدول الأجنبية في ممارسة الدين الإسلامي"،
كما قال إن "الأعمال العدائية التي تستهدف
مسلمين في فرنسا ومنسوبة إلى أقلية متطرفة لا ينبغي ان تعتبر أنها الدولة أو الشعب
الفرنسي".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
قصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع
قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على أهداف تابعة
لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مدينة اسدود الإسرائيلي سقطا في البحر.
وقال شهود عيان إن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت
أراض زراعية شرق مدينة رفح وشرق منطقة القرارة بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع بنحو
6 صواريخ ما أدى لحدوث أضرار مادية.
بينما أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان ثان أن طائرات
حربية تابعة له أغارت على ورشات لحفر أنفاق تابعة لحماس.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: الاقتصادي الصيني يحقق نموا بنسبة 2.3 % خلال عام 2020
حقق الاقتصادي الصيني نموا بنسبة 2.3 % خلال العام الماضي على الرغم من القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لهذه البيانات، تكون الصين هي الدولة الاقتصادية الكبرى الوحيدة التي شهد اقتصادها نموا خلال العام الماضي.
وقال رئيس مكتب الإحصاء الصيني، نينغ جيزه، إن الاقتصاد الصيني سجل إنجازًا غير عادي في عام استثنائي.
ويتوقع المحللون استمرار النمو هذا العام بنحو 8%.
ويأمل الصينيون في إنهاء "الحرب التجارية" مع الولايات المتحدة عندما يتولى جو بايدن السلطة.
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يقر ميثاق مبادئ يؤكد توافق الإسلام مع العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة
أقرت جمعية معنية بتمثيل المسلمين في فرنسا ميثاق مبادئ يؤكد توافق الدين الإسلامي مع العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة.
وجاء قرار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني عقب أحداث العنف التي شهدتها البلاد على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.
ويندد ميثاق المبادئ بـ"تدخل الدول الأجنبية في ممارسة الدين الإسلامي"، كما قال إن "الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا ومنسوبة إلى أقلية متطرفة لا ينبغي ان تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي".
قصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع
قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مدينة اسدود الإسرائيلي سقطا في البحر.
وقال شهود عيان إن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت أراض زراعية شرق مدينة رفح وشرق منطقة القرارة بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع بنحو 6 صواريخ ما أدى لحدوث أضرار مادية.
بينما أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان ثان أن طائرات حربية تابعة له أغارت على ورشات لحفر أنفاق تابعة لحماس.