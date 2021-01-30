ما مصير اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن؟ وسعد الجبري تتهمه السعودية في دعوى قضائية جديدة في كندا بسرقة مليارات الدولارات

رفعت شركات حكومية سعودية دعوى قضائية ضد المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري، متهمة إياه "بسرقة مليارات الدولارات، وارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق" بحسب وثائق حصلت عليها ,وكالة الأنباء الفرنسية.

تم رفع الدعوى إلى محكمة أونتاريو العليا حيث يقيم الجبري في منفاه في كندا.

وكان الجبري، واحدا من بين أبرز مساعدي الأمير محمد بن نايف، الذي كان وليا للعهد قبل قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين محمّد بن سلمان مكانه في ولاية العهد.

وأفادت حملة للدفاع عن الجبري في بيان لها، أن سعد وعائلته سيعملون بقوة على التصدي لتلك الاتهامات. ولا يزال الأمير محمد بن نايف في السعودية لكن لايعرف إن كان معتقلا أم لا.

وأمرت محكمة أونتاريو بتجميد أصول الجبري حول العالم.

وتشير الدعوى إلى أملاك للجبري في السعودية وفي بوسطن وفي كندا مشددة على أنه حصل عليها جميعا عن طريق الكسب غير المشروع.

وقدّم الجبري في أغسطس/آب نهاية 2018 دعوى قضائية في الولايات المتحدة، اتهم فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإرسال فريق إلى كندا لتصفيته.

وقال الجبري إن محمد بن سلمان أراد قتله نظرا لقربه من محمد بن نايف ولأن بحوزته معلومات حساسة عن ولي العهد من شأنها أن تضر بالعلاقة بين واشنطن والرياض.