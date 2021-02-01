إدانات دولية للانقلاب العسكري في ميانمار، ومحاميان جديدان للدفاع عن ترامب

تتأهب مدن الساحل الشرقي الأميركي ومنها نيويورك وبوسطن لهبوب العاصفة الشتوية العاتية "أورلينا " مع توقعات بسقوط الثلوج وتراكمها بحيث يصل ارتفاعها إلى أكثر من نصف متر فوق الأرض.

ويتوقع معها على مدار الأيام القادمة نشاط للرياح القوية الباردة التي تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة.

وحذرت الأرصاد الجوية الوطنية من تساقط كثيف للثلوج اعتبارا من الأثنين بالتوقيت المحلي في أجزاء من ولايات نيويورك وبنسلفانيا ونيو إنغلاند.

وأعلن ربيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك إغلاق المدارس وقرر إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وسط توقعات بأن تشل العاصفة الثلجية مظاهر الحياة في المدينة الرئيسية بالإضافة للشلل الذي يضرب مناحي الحياة بالفعل والناجم عن انتشار وباء كورونا .

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