خطط إسرائيلية للتصدي "للتهديد النووي الإيراني"، وبايدن يقول إن الوقت قد حان للتحرك ضد العنصرية

صرح الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قد حان "وقت التحرك" ضد "العنصرية المؤسسية" التي "تفسد روح أميركا" ووقع سلسلة من المراسيم يبقى تأثيرها مع ذلك محدودا.

وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن موت الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في ايار/مايو "يمثل نقطة تحول في موقف البلاد من العدالة العرقية".

وأضاف قبل التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المراسيم بينها أمر تنفيذي بإنهاء السجون الفدرالية الخاصة "حان وقت التحرك لأن الإيمان والأخلاق يمليان ذلك" ولأن العنصرية "مدمرة ومكلفة" للولايات المتحدة.

ويأمر المرسوم الجديد وزير العدل بعدم تجديد عقود الجهات المشغلة لهذه السجون عند انتهائها.