الاتفاق النووي الإيراني قد يعود للحياة بعد تعيين أمريكا مبعوثا خاصا بإيران، فمن هو، وهل تصبح البرتغال ملاذ الراغبين في الانتحار؟

يصوت البرلمان البرتغالي، في وقت لاحق اليوم، على مشروع قانون لإلغاء تجريم الانتحار بمساعدة الغير.

وفي حال إقرار القانون، سيحدد التشريع الشروط التي يمكن بموجبها للأطباء مساعدة أي شخص على الموت، دون أن يواجهوا أي اتهامات.

ومن المعروف أن الرئيس البرتغالي يعارض مشروع القانون، ويمتلك حق الاعتراض عليه، بما قد يتسبب في تأخير إقراره أو إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته.