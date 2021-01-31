الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل فلسطينيا حاول تنفيذ هجوم بسكين، وألمانيا تتوعد شركات الأدوية التي "لا تحترم تعهداتها"

لقاح فيروس كورونا: ألمانيا تتوعد شركات الأدوية التي "لا تحترم تعهداتها"
توعّدت
الحكومة الألمانيّة الأحد باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحق شركات الأدوية والمختبرات الطبية التي "لا تحترم تعهّداتها" في مجال تسليم اللقاحات المضادة
لفيروس كورونا إلى الاتّحاد الأوروبي، وسط تصاعد التوتّرات بسبب تأخير من جانب
شركة أسترازينيكا البريطانيّة.
وقال
وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة، "إذا
تبيّن أنّ هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتّخاذ قرار بشأن
العواقب القانونيّة". وأضاف "لا يمكن لأيّ شركة تفضيل دولة أخرى على
الاتّحاد الأوروبي".
ويتّهم الاتّحاد الأوروبي بشكل ضمني شركة
أسترازينيكا بأنّها أعطت الأفضليّة لبريطانيا في عمليّة تسليم اللقاحات، على حساب
التزاماته التعاقديّة مع بروكسل.
EPACopyright: EPA
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل فلسطينيا حاول تنفيذ هجوم بسكين في الضفة الغربية
أعلن
الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينياً بعد محاولته تنفيذ هجوم بسكين في منطقة
غوش عتصيون الكتلة الاستيطانية التي تقع بين مدينتي القدس وبيت لحم في جنوب الضفة
الغربية المحتلة.
وقال الجيش في بيان إن "هجوما بسكين وقع
عند مفرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم وتم تحييد منفذ الهجوم".
واحتلت
إسرائيل الضفة الغربية في 1967. ويعيش حوالى 475
ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية في مستوطنات يعتبرها الجزء الأكبر من الأسرة
الدولية غير شرعية، إلى جانب حوالى 2,8 مليون فلسطيني.
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لقاح فيروس كورونا: ألمانيا تتوعد شركات الأدوية التي "لا تحترم تعهداتها"
توعّدت الحكومة الألمانيّة الأحد باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحق شركات الأدوية والمختبرات الطبية التي "لا تحترم تعهّداتها" في مجال تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الاتّحاد الأوروبي، وسط تصاعد التوتّرات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانيّة.
وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة، "إذا تبيّن أنّ هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتّخاذ قرار بشأن العواقب القانونيّة". وأضاف "لا يمكن لأيّ شركة تفضيل دولة أخرى على الاتّحاد الأوروبي".
ويتّهم الاتّحاد الأوروبي بشكل ضمني شركة أسترازينيكا بأنّها أعطت الأفضليّة لبريطانيا في عمليّة تسليم اللقاحات، على حساب التزاماته التعاقديّة مع بروكسل.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل فلسطينيا حاول تنفيذ هجوم بسكين في الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينياً بعد محاولته تنفيذ هجوم بسكين في منطقة غوش عتصيون الكتلة الاستيطانية التي تقع بين مدينتي القدس وبيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش في بيان إن "هجوما بسكين وقع عند مفرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم وتم تحييد منفذ الهجوم".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967. ويعيش حوالى 475 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية في مستوطنات يعتبرها الجزء الأكبر من الأسرة الدولية غير شرعية، إلى جانب حوالى 2,8 مليون فلسطيني.