دونالد ترامب: يترك منصبه بـ21 طلقة بناء على طلبه، ونصف مليون دولار لتنظيف وتعقيم البيت الأبيض قبل استقبال الساكن الجديد

قبل أن تنتقل أسرة بايدن إلى البيت الأبيض سيقوم فريق التنظيف بإجرات استثنائية لتنظيفه وتعقيمه، وسيتكلف هذا نصف مليون دولا تقريبا.

فقد أصيب على الأقل 53 موظفا من موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا، فتم الاستعانة على غير العادة بشركات خاصة لتطهير وتعقيم 132 غرفة تعقيما عميقا وشاملا بما في ذلك مفاتيح المصاعد وأسطح الثريات والسجاد.

وتظهر وسائل الإعلام الأمريكية أن هذه العمليات قد تصل فاتورتها إلى 127 ألف دولار أما تنظيف السجاد فسيتكلف 44 ألف دولار وتغيير بعضها سيتكلف 115 ألف دولار.

تنظيف الستائر والتخلص من النفايات وتغيير ألوان بعض الجدران سيتكلف 150 ألف دولار.

في الظروف العادية ينظف العاملون المئة البيت الأبيض. لكن الظروف التي يعيشها العالم وتحديدا أمريكا ليست عادية.