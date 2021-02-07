السعودية تقول إنها اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وإسرائيل تبدأ في تخفيف قيود كورونا

تظاهر عشرات الآلاف في ميانمار لليوم الثاني تنديدا بالانقلاب العسكري الأخير ودعمًا للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي.

وفي مدينة يانغون ، هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للديكتاتورية العسكرية.

وحمل البعض الأعلام الحمراء والبالونات، وهو لون حزب سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وفي بلدة مياوادي الجنوبية على الحدود مع تايلاند، وردت تقارير عن إطلاق أعيرة نارية أثناء تفريق الشرطة احتجاجًا ضد الانقلاب.

وانطلقت المظاهرات رغم انقطاع الإنترنت والقيود المفروضة على خطوط الهاتف.

واعتقلت أونغ سان سو تشي يوم الاثنين الماضي بعد أن أطاح الجيش بحكومتها.

وكان حزبها حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.