فيروس كورونا: ألمانيا تتجاوز 50 ألف وفاة، وأربعة قتلى بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على مدينة حماة السورية

أعلن معهد روبرت كوخ للصحة العامة أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ألمانيا تجاوز 50.000 شخص الجمعة، بينما مددت البلاد إجراءات الحد من انتشار كوفيد-19 حتى الثامن من فبراير/شباط.

وقال المعهد إنه سجل 50642 حالة وفاة منذ بداية الوباء في شتاء 2020. وتوفي 859 شخصا في الساعات الـ24 الماضية.

وتشمل هذه الأرقام الأشخاص الذين كان الوباء السبب المباشر لوفاتهم، والذين يعانون من أمراض سابقة وأصيبوا بكورونا، ومن لا يمكن إثبات سبب وفاتهم الدقيق بشكل قاطع.

وسجل المعهد 17862 إصابة جديدة الجمعة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في ألمانيا إلى مليونين و106 آلاف و262 منذ بداية الوباء.