محادثات بين تركيا واليونان لحل الخلافات حول مصادر الطاقة، وقرار مرتقب من بايدن يحظر دخول الأوروبيين الولايات المتحدة

فيروس كورونا: البحرين تقر لقاح أسترازينيكا-أكسفورد للاستخدام الطارئ
أقرت البحرين الاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا- أكسفورد" ضد فيروس كورونا.
وأفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية بأن الموافقة على اللقاح جاءت بناء على المعلومات التي وردت من شركة "أسترازينيكا" حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان، ونتائج المناعة ومعلومات التصنيع التي وفرها معهد سيرام بالهند؛ لإثبات أن عملية التصنيع تتوافق مع المعايير الدولية.
وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تكون البحرين أقرت ثالث استخدام طارئ للقاح في البلاد بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبايونتيك".
SOPA IMAGESCopyright: SOPA IMAGES
إسرائيل تسلّم مديرة مدرسة متهمة بارتكاب 74 اعتداء جنسيا إلى أستراليا
سلّمت إسرائيل
مديرة مدرسة سابقة إلى أستراليا؛ لاتهامها بارتكاب انتهاكات جنسية.
وتُتهم مالكا لايفر
بارتكاب 74 اعتداءً
جنسيا خلال فترة عملها مديرة لمدرسة للفتيات اليهوديات في ملبورن.
وكانت ليفر قد غادرت أستراليا للإقامة في إسرائيل عام 2008، قبل أن تبرز الادعاءات، التي
تنفيها لايفر، بارتكاب انتهاكات جنسية. وتقدمت أستراليا بطلب إلى إسرائيل لتسليم
لايفر عام 2012.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق لايفر في رحلة العودة إلى أستراليا
قبل ساعات من دخول الحظر، الذي فرضته إسرائيل على الرحلات الجوية لاحتواء تفشي وباء
الكورونا، حيز التنفيذ.
فيروس كورونا: بايدن يعتزم حظر دخول الأوروبيين الولايات المتحدة
تفيد
التقارير الواردة من الولايات المتحدة بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم فرض
حظر على دخول البلاد يشمل معظم المواطنين غير الأميركيّين الذين زاروا بريطانيا
والبرازيل وايرلندا ومعظم دول أوروبا
ونقلت
وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن بايدن سيوسّع هذا الحظر
ليشمل أيضا المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا، وذلك
بسبب تقارير تشير إلى أنّ نسخا متحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ تُعتبر أكثر
قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 25 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما
تجاوز عدد الوفيات 400 ألف.
ReutersCopyright: Reuters
غاز شرق المتوسط: محادثات بين تركيا واليونان لحل الخلافات على مصادر الطاقة
بدأت
في مدينة إسطنبول التركية محادثات بين مسؤولين أتراك ويونانيين لتسوية الخلافات
بين البلدين بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط بعد أزمة
دبلوماسية متواصلة منذ أشهر.
وقد
توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر الأبيض المتوسط عام 2016 وسط تصاعد التوتر
بين الطرفين.
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فيروس كورونا: البحرين تقر لقاح أسترازينيكا-أكسفورد للاستخدام الطارئ
أقرت البحرين الاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا- أكسفورد" ضد فيروس كورونا.
وأفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية بأن الموافقة على اللقاح جاءت بناء على المعلومات التي وردت من شركة "أسترازينيكا" حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان، ونتائج المناعة ومعلومات التصنيع التي وفرها معهد سيرام بالهند؛ لإثبات أن عملية التصنيع تتوافق مع المعايير الدولية.
وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تكون البحرين أقرت ثالث استخدام طارئ للقاح في البلاد بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبايونتيك".
إسرائيل تسلّم مديرة مدرسة متهمة بارتكاب 74 اعتداء جنسيا إلى أستراليا
سلّمت إسرائيل مديرة مدرسة سابقة إلى أستراليا؛ لاتهامها بارتكاب انتهاكات جنسية.
وتُتهم مالكا لايفر بارتكاب 74 اعتداءً جنسيا خلال فترة عملها مديرة لمدرسة للفتيات اليهوديات في ملبورن.
وكانت ليفر قد غادرت أستراليا للإقامة في إسرائيل عام 2008، قبل أن تبرز الادعاءات، التي تنفيها لايفر، بارتكاب انتهاكات جنسية. وتقدمت أستراليا بطلب إلى إسرائيل لتسليم لايفر عام 2012.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق لايفر في رحلة العودة إلى أستراليا قبل ساعات من دخول الحظر، الذي فرضته إسرائيل على الرحلات الجوية لاحتواء تفشي وباء الكورونا، حيز التنفيذ.
فيروس كورونا: بايدن يعتزم حظر دخول الأوروبيين الولايات المتحدة
تفيد التقارير الواردة من الولايات المتحدة بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم فرض حظر على دخول البلاد يشمل معظم المواطنين غير الأميركيّين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وايرلندا ومعظم دول أوروبا
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن بايدن سيوسّع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا، وذلك بسبب تقارير تشير إلى أنّ نسخا متحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ تُعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 25 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد الوفيات 400 ألف.
غاز شرق المتوسط: محادثات بين تركيا واليونان لحل الخلافات على مصادر الطاقة
بدأت في مدينة إسطنبول التركية محادثات بين مسؤولين أتراك ويونانيين لتسوية الخلافات بين البلدين بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط بعد أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أشهر.
وقد توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر الأبيض المتوسط عام 2016 وسط تصاعد التوتر بين الطرفين.