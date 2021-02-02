إجراءات وقائية في دبي لمواجهة كورونا، وتعهد ياباني بإقامة أولمبياد طوكيو "بغض النظر عن التطورات الخاصة بالفيروس"

أليكسي نافالني: بدء محاكمة المعارض الروسي البارز وسط إجراءات أمنية وترقب في أوساط أنصاره
قامت أعداد كبيرة من عناصر شرطة
مكافحة الشغب في روسيا بإبعاد المتظاهرين الذين احتشدوا خارج المحكمة التي مثل
أمامها اليوم الثلاثاء، المعارض البارز أليكسي نافالني في العاصمة موسكو.
وظهر نافاني الذي يعد من أبرز
معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقد أودع في قفص زجاجي داخل قاعة المحكمة
فيما طلب الإدعاء العام بتنفيذ حكم بالسجن كان صدر ضده سابقا مع إيقاف التنفيذ في
العام 2014 في قضية اختلاس تصل مدة العقوبة بها إلى أكثر من 3 سنوات.
وتقول المحكمة الأوربية لحقوق
الإنسان إن الإجراءات القانونية بحق هذا الأخير تبدو تعسفية بصورة واضحة وتمثل
عبثا جليا في تطبيق أحكام القضاء الروسي من قبل القائمين عليه.
ويعتقد مراسل بي بي سي في روسيا أن
صدور حكم بسجن نافالني من شأنه أن يزيد من غليان الشارع بعدما عمت مظاهرات أنصار
نافالني المطالبة بالإفراج عنه سائر روسيا على نحو عارم على مدار عطلات نهاية
الأسبوع منذ توقيفه فور عودته في 17 كانون الثاني يناير الماضي من ألمانيا بعد
رحلة علاجه بها إثر واقعة تسميمه في آب أغسطس الماضي في روسيا.
تجديد حبس السياسي المصري عبد المنعم أبوالفتوح وسط مطالبات بإنقاذه من "الإهمال الطبي المتعمد"
قررت محكمة مصرية تجديد المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 45 يوما أخرى علي ذمة التحقيقات
وكانت السلطات
المصرية قد ألقت القبض على أبو الفتوح، الذي يترأس حزب مصر القوية، في
فبراير/شباط عام 2018، عقب إجرائه عددا من اللقاءات الصحفية حول الأوضاع السياسية
في مصر.
ويُتهم أبوالفتوح بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح
القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
وكانت منظمات حقوقية قد حذرت، في
سبتمبر/أيلول عام 2019، من تدهور الحالة الصحية لأبو الفتوح، كما تقدمت عائلته
ببلاغ إلى النائب العام المصري بشأن تدهور حالته الصحية، مطالبة بالتدخل العاجل
لإنقاذه مما وصفته بـ"الإهمال الطبي المتعمد".
فيروس كورونا: بدء العمل بإجراءات وقائية جديدة في دبي مع تزايد عدد الإصابات
تبدأ إمارة دبي اليوم في تطبيق مجموعة من القرارات الوقائية بهدف
احتواء الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا.
ومن بين القرارات التي أعلن عنها بالأمس، إلزام المطاعم والمقاهي
بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحد صباحا، وخفض الطاقة الاستيعابية لمراكز
التسوق لتصل إلى 70 في المائة.
كما
شملت القرارات، التي يفترض أن يتم العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري، خفض أعداد
الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل
القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50 بالمئة.
وجاءت
القرارات في وقت شهدت الإمارات زيادة في الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية
خصوصا مع تدفّق السياح على دبي ومناطق أخرى خلال عطلة نهاية العام.
ReutersCopyright: Reuters
أول اتصال مُعلن بين السلطة الفلسطينية والخارجية الأمريكية منذ سنوات
قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس
الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إن اتصالا هاتفيا جرى بينه
وبين مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو.
وأضاف الشيخ في تغريدة له على موقع تويتر إنه تباحث مع
المسؤول الأمريكي في العلاقات الثنائية والوضع السياسي وآخر التطورات الراهنة،
مشيرا إلى أن الحديث كان إيجابيا، وتم الاتفاق على استمرار التواصل.
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية تعتبر أول
اتصال مُعلن بين رام الله وواشنطن منذ سنوات، حيث شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب
توترا في العلاقات بين واشنطن ورام الله.
فيروس كورونا: دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو "ستقام في موعدها مهما كان حجم تفشي الفيروس"
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استبعد رئيس اللجنة اليابانية المنظمة لدورة
الألعاب الأوليمبية التي يفترض أن تقام في طوكيو في وقت لاحق من العام الجاري
فرضية تأجيل أو إلغاء الفعالية الرياضية التي سبق وتم تأجيل موعدها في ظل تفشي
فيروس كورونا.
وقال يوشيروي موري في اجتماع للمنظمين
ومسؤولي الحزب الحاكم في اليابان "سنمضي قدما بالتأكيد مهما كان تطوّر فيروس
كورونا".
وكانت استطلاعات للرأي قد أظهرت أن أغلبية
اليابانيين تؤيد إرجاء البطولة مرة أخرى أو حتى إلغاءها.
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أليكسي نافالني: بدء محاكمة المعارض الروسي البارز وسط إجراءات أمنية وترقب في أوساط أنصاره
قامت أعداد كبيرة من عناصر شرطة مكافحة الشغب في روسيا بإبعاد المتظاهرين الذين احتشدوا خارج المحكمة التي مثل أمامها اليوم الثلاثاء، المعارض البارز أليكسي نافالني في العاصمة موسكو.
وظهر نافاني الذي يعد من أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقد أودع في قفص زجاجي داخل قاعة المحكمة فيما طلب الإدعاء العام بتنفيذ حكم بالسجن كان صدر ضده سابقا مع إيقاف التنفيذ في العام 2014 في قضية اختلاس تصل مدة العقوبة بها إلى أكثر من 3 سنوات.
وتقول المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إن الإجراءات القانونية بحق هذا الأخير تبدو تعسفية بصورة واضحة وتمثل عبثا جليا في تطبيق أحكام القضاء الروسي من قبل القائمين عليه.
ويعتقد مراسل بي بي سي في روسيا أن صدور حكم بسجن نافالني من شأنه أن يزيد من غليان الشارع بعدما عمت مظاهرات أنصار نافالني المطالبة بالإفراج عنه سائر روسيا على نحو عارم على مدار عطلات نهاية الأسبوع منذ توقيفه فور عودته في 17 كانون الثاني يناير الماضي من ألمانيا بعد رحلة علاجه بها إثر واقعة تسميمه في آب أغسطس الماضي في روسيا.
تجديد حبس السياسي المصري عبد المنعم أبوالفتوح وسط مطالبات بإنقاذه من "الإهمال الطبي المتعمد"
قررت محكمة مصرية تجديد المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 45 يوما أخرى علي ذمة التحقيقات
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على أبو الفتوح، الذي يترأس حزب مصر القوية، في فبراير/شباط عام 2018، عقب إجرائه عددا من اللقاءات الصحفية حول الأوضاع السياسية في مصر.
ويُتهم أبوالفتوح بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
وكانت منظمات حقوقية قد حذرت، في سبتمبر/أيلول عام 2019، من تدهور الحالة الصحية لأبو الفتوح، كما تقدمت عائلته ببلاغ إلى النائب العام المصري بشأن تدهور حالته الصحية، مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه مما وصفته بـ"الإهمال الطبي المتعمد".
فيروس كورونا: بدء العمل بإجراءات وقائية جديدة في دبي مع تزايد عدد الإصابات
تبدأ إمارة دبي اليوم في تطبيق مجموعة من القرارات الوقائية بهدف احتواء الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا.
ومن بين القرارات التي أعلن عنها بالأمس، إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحد صباحا، وخفض الطاقة الاستيعابية لمراكز التسوق لتصل إلى 70 في المائة.
كما شملت القرارات، التي يفترض أن يتم العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري، خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50 بالمئة.
وجاءت القرارات في وقت شهدت الإمارات زيادة في الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية خصوصا مع تدفّق السياح على دبي ومناطق أخرى خلال عطلة نهاية العام.
أول اتصال مُعلن بين السلطة الفلسطينية والخارجية الأمريكية منذ سنوات
قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إن اتصالا هاتفيا جرى بينه وبين مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو.
وأضاف الشيخ في تغريدة له على موقع تويتر إنه تباحث مع المسؤول الأمريكي في العلاقات الثنائية والوضع السياسي وآخر التطورات الراهنة، مشيرا إلى أن الحديث كان إيجابيا، وتم الاتفاق على استمرار التواصل.
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية تعتبر أول اتصال مُعلن بين رام الله وواشنطن منذ سنوات، حيث شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب توترا في العلاقات بين واشنطن ورام الله.
فيروس كورونا: دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو "ستقام في موعدها مهما كان حجم تفشي الفيروس"
استبعد رئيس اللجنة اليابانية المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية التي يفترض أن تقام في طوكيو في وقت لاحق من العام الجاري فرضية تأجيل أو إلغاء الفعالية الرياضية التي سبق وتم تأجيل موعدها في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقال يوشيروي موري في اجتماع للمنظمين ومسؤولي الحزب الحاكم في اليابان "سنمضي قدما بالتأكيد مهما كان تطوّر فيروس كورونا".
وكانت استطلاعات للرأي قد أظهرت أن أغلبية اليابانيين تؤيد إرجاء البطولة مرة أخرى أو حتى إلغاءها.