الحكومة الأمريكية: خطر حدوث أعمال إرهابية من أنصار ترامب لايزال قائما، والبرلمان الكندي يوافق على منح رائف بدوي المعارض السعودي الجنسية سعيا لإطلاق سراحه.

لقاح فيروس كورونا: 10 أسابيع صعبة تنتظر ألمانيا بسبب النقص في الإمدادات
حذر وزير الصحة
الألماني، ينس سبان، من أن الأسابيع العشرة المقبلة ستكون صعبة بسبب النقص
في إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
يأتي ذلك في ظل
خلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا، التي اضطرت إلى تقليص إمدادات اللقاح للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيحصل على جرعات من اللقاح أقل
بنسبة 60 في المئة عما وُعد به في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار
2021.
واقترح سبان
عقد قمة بين مصنعي الأدوية والقادة الفيدراليين والإقليميين لألمانيا للتوصل لما
يمكن للسياسيين تقديمه لدعم إمدادات اللقاح.
وكان الاتحاد
الأوروبي قد مارس ضغوطا على شركة أسترازينيكا السويدية لاستخدام إنتاجهم من
اللقاحات في بريطانيا لتعويض النقص في إمدادات اللقاح للاتحاد الأوروبي، غير أن وزير شؤون مجلس
الوزراء البريطاني، مايكل غوف، أصر على وجوب استمرار مصانع أسترازينيكا في
بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها من اللقاحات للحكومة البريطانية، مؤكدا أن انقطاعا
في إمدادات اللقاح في بريطانيا لن يحدث.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أخبار العالم في سطور:
بدأ
فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان في الصين اليوم، وكان أن أنهى فترة الحجر
الصحي، مهمته للتحقيق في أصل كوفيد19.
أبلغ
وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكين الحكومة
في مانيلا أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب دول جنوب شرق آسيا في مواجهة الضغط
الصيني في بحر الصين الجنوبي. والفلبين هي واحدة من عدة دول تقاوم المطالب الصينية
في بحر الصين الجنوبي.
أدانت
وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشدة ما وصفته بالجهود الممنهجة لعدد متزايد
من الدول الأوروبية لمنع المهاجرين من طلب اللجوء، وأضافت
أن القوارب كانت تعود أدراجها رغم الخطر المحيط بالمهاجرين وأن المهاجرين الذي
تمكنوا من العبور برا يعتقلون ويعاملون بعنف ويطردون في أغلب الأحيان.
حققت
شركة التكنولوجيا العملاقة أبل رقما قياسيا آخر في المبيعات. وبلغت إيراداتها في
الأشهر الثلاثة الأخيرة في 2020 أكثر من 110
مليارات دولار بزيادة قدرها 21 في المئة، وعزيت
المكاسب إلى الحجر المنزلي أثناء الوباء، إذ ترتفع وتيرة العمل والتسوق والأنشطة
الترفيهية عبر الإنترنت.
المنتخب المصري يخرج من كأس العالم لكرة اليد
خرج المنتخب
المصري من دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة بعد
خسارته أمام المنتخب الدنماركي، حامل اللقب في البطولة الأخيرة عام 2019.
وودع منتخب مصر البطولة بعد أن سجل ثلاثة أهداف،
مقابل أربعة أهداف من المنتخب الدنماركي في ركلات الترجيح أمس الأربعاء، بعد تعادل
الفريقين في الوقت الأصلي والوقت الإضافي.
ويتأهل منتخب الدنمارك إلى نصف النهائي، حيث من
المفترض أن يواجه المنتخب الإسباني غدًا الجمعة.
وتنتهي الدورة السابعة والعشرون لبطولة كرة اليد في 31 يناير/كانون الثاني.
رائف بدوي: يحصل على جنسية كندية قد تخلصه من سجن سعودي
أقرّ
البرلمان الكندي بالإجماع مذكرة تطالب حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بمنح
الجنسية الكندية لرائف بدوي، المدوّن السعودي المعتقل في المملكة منذ 2012،
والذي تعيش زوجته وأولاده الثلاثة في كندا.
وتطلب
المذكرة التي أقرّها مجلس العموم من وزير الهجرة استخدام سلطاته لمنح الجنسية
الكندية لرائف بدوي، بشكل شخصي.
ولا
يزال بدوي، البالغ من العمر 36عاما،
والمؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، مسجونا منذ 2012 بسبب
تعليقات نشرها على مدوّنته الإلكترونية.
وأدين
في 2014 بالإساءة للإسلام
وحُكم عليه بالسجن 10 أعوام
وبجلده ألف جلدة موزّعة على 20 أسبوعا، تلقّى منها
الدفعة الأولى، وهي 50 جلدة في عام 2015 مما أثار ردود فعل دولية أدت إلى تعليق بقية جلسات الجلد.
وفي
نيسان/أبريل 2020 ألغت المملكة عقوبة الجلد.
وكان
بدوي مدافعا شرسا عن حرية التعبير، ونشر على مدوّنته تعليقات هاجم فيها هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتدهورت
العلاقات بين أوتوا والرياض في صيف 2018 بعد دعوة الحكومة
الكندية السلطات السعودية إلى الإفراج عن نشطاء سعوديين في مجال حقوق الإنسان، من
بينهم سمر بدوي شقيقة رائف بدوي.
وحصلت
زوجة رائف بدوي وأبناؤه الثلاثة الذين يعيشون معها في كيبيك على الجنسية الكندية.
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الحكومة الأمريكية: خطر حدوث أعمال إرهابية من أنصار ترامب لا يزال قائما
أصدرت
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية نشرة خاصة بأعمال إرهابية على مستوى البلاد، تحذر
من استمرار تهديد إرهابي داخلي من قبل بعض الجماعات.
وجاء
في النشرة أن اقتحام مبنى الكونغرس المعروف، بـ"الكابيتول" في أوائل
الشهر الحالي، قد يستمر في إلهام المتطرفين في الداخل الأمريكي.
فهناك
جماعات متطرفة غاضبة من انتقال السلطة ومن هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات،
وهناك أيضا جماعات تؤمن بنظرية المؤامرة ومعادية للحكومة. ومن المتوقع أن يستمر
التحذير على مدى الأسابيع المقبلة.
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لقاح فيروس كورونا: 10 أسابيع صعبة تنتظر ألمانيا بسبب النقص في الإمدادات
حذر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، من أن الأسابيع العشرة المقبلة ستكون صعبة بسبب النقص في إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
يأتي ذلك في ظل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا، التي اضطرت إلى تقليص إمدادات اللقاح للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيحصل على جرعات من اللقاح أقل بنسبة 60 في المئة عما وُعد به في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2021.
واقترح سبان عقد قمة بين مصنعي الأدوية والقادة الفيدراليين والإقليميين لألمانيا للتوصل لما يمكن للسياسيين تقديمه لدعم إمدادات اللقاح.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مارس ضغوطا على شركة أسترازينيكا السويدية لاستخدام إنتاجهم من اللقاحات في بريطانيا لتعويض النقص في إمدادات اللقاح للاتحاد الأوروبي، غير أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، أصر على وجوب استمرار مصانع أسترازينيكا في بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها من اللقاحات للحكومة البريطانية، مؤكدا أن انقطاعا في إمدادات اللقاح في بريطانيا لن يحدث.
أخبار العالم في سطور:
المنتخب المصري يخرج من كأس العالم لكرة اليد
خرج المنتخب المصري من دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة بعد خسارته أمام المنتخب الدنماركي، حامل اللقب في البطولة الأخيرة عام 2019.
وودع منتخب مصر البطولة بعد أن سجل ثلاثة أهداف، مقابل أربعة أهداف من المنتخب الدنماركي في ركلات الترجيح أمس الأربعاء، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي والوقت الإضافي.
ويتأهل منتخب الدنمارك إلى نصف النهائي، حيث من المفترض أن يواجه المنتخب الإسباني غدًا الجمعة.
وتنتهي الدورة السابعة والعشرون لبطولة كرة اليد في 31 يناير/كانون الثاني.
رائف بدوي: يحصل على جنسية كندية قد تخلصه من سجن سعودي
أقرّ البرلمان الكندي بالإجماع مذكرة تطالب حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بمنح الجنسية الكندية لرائف بدوي، المدوّن السعودي المعتقل في المملكة منذ 2012، والذي تعيش زوجته وأولاده الثلاثة في كندا.
وتطلب المذكرة التي أقرّها مجلس العموم من وزير الهجرة استخدام سلطاته لمنح الجنسية الكندية لرائف بدوي، بشكل شخصي.
ولا يزال بدوي، البالغ من العمر 36عاما، والمؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، مسجونا منذ 2012 بسبب تعليقات نشرها على مدوّنته الإلكترونية.
وأدين في 2014 بالإساءة للإسلام وحُكم عليه بالسجن 10 أعوام وبجلده ألف جلدة موزّعة على 20 أسبوعا، تلقّى منها الدفعة الأولى، وهي 50 جلدة في عام 2015 مما أثار ردود فعل دولية أدت إلى تعليق بقية جلسات الجلد.
وفي نيسان/أبريل 2020 ألغت المملكة عقوبة الجلد.
وكان بدوي مدافعا شرسا عن حرية التعبير، ونشر على مدوّنته تعليقات هاجم فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتدهورت العلاقات بين أوتوا والرياض في صيف 2018 بعد دعوة الحكومة الكندية السلطات السعودية إلى الإفراج عن نشطاء سعوديين في مجال حقوق الإنسان، من بينهم سمر بدوي شقيقة رائف بدوي.
وحصلت زوجة رائف بدوي وأبناؤه الثلاثة الذين يعيشون معها في كيبيك على الجنسية الكندية.
الحكومة الأمريكية: خطر حدوث أعمال إرهابية من أنصار ترامب لا يزال قائما
أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية نشرة خاصة بأعمال إرهابية على مستوى البلاد، تحذر من استمرار تهديد إرهابي داخلي من قبل بعض الجماعات.
وجاء في النشرة أن اقتحام مبنى الكونغرس المعروف، بـ"الكابيتول" في أوائل الشهر الحالي، قد يستمر في إلهام المتطرفين في الداخل الأمريكي.
فهناك جماعات متطرفة غاضبة من انتقال السلطة ومن هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات، وهناك أيضا جماعات تؤمن بنظرية المؤامرة ومعادية للحكومة. ومن المتوقع أن يستمر التحذير على مدى الأسابيع المقبلة.