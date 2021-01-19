واشنطن تستعد لمراسم تنصيب جو بايدن، وقطر تحث دول الخليج على الحوار مع إيران

قال\nوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إن بلاده حثت دول الخليج\nالعربية على الدخول في حوار مع إيران. وشدد\nالوزير القطري في مقابلة صحفية على أن دول الخليج لديها نفس الرغبة مشيرا إلى إن\nهذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في المفاوضات. وكانت\nالسعودية والإمارات والبحرين قد توصلت إلى اتفاق مصالحة مع قطر في وقت سابق من\nالشهر الجاري، ما وضع حدا لثلاثة أعوام ونصف العام من المقاطعة. واتهمت\nدول المقاطعة الدوحة في منتصف 2017 بالتعاون مع إيران في مسعى لزعزعة استقرار\nالمنطقة.
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المصالحة الخليجية: قطر تحث دول الخليج على الحوار مع إيران
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إن بلاده حثت دول الخليج العربية على الدخول في حوار مع إيران.
وشدد الوزير القطري في مقابلة صحفية على أن دول الخليج لديها نفس الرغبة مشيرا إلى إن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في المفاوضات.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد توصلت إلى اتفاق مصالحة مع قطر في وقت سابق من الشهر الجاري، ما وضع حدا لثلاثة أعوام ونصف العام من المقاطعة.
واتهمت دول المقاطعة الدوحة في منتصف 2017 بالتعاون مع إيران في مسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
تنصيب جو بايدن: واشنطن تستعد للمراسم بمائتي ألف علم ووجود أمني مكثف
قامت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن بوضع مائتي ألف علم أمريكي في منتزه بوسط المدينة قبل أن يتم تسليط الضوء عليهم في عروض ضوئية استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم غد.
وترمز الأعلام إلى الحشود التي كان من المفترض أن تحضر مراسم التنصيب لولا الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتشهد واشنطن استعدادات أمنية مكثفة منذ حادثة اقتحام عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونغرس في قبل نحو أسبوعين.