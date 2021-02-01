إدانات دولية للانقلاب العسكري في ميانمار، ومحاميان جديدان للدفاع عن ترامب

مدن الساحل الشرقي الأمريكي تتأهب للعاصفة الثلجية العاتية "أورلينا"
تتأهب مدن الساحل الشرقي الأميركي ومنها نيويورك وبوسطن لهبوب العاصفة الشتوية العاتية "أورلينا " مع توقعات بسقوط الثلوج وتراكمها بحيث يصل ارتفاعها إلى أكثر من نصف متر فوق الأرض.
ويتوقع معها على مدار الأيام القادمة نشاط للرياح القوية الباردة التي تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة.
وحذرت الأرصاد الجوية الوطنية من تساقط كثيف للثلوج اعتبارا من الأثنين بالتوقيت المحلي في أجزاء من ولايات نيويورك وبنسلفانيا ونيو إنغلاند.
وأعلن ربيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك إغلاق المدارس وقرر إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وسط توقعات بأن تشل العاصفة الثلجية مظاهر الحياة في المدينة الرئيسية بالإضافة للشلل الذي يضرب مناحي الحياة بالفعل والناجم عن انتشار وباء كورونا .
تواجه السلطات في المجر تحديا كبيرا
مع تهديد ما يقرب من مائتي مطعم وبار بإعادة فتح أبوابهم، اليوم، احتجاجا على ما وصفوه
بأنه قيود "غير عادلة" لفيروس كورونا.
ويتهم أصحاب المطاعم رئيس
الوزراء، فيكتور أوربان، بالتقاعس عن الوفاء بتعهده تقديم مساعدة مالية تتعلق بتخفيض الضرائب وأجور الموظفين.
وفي ردها، طلبت الحكومة من قطاع
الضيافة التحلي بالصبر، مشددة على أن إجراءات الإغلاق الحالية يجب أن تظل سارية
حتى يتلقى المزيد من المجريين اللقاح المضاد للفيروس، ومتوعدة بفرض عقوبات بالغة القسوة
على أي مطاعم تخالف القانون.
ويواجه
ترامب إجراءات المساءلة على خلفية أعمال الشغب الدامية التي شهدها مقر الكونغرس في
الشهر الماضي.
ويأمل ترامب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية
حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن الديموقراطي إلى البيت
الأبيض، بدلاً من التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته.
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مدن الساحل الشرقي الأمريكي تتأهب للعاصفة الثلجية العاتية "أورلينا"
تتأهب مدن الساحل الشرقي الأميركي ومنها نيويورك وبوسطن لهبوب العاصفة الشتوية العاتية "أورلينا " مع توقعات بسقوط الثلوج وتراكمها بحيث يصل ارتفاعها إلى أكثر من نصف متر فوق الأرض.
ويتوقع معها على مدار الأيام القادمة نشاط للرياح القوية الباردة التي تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة.
وحذرت الأرصاد الجوية الوطنية من تساقط كثيف للثلوج اعتبارا من الأثنين بالتوقيت المحلي في أجزاء من ولايات نيويورك وبنسلفانيا ونيو إنغلاند.
وأعلن ربيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك إغلاق المدارس وقرر إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وسط توقعات بأن تشل العاصفة الثلجية مظاهر الحياة في المدينة الرئيسية بالإضافة للشلل الذي يضرب مناحي الحياة بالفعل والناجم عن انتشار وباء كورونا .
فيروس كورونا: عشرات المطاعم تهدد بخرق قيود الإغلاق "غير العادلة" في المجر والحكومة تتوعد بعقوبات صارمة
تواجه السلطات في المجر تحديا كبيرا مع تهديد ما يقرب من مائتي مطعم وبار بإعادة فتح أبوابهم، اليوم، احتجاجا على ما وصفوه بأنه قيود "غير عادلة" لفيروس كورونا.
ويتهم أصحاب المطاعم رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، بالتقاعس عن الوفاء بتعهده تقديم مساعدة مالية تتعلق بتخفيض الضرائب وأجور الموظفين.
وفي ردها، طلبت الحكومة من قطاع الضيافة التحلي بالصبر، مشددة على أن إجراءات الإغلاق الحالية يجب أن تظل سارية حتى يتلقى المزيد من المجريين اللقاح المضاد للفيروس، ومتوعدة بفرض عقوبات بالغة القسوة على أي مطاعم تخالف القانون.
إدانات دولية للانقلاب العسكري في ميانمار
ندد العديد من زعماء دول العالم والمنظمات الدولية بالانقلاب العسكري في ميانمار واعتقال الجيش الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سوتشي وقادة سياسيين آخرين.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش اعتقال الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للمؤسسات الديمقراطية في ميانمار داعية الجيش وكافة الأحزاب السياسية إلى الالتزام بالمعايير الديمقراطية.
وطالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بالإفراج عن "جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني".
كما دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى "احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".
أما بكين فقد دعت الأطراف في ميانمار إلى "حل الخلافات ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".
إجراءات مساءلة ترامب: الرئيس السابق يوكل محامين جديدين للدفاع عنه
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد توكيل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمته أمام الكونغرس التي من المقرر أن تنطلق في 9 فبراير/ شباط المقبل.
يأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف أن خمسة من محامييه انسحبوا من القضية على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع.
ويواجه ترامب إجراءات المساءلة على خلفية أعمال الشغب الدامية التي شهدها مقر الكونغرس في الشهر الماضي.
ويأمل ترامب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن الديموقراطي إلى البيت الأبيض، بدلاً من التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته.