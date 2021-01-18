" توافق" بين الإسلام والعلمانية في فرنسا، ونمو اقتصادي في الصين رغم تفشي فيروس كورونا

حقق الاقتصادي الصيني نموا بنسبة 2.3 % خلال العام الماضي على الرغم من القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لهذه البيانات، تكون الصين هي الدولة الاقتصادية الكبرى الوحيدة التي شهد اقتصادها نموا خلال العام الماضي.

وقال رئيس مكتب الإحصاء الصيني، نينغ جيزه، إن الاقتصاد الصيني سجل إنجازًا غير عادي في عام استثنائي.

ويتوقع المحللون استمرار النمو هذا العام بنحو 8%.

ويأمل الصينيون في إنهاء "الحرب التجارية" مع الولايات المتحدة عندما يتولى جو بايدن السلطة.