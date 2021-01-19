واشنطن تستعد لمراسم تنصيب جو بايدن، وقطر تحث دول الخليج على الحوار مع إيران

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إن بلاده حثت دول الخليج العربية على الدخول في حوار مع إيران.

وشدد الوزير القطري في مقابلة صحفية على أن دول الخليج لديها نفس الرغبة مشيرا إلى إن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في المفاوضات.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد توصلت إلى اتفاق مصالحة مع قطر في وقت سابق من الشهر الجاري، ما وضع حدا لثلاثة أعوام ونصف العام من المقاطعة.

واتهمت دول المقاطعة الدوحة في منتصف 2017 بالتعاون مع إيران في مسعى لزعزعة استقرار المنطقة.