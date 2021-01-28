الحكومة الأمريكية: خطر حدوث أعمال إرهابية من أنصار ترامب لايزال قائما، والبرلمان الكندي يوافق على منح رائف بدوي المعارض السعودي الجنسية سعيا لإطلاق سراحه.

حذر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، من أن الأسابيع العشرة المقبلة ستكون صعبة بسبب النقص في إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا، التي اضطرت إلى تقليص إمدادات اللقاح للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيحصل على جرعات من اللقاح أقل بنسبة 60 في المئة عما وُعد به في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2021.

واقترح سبان عقد قمة بين مصنعي الأدوية والقادة الفيدراليين والإقليميين لألمانيا للتوصل لما يمكن للسياسيين تقديمه لدعم إمدادات اللقاح.

وكان الاتحاد الأوروبي قد مارس ضغوطا على شركة أسترازينيكا السويدية لاستخدام إنتاجهم من اللقاحات في بريطانيا لتعويض النقص في إمدادات اللقاح للاتحاد الأوروبي، غير أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، أصر على وجوب استمرار مصانع أسترازينيكا في بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها من اللقاحات للحكومة البريطانية، مؤكدا أن انقطاعا في إمدادات اللقاح في بريطانيا لن يحدث.