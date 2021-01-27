خطط إسرائيلية للتصدي "للتهديد النووي الإيراني"، وبايدن يقول إن الوقت قد حان للتحرك ضد العنصرية

بايدن يقول إن الوقت قد حان للتحرك ضد العنصرية "المؤسساتية"
صرح الرئيس
الأميركي جو بايدن أنه قد حان "وقت التحرك" ضد "العنصرية
المؤسسية" التي "تفسد روح أميركا" ووقع سلسلة من المراسيم يبقى
تأثيرها مع ذلك محدودا.
وقال الرئيس
الديموقراطي في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن موت الأميركي من أصل إفريقي جورج
فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في ايار/مايو "يمثل نقطة تحول في موقف
البلاد من العدالة العرقية".
وأضاف قبل
التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المراسيم بينها أمر تنفيذي بإنهاء السجون
الفدرالية الخاصة "حان وقت التحرك لأن الإيمان والأخلاق يمليان ذلك"
ولأن العنصرية "مدمرة ومكلفة" للولايات المتحدة.
ويأمر المرسوم الجديد وزير العدل بعدم تجديد
عقود الجهات المشغلة لهذه السجون عند انتهائها.
EPACopyright: EPA
رئيس الأركان الإسرائيلي طلب وضع خطط للتصدي للـ"تهديد النووي الإيراني"
أعلن رئيس أركان
الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه طلب من فرق العمل العسكرية وضع خطط جديدة
للتصدي لما وصفه بأنه "تهديد نووي إيراني" في حال اتخذ قرار سياسي
باستهداف طهران إذا ما قررت المضي قدما في " خططها لصنع قنبلة نووية".
وبينما تنفي
إيران ان يكون برنامجها النووي أية اغراض عسكرية، فإن إسرائيل تقول إن طهران تسعى
لتطوير أسلحة نووية.
وأضاف كوخافي
بأن الجيش طلب ميزانية مليون دولار تقريبا لتطوير خطط عسكرية والتحضير لهذه
الضربات، مشيرا إلى أن قرار الضربة يعود للقيادات السياسية.
ووجه رئيس
الأركان الإسرائيلي رسائل لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفيد بأن العودة
للاتفاق النووي مع طهران أو توقيع اتفاق جديد لا يمنع إيران من أنشطتها سيكون
أمرًا سيئا.
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بايدن يقول إن الوقت قد حان للتحرك ضد العنصرية "المؤسساتية"
صرح الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قد حان "وقت التحرك" ضد "العنصرية المؤسسية" التي "تفسد روح أميركا" ووقع سلسلة من المراسيم يبقى تأثيرها مع ذلك محدودا.
وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن موت الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في ايار/مايو "يمثل نقطة تحول في موقف البلاد من العدالة العرقية".
وأضاف قبل التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المراسيم بينها أمر تنفيذي بإنهاء السجون الفدرالية الخاصة "حان وقت التحرك لأن الإيمان والأخلاق يمليان ذلك" ولأن العنصرية "مدمرة ومكلفة" للولايات المتحدة.
ويأمر المرسوم الجديد وزير العدل بعدم تجديد عقود الجهات المشغلة لهذه السجون عند انتهائها.
رئيس الأركان الإسرائيلي طلب وضع خطط للتصدي للـ"تهديد النووي الإيراني"
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه طلب من فرق العمل العسكرية وضع خطط جديدة للتصدي لما وصفه بأنه "تهديد نووي إيراني" في حال اتخذ قرار سياسي باستهداف طهران إذا ما قررت المضي قدما في " خططها لصنع قنبلة نووية".
وبينما تنفي إيران ان يكون برنامجها النووي أية اغراض عسكرية، فإن إسرائيل تقول إن طهران تسعى لتطوير أسلحة نووية.
وأضاف كوخافي بأن الجيش طلب ميزانية مليون دولار تقريبا لتطوير خطط عسكرية والتحضير لهذه الضربات، مشيرا إلى أن قرار الضربة يعود للقيادات السياسية.
ووجه رئيس الأركان الإسرائيلي رسائل لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفيد بأن العودة للاتفاق النووي مع طهران أو توقيع اتفاق جديد لا يمنع إيران من أنشطتها سيكون أمرًا سيئا.