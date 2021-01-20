دونالد ترامب: يترك منصبه بـ21 طلقة بناء على طلبه، ونصف مليون دولار لتنظيف وتعقيم البيت الأبيض قبل استقبال الساكن الجديد

تنصيب بايدن: تعقيم البيت الأبيض يتكلف نصف مليون دولار
قبل أن تنتقل أسرة بايدن
إلى البيت الأبيض سيقوم فريق التنظيف بإجرات استثنائية لتنظيفه وتعقيمه، وسيتكلف
هذا نصف مليون دولا تقريبا.
فقد أصيب على الأقل 53
موظفا من موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا، فتم الاستعانة على غير العادة بشركات
خاصة لتطهير وتعقيم 132 غرفة تعقيما عميقا وشاملا بما في ذلك مفاتيح المصاعد وأسطح
الثريات والسجاد.
وتظهر وسائل الإعلام
الأمريكية أن هذه العمليات قد تصل فاتورتها إلى 127 ألف دولار أما تنظيف السجاد
فسيتكلف 44 ألف دولار وتغيير بعضها سيتكلف 115 ألف دولار.
تنظيف الستائر والتخلص
من النفايات وتغيير ألوان بعض الجدران سيتكلف 150 ألف دولار.
في الظروف العادية ينظف
العاملون المئة البيت الأبيض. لكن الظروف التي يعيشها العالم وتحديدا أمريكا ليست
عادية.
EPACopyright: EPA
دونالد ترامب: الرئيس المنتهية ولايته يغادر البيت الأبيض
من المقرر
أن يغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب واشنطن الأربعاء قبل ساعات
من تنصيب خلفه الديموقراطي جو بايدن.
وسيتوجه،
قبل انتهاء ولايته بقليل، إلى فلوريدا ومقره في مارالاغو حيث ينوي الاستقرار.
ويغادر
مقر الرئاسة على متن مروحية ستقلع من حدائق البيت الأبيض، متوجها إلى قاعدة أندروز
العسكرية في ميريلاند، وقد يلقي كلمة أخيرة قبل الوداع، ثم تطلق بعدها21 طلقة، بناء على طلبه. وسيحضر حفل الوداع حفنة من الأصدقاء. لن يكون نائب الرئيس مايك بنس واحدا منهم، كما رفض عدد من المدعويين المشاركة بهذا الاحتفال.
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تنصيب بايدن: تعقيم البيت الأبيض يتكلف نصف مليون دولار
قبل أن تنتقل أسرة بايدن إلى البيت الأبيض سيقوم فريق التنظيف بإجرات استثنائية لتنظيفه وتعقيمه، وسيتكلف هذا نصف مليون دولا تقريبا.
فقد أصيب على الأقل 53 موظفا من موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا، فتم الاستعانة على غير العادة بشركات خاصة لتطهير وتعقيم 132 غرفة تعقيما عميقا وشاملا بما في ذلك مفاتيح المصاعد وأسطح الثريات والسجاد.
وتظهر وسائل الإعلام الأمريكية أن هذه العمليات قد تصل فاتورتها إلى 127 ألف دولار أما تنظيف السجاد فسيتكلف 44 ألف دولار وتغيير بعضها سيتكلف 115 ألف دولار.
تنظيف الستائر والتخلص من النفايات وتغيير ألوان بعض الجدران سيتكلف 150 ألف دولار.
في الظروف العادية ينظف العاملون المئة البيت الأبيض. لكن الظروف التي يعيشها العالم وتحديدا أمريكا ليست عادية.
دونالد ترامب: الرئيس المنتهية ولايته يغادر البيت الأبيض
من المقرر أن يغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب واشنطن الأربعاء قبل ساعات من تنصيب خلفه الديموقراطي جو بايدن.
وسيتوجه، قبل انتهاء ولايته بقليل، إلى فلوريدا ومقره في مارالاغو حيث ينوي الاستقرار.
ويغادر مقر الرئاسة على متن مروحية ستقلع من حدائق البيت الأبيض، متوجها إلى قاعدة أندروز العسكرية في ميريلاند، وقد يلقي كلمة أخيرة قبل الوداع، ثم تطلق بعدها21 طلقة، بناء على طلبه. وسيحضر حفل الوداع حفنة من الأصدقاء. لن يكون نائب الرئيس مايك بنس واحدا منهم، كما رفض عدد من المدعويين المشاركة بهذا الاحتفال.
وتعد تلك الرحلة الأخيرة لترامب باعتباره رئيسا.