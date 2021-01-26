وزير الاستخبارات الإسرائيلي يزور السودان، وإصابة أغنى رجل في أمريكا اللاتينية بفيروس كورونا

حط وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في الخرطوم يوم أمس في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي إلى السودان.

وذكرت مصادر مطلعة لبي بي سي أن المسؤول الإسرائيلي الرفيع التقى بوزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم بالإضافة إلى عدد من القادة العسكريين وأن اللقاءات تركزت على تطوير علاقات البلدين خاصة في المجال العسكري.

وكان السودان قد اعلن في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي تطبيع علاقاته مع إسرائيل بعد توقيعه على "اتفاقيات إبراهام" برعاية أميركية.

من جهة أخرى وصل إلى الخرطوم أندرو يونغ نائب قائد القيادة العسكرية الامريكية في أفريقيا في زيارة تستغرق عدة ايام.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي عسكري رفيع للبلاد منذ رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.