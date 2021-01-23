روسيا تعتقل العشرات من أنصار أليكسي نافالني الذين بدأوا موجة من المظاهرات، وإيطاليا تعلق تطبيق تيك توك بعد وفاة طفلة كانت تشارك في لعبة عليه

أعلنت\nإيطاليا مساء الجمعة أنها حجبت موقتا شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك"\nعن المراهقين والأطفال. ويأتي\nهذا الإجراء بعد وفاة طفلة كانت تشارك في "لعبة الوشاح" على الشبكة\nالاجتماعية. وأوضحت\nهيئة حماية البيانات الإيطالية أن الحجب فوري وسيستمر مبدئيا حتى منتصف الشهر\nالمقبل، وهو الموعد المحدد لتسلم إيطاليا رد الشركة على طلبات لجنة التحقيق في\nروما. وجاء\nهذا القرار بعد ساعات من إعلان وفاة فتاة في العاشرة في باليرمو اختناقا، أثناء\nمشاركتها في لعبة تحدي، هي "لعبة الوشاح"، خلال تصويرها نفسها بهاتفها\nالمحمول عبر "تيك توك". وأشارت\nالهيئة إلى أن الشبكة التي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين "لم ترفض"\nتسجيل الفتاة على الرغم من صغر سنها، الذي يقلّ عن 13، وهو الحد\nالأدنى لعمر المستخدمين وفق الشروط التي تعتمدها "تيك توك".
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تيك توك: إيطاليا تعلق التطبيق بعد وفاة طفلة كانت تشارك في لعبة عليه
أعلنت إيطاليا مساء الجمعة أنها حجبت موقتا شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن المراهقين والأطفال.
ويأتي هذا الإجراء بعد وفاة طفلة كانت تشارك في "لعبة الوشاح" على الشبكة الاجتماعية.
وأوضحت هيئة حماية البيانات الإيطالية أن الحجب فوري وسيستمر مبدئيا حتى منتصف الشهر المقبل، وهو الموعد المحدد لتسلم إيطاليا رد الشركة على طلبات لجنة التحقيق في روما.
وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان وفاة فتاة في العاشرة في باليرمو اختناقا، أثناء مشاركتها في لعبة تحدي، هي "لعبة الوشاح"، خلال تصويرها نفسها بهاتفها المحمول عبر "تيك توك".
وأشارت الهيئة إلى أن الشبكة التي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين "لم ترفض" تسجيل الفتاة على الرغم من صغر سنها، الذي يقلّ عن 13، وهو الحد الأدنى لعمر المستخدمين وفق الشروط التي تعتمدها "تيك توك".
روسيا تعتقل العشرات من أنصار أليكسي نافالني الذين بدأوا موجة من المظاهرات
اعتقل عشرات الأشخاص السبت بعد موجة مظاهرات شملت جميع أنحاء روسيا.وطالب أنصار المعارض الروسي، أليكسي نافالني، بالإفراج عنه.
ونشر فريق نافالني على الإنترنت دعوات إلى التجمع في 65 مدينة روسية.
وبدأت الاحتجاجات الأولى السبت في أقصى شرق روسيا حيث خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فلاديفوستوك، وخاباروفسك، بينما انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة أمام المتظاهرين، بحسب ماقاله أنصار نافالني.
واعتقل حوالى 50 من المحتجين في عشر مدن روسية، بحسب مصادر غير حكومية متخصصة في مراقبة الاعتقالات.
ومن المتوقع أن تشهد موسكو مظاهرات كبيرة حيث تقوى تعبئة المعارضة عادة، لكن الشرطة توعدت بقمع أي مظاهرة غير مصرح بها.