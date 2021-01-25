محادثات بين تركيا واليونان لحل الخلافات حول مصادر الطاقة، وقرار مرتقب من بايدن يحظر دخول الأوروبيين الولايات المتحدة

أقرت البحرين الاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا- أكسفورد" ضد فيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية بأن الموافقة على اللقاح جاءت بناء على المعلومات التي وردت من شركة "أسترازينيكا" حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان، ونتائج المناعة ومعلومات التصنيع التي وفرها معهد سيرام بالهند؛ لإثبات أن عملية التصنيع تتوافق مع المعايير الدولية.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تكون البحرين أقرت ثالث استخدام طارئ للقاح في البلاد بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبايونتيك".