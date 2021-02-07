السعودية تقول إنها اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وإسرائيل تبدأ في تخفيف قيود كورونا

تظاهر\nعشرات الآلاف في ميانمار لليوم الثاني تنديدا بالانقلاب العسكري الأخير ودعمًا\nللزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي. وفي\nمدينة يانغون ، هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للديكتاتورية العسكرية. وحمل\nالبعض الأعلام الحمراء والبالونات، وهو لون حزب سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل\nالديمقراطية. وفي\nبلدة مياوادي الجنوبية على الحدود مع تايلاند، وردت تقارير عن إطلاق أعيرة نارية\nأثناء تفريق الشرطة احتجاجًا ضد الانقلاب. وانطلقت\nالمظاهرات رغم انقطاع الإنترنت والقيود المفروضة على خطوط الهاتف. واعتقلت\nأونغ سان سو تشي يوم الاثنين الماضي بعد أن أطاح الجيش بحكومتها. وكان حزبها حقق فوزا ساحقا في\nالانتخابات البرلمانية في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
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انقلاب ميانمار: استمرار التظاهرات ضد سيطرة الجيش على الحكم
تظاهر عشرات الآلاف في ميانمار لليوم الثاني تنديدا بالانقلاب العسكري الأخير ودعمًا للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي.
وفي مدينة يانغون ، هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للديكتاتورية العسكرية.
وحمل البعض الأعلام الحمراء والبالونات، وهو لون حزب سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وفي بلدة مياوادي الجنوبية على الحدود مع تايلاند، وردت تقارير عن إطلاق أعيرة نارية أثناء تفريق الشرطة احتجاجًا ضد الانقلاب.
وانطلقت المظاهرات رغم انقطاع الإنترنت والقيود المفروضة على خطوط الهاتف.
واعتقلت أونغ سان سو تشي يوم الاثنين الماضي بعد أن أطاح الجيش بحكومتها.
وكان حزبها حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
فيروس كورونا: إسرائيل تبدأ في تخفيف قيود الإغلاق
بدأت في إسرائيل عملية تخفيف قيود الإغلاق الثالث الذي كانت السلطات قد فرضته قبل أكثر من شهر للحد من تفشي فيروس كورونا.
ولن يكون السكان مضطرين بداية من اليوم من الالتزام بالبقاء على مسافة كيلومتر واحد من منازلهم، كما سيكون مسموحا لبعض المحلات أن تفتح أبوابها بداية اليوم.
ولا تزال إسرائيل تسجل نحو ستة آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوميا رغم أن معدلات التطعيم بلقاحات كورونا فيها هي الأسرع في العالم.
وستظل الحدود البرية ومطار بن غوريون مغلقين لمدة أسبوعين على الأقل.
الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية يقول إنه اعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون
قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة أطلقها مسلحو حركة أنصار الله الحوثية في اليمن باتجاه المملكة.
وبينما لم يعلق الحوثيون بعد عن تلك الأنباء، فإن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، قال إن الطائرة أطلقت" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدء إجراءات شطب حركة الحوثيين من لائحة الإرهاب.
وتدعم السعودية قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.