الاتفاق النووي الإيراني قد يعود للحياة بعد تعيين أمريكا مبعوثا خاصا بإيران، فمن هو، وهل تصبح البرتغال ملاذ الراغبين في الانتحار؟

البرلمان البرتغالي يصوت على مشروع قانون يسمح بالانتحار
يصوت البرلمان البرتغالي، في وقت لاحق اليوم، على مشروع قانون لإلغاء تجريم
الانتحار بمساعدة الغير.
وفي حال إقرار القانون، سيحدد التشريع الشروط التي يمكن بموجبها للأطباء مساعدة أي شخص على الموت، دون أن يواجهوا أي اتهامات.
ومن المعروف أن الرئيس البرتغالي يعارض مشروع القانون، ويمتلك حق الاعتراض
عليه، بما قد يتسبب في تأخير إقراره أو إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته.
مصر تتفاوض مع ليبيا للإفراج عن 38 مصريا مختطفا
قال مصدر دبلوماسي مصري إن السلطات
المصرية تعمل على تحديد مصير 38 مصريًا بعد تقارير عن اختطافهم من قبل عصابة
إجرامية في مدينة بني وليد غربي ليبيا.
وأضاف المصدر أن مصر تتواصل مع الحكومة
الليبية المعترف بها دوليا للوقوف على حقيقة هذه التقارير والعمل على إخلاء سبيل
المختطفين.
وقال البرلماني والصحفي المصري مصطفى
بكري إنه علم بالاختطاف من قبل مواطنين من قرية في محافظة قنا في صعيد مصر، موضحا
أن جميع المختطفين ينحدرون من المحافظة ذاتها.
وأضاف بكري أن الخاطفين يطلبون فدية تقدر
بنحو 15 ألف دينار ليبي عن كل فرد ليتم الإفراج عنهم.
وذكرت تقارير صحفية ليبية ومصرية أن
المختطفين المصريين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.
ورغم تحذيرات مستمرة منذ سنوات من قبل
الخارجية المصرية من السفر إلى ليبيا، لا يزال هناك من يسافر من المصريين بحثًا عن
العمل أو في طريق محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بشكل غير مشروع.
أخبار العالم في سطور:
بدأ متخصصون من
منظمة الصحة العالمية عملهم الميداني في مدينة ووهان الصينية كجزء من تحقيقاتهم في
أصل مرض كوفيد 19. وعقدوا أولى اجتماعاتهم وجهًا لوجه مع العلماء الصينيين. ومن
المقرر أن يزورا المعامل والأسواق والمستشفيات.
تقول شركة لقاح نوفافاكس في الولايات المتحدة إن التجارب التي أجريت على نطاق واسع في بريطانيا أظهرت فعالية بنسبة 89 في المائة. وتشير النتائج إلى أنها فعالة بما يكفي للحماية من السلالة الجديدة الشديدة العدوى التي ظهرت في بريطانيا. لكنها بحسب الدراسات أقل فاعلية في السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا.
لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حريق بأحد مستشفيات رومانيا، حيث يعالج مرضى فيروس كورونا. وأجلي أكثر من 100 مريض من المستشفى.
من المقرر أن يصوت البرلمان البرتغالي اليوم على مشروع قانون لإلغاء تجريم الانتحار بمساعدة الغير. سيحدد التشريع الشروط التي يمكن بموجبها مساعدة أي شخص من قبل الأطباءعلى الموت، دون ملاحقة قانونية.
قال مسؤولون مكسيكيون إن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يتماثل إلى الشفاءمن كوفيد 19 بشكل جيد. ويعاني الرئيس البالغ من العمر 67 عامًا من أعراض خفيفة ولايزال على رأس عمله.
من المتوقع أن ترخص وكالة الأدوية الأوروبية اليوم على لقاح فيروس كورونا أسترازينيكا للاستخدام في حالات الطوارئ في دول الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وسط خلاف بشأن توريد اللقاح إلى أوروبا، وكانت الشركة قد حذرت الاتحاد الأوروبي من صعوبة الوفاء بمتطلبات السوق.
أشاد عالم الفن بالممثلة الأمريكية المشهورة سيسلي تايسون،التي توفيت عن عمر يناهز 96 عاما، لعبت تايسون أدورا أمريكية إفريقية قوية،ورفضت الأدوار النمطية في مهنة امتدت لسبعة عقود. وقال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إنها تركت بصمة في العالم لا مثيل لها على الإطلاق.
الاتفاق النووي: أمريكا تعين مبعوثا خاصا بإيران شارك في تفاوض 2015
عينت إدارة
الرئيس الأمريكي جو بايدن روبرت مولي المستشار السابق في إدارة أوباما مبعوثا خاصا
لها لإيران، بحسب ماذكره مصدرة في وزارة الخارجية الأمريكية.
وكان مولي عضوا
بارزا في فريق الرئيس السابق باراك أوباما الذي شارك في مفاوضات الاتفاق النووي
بين إيران والدول الكبرى.
وكان وزير
الخارجية أنتوني بلينكن قد تناول الاتفقاق النووي الإيراني في أول مؤتمر صحفي له
ودعا إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق كافة، قائلا إن أمريكا عندها ستحذو حذوها. لكن
إيران ردت على لسان وزير خارجيتها بأن من انسحب يجب أن يبادر.
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البرلمان البرتغالي يصوت على مشروع قانون يسمح بالانتحار
يصوت البرلمان البرتغالي، في وقت لاحق اليوم، على مشروع قانون لإلغاء تجريم الانتحار بمساعدة الغير.
وفي حال إقرار القانون، سيحدد التشريع الشروط التي يمكن بموجبها للأطباء مساعدة أي شخص على الموت، دون أن يواجهوا أي اتهامات.
ومن المعروف أن الرئيس البرتغالي يعارض مشروع القانون، ويمتلك حق الاعتراض عليه، بما قد يتسبب في تأخير إقراره أو إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته.
مصر تتفاوض مع ليبيا للإفراج عن 38 مصريا مختطفا
قال مصدر دبلوماسي مصري إن السلطات المصرية تعمل على تحديد مصير 38 مصريًا بعد تقارير عن اختطافهم من قبل عصابة إجرامية في مدينة بني وليد غربي ليبيا.
وأضاف المصدر أن مصر تتواصل مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا للوقوف على حقيقة هذه التقارير والعمل على إخلاء سبيل المختطفين.
وقال البرلماني والصحفي المصري مصطفى بكري إنه علم بالاختطاف من قبل مواطنين من قرية في محافظة قنا في صعيد مصر، موضحا أن جميع المختطفين ينحدرون من المحافظة ذاتها.
وأضاف بكري أن الخاطفين يطلبون فدية تقدر بنحو 15 ألف دينار ليبي عن كل فرد ليتم الإفراج عنهم.
وذكرت تقارير صحفية ليبية ومصرية أن المختطفين المصريين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.
ورغم تحذيرات مستمرة منذ سنوات من قبل الخارجية المصرية من السفر إلى ليبيا، لا يزال هناك من يسافر من المصريين بحثًا عن العمل أو في طريق محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بشكل غير مشروع.
أخبار العالم في سطور:
الاتفاق النووي: أمريكا تعين مبعوثا خاصا بإيران شارك في تفاوض 2015
عينت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن روبرت مولي المستشار السابق في إدارة أوباما مبعوثا خاصا لها لإيران، بحسب ماذكره مصدرة في وزارة الخارجية الأمريكية.
وكان مولي عضوا بارزا في فريق الرئيس السابق باراك أوباما الذي شارك في مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد تناول الاتفقاق النووي الإيراني في أول مؤتمر صحفي له ودعا إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق كافة، قائلا إن أمريكا عندها ستحذو حذوها. لكن إيران ردت على لسان وزير خارجيتها بأن من انسحب يجب أن يبادر.