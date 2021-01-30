ما مصير اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن؟ وسعد الجبري تتهمه السعودية في دعوى قضائية جديدة في كندا بسرقة مليارات الدولارات

سعد الجبري تتهمه السعودية في دعوى قضائية في كندا بسرقة مليارات الدولارات
رفعت شركات حكومية
سعودية دعوى قضائية ضد المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري، متهمة
إياه "بسرقة مليارات الدولارات، وارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق" بحسب وثائق حصلت عليها ,وكالة الأنباء الفرنسية.
تم رفع الدعوى إلى محكمة
أونتاريو العليا حيث يقيم الجبري في منفاه في كندا.
وكان الجبري، واحدا من بين
أبرز مساعدي الأمير محمد بن نايف، الذي كان وليا للعهد قبل قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين محمّد بن سلمان مكانه في ولاية
العهد.
وأفادت حملة للدفاع عن الجبري في بيان لها، أن سعد وعائلته سيعملون بقوة على التصدي لتلك الاتهامات. ولا يزال الأمير محمد بن نايف في السعودية لكن لايعرف إن كان معتقلا أم لا.
وأمرت محكمة أونتاريو بتجميد أصول الجبري حول
العالم.
وتشير الدعوى إلى أملاك للجبري في السعودية
وفي بوسطن وفي كندا مشددة على أنه حصل عليها جميعا
عن طريق الكسب غير المشروع.
وقدّم الجبري في أغسطس/آب
نهاية 2018 دعوى قضائية في الولايات المتحدة، اتهم فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإرسال فريق إلى كندا لتصفيته.
وقال الجبري إن محمد بن
سلمان أراد قتله نظرا لقربه من محمد بن نايف ولأن بحوزته معلومات حساسة عن ولي
العهد من شأنها أن تضر بالعلاقة بين واشنطن والرياض.
BBCCopyright: BBC
اللاجئون السوريون في الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن
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مدّدت الولايات المتحدة العمل
بالإجراء المؤقت الذي يسمح بمقتضاه لآلاف اللاجئين السوريّين بأن يبقوا على
الأراضي الأميركيّة رغم انتهاء تأشيراتهم.
وحالة الحماية الموقّتة التي
مدّدها القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي ديفيد بيكوسكي تسمح لنحو 6700 سوري كانوا سيُضطرّون إلى
المغادرة، بأن يبقوا في الولايات المتحدة حتّى سبتمبر/أيلول 2022.
كما سمحت الولايات المتحدة لـ1800 سوري إضافي بأن يُقدّموا طلبات
للحصول على هذه الحماية.
وقال بيكوسكي إنّ الحرب تمنع المواطنين
السوريّين من العودة بأمان إلى بلادهم.
واعتبر أنّ الحرب الأهليّة السوريّة تستهدف المدنيّين
خاصة الأطفال وتستهدف مصادر الحياة الأساسية.
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سعد الجبري تتهمه السعودية في دعوى قضائية في كندا بسرقة مليارات الدولارات
رفعت شركات حكومية سعودية دعوى قضائية ضد المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري، متهمة إياه "بسرقة مليارات الدولارات، وارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق" بحسب وثائق حصلت عليها ,وكالة الأنباء الفرنسية.
تم رفع الدعوى إلى محكمة أونتاريو العليا حيث يقيم الجبري في منفاه في كندا.
وكان الجبري، واحدا من بين أبرز مساعدي الأمير محمد بن نايف، الذي كان وليا للعهد قبل قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين محمّد بن سلمان مكانه في ولاية العهد.
وأفادت حملة للدفاع عن الجبري في بيان لها، أن سعد وعائلته سيعملون بقوة على التصدي لتلك الاتهامات. ولا يزال الأمير محمد بن نايف في السعودية لكن لايعرف إن كان معتقلا أم لا.
وأمرت محكمة أونتاريو بتجميد أصول الجبري حول العالم.
وتشير الدعوى إلى أملاك للجبري في السعودية وفي بوسطن وفي كندا مشددة على أنه حصل عليها جميعا عن طريق الكسب غير المشروع.
وقدّم الجبري في أغسطس/آب نهاية 2018 دعوى قضائية في الولايات المتحدة، اتهم فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإرسال فريق إلى كندا لتصفيته.
وقال الجبري إن محمد بن سلمان أراد قتله نظرا لقربه من محمد بن نايف ولأن بحوزته معلومات حساسة عن ولي العهد من شأنها أن تضر بالعلاقة بين واشنطن والرياض.
اللاجئون السوريون في الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن
مدّدت الولايات المتحدة العمل بالإجراء المؤقت الذي يسمح بمقتضاه لآلاف اللاجئين السوريّين بأن يبقوا على الأراضي الأميركيّة رغم انتهاء تأشيراتهم.
وحالة الحماية الموقّتة التي مدّدها القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي ديفيد بيكوسكي تسمح لنحو 6700 سوري كانوا سيُضطرّون إلى المغادرة، بأن يبقوا في الولايات المتحدة حتّى سبتمبر/أيلول 2022.
كما سمحت الولايات المتحدة لـ1800 سوري إضافي بأن يُقدّموا طلبات للحصول على هذه الحماية.
وقال بيكوسكي إنّ الحرب تمنع المواطنين السوريّين من العودة بأمان إلى بلادهم.
واعتبر أنّ الحرب الأهليّة السوريّة تستهدف المدنيّين خاصة الأطفال وتستهدف مصادر الحياة الأساسية.