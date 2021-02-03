حرب كلامية في الكونغرس الأمريكي تطال النساء فيه مع دعوات للإطاحة بإلهان عمر، ومقتل أبو حسن الغريباوي قائد جنوب العراق في تنظيم الدولة

دمر حريق للأحراش بالقرب من مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا عشرات المنازل وأجبر مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم. و تهدد رياح قوية متوقعة بإشعال مزيد من النيران فى الولاية. وطلب رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا، من السكان المعرضين للخطر مغادرة المنطقة لإنقاذ حياتهم. وقال إن أمر الإجلاء سيتضمن تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا في بيرث وما حولها. و يعد هذا الحريق هو الأكبر منذ سنوات في الغابات في استراليا. و غطت سحابات الدخان التي سببتها الحرائق سماء المدينة. ويتصدى رجال الإطفاء، مدعومين بطائرات رش المياه، للحريق الذي اشتعل على مسافة نحو عشرة آلاف هكتار.
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حريق ضخم في غابات أستراليا يدمر عشرات المنازل
دمر حريق للأحراش بالقرب من مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا عشرات المنازل وأجبر مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم.
و تهدد رياح قوية متوقعة بإشعال مزيد من النيران فى الولاية.
وطلب رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا، من السكان المعرضين للخطر مغادرة المنطقة لإنقاذ حياتهم.
وقال إن أمر الإجلاء سيتضمن تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا في بيرث وما حولها.
و يعد هذا الحريق هو الأكبر منذ سنوات في الغابات في استراليا.
و غطت سحابات الدخان التي سببتها الحرائق سماء المدينة.
ويتصدى رجال الإطفاء، مدعومين بطائرات رش المياه، للحريق الذي اشتعل على مسافة نحو عشرة آلاف هكتار.
حرب كلامية في الكونغرس الأمريكي ودعوات من الجمهوريين للإطاحة بإلهان عمر
يسعى المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، بحسب وسائل إعلام أمريكية، هذا الأسبوع إلى الإطاحة بالنائبة الأمريكية إلهان عمر، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، تمثل الأقلية الأمريكية، ومن أصول صومالية.
ويسعى الجمهوريون إلى إعفائها من تكليفها في اللجان البرلمانية، ويأتي هذا ردا على محاولات الديمقراطيين اتخاذ إجراءات بشأن النائبة الجمهورية مارجوري تيلر غرين.
وكانت تصريحات تايلور غرين الثلاثاء قد أثارت غضبا شديدا بين أوساط الديموقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين، إذ أيدت علانية قتل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
ويسعى الجمهوريون إلى إبعاد عمر عن مهام اللجان البرلمانية في ضوء "سلوك أبدته فيما يخص معاداة السامية"، كما يدعون.
وقال الديمقراطيون، في المقابل، إنهم يسعون إلى تجريد غرين من مهامها البرلمانية بسبب مواقفها من حوادث إطلاق النار في المدارس. إذ تعتبرها مسرحية مبالغ فيها.
وكانت غرين قد أبدت تأييدا سافرا للعنف، وأعلنت عن إيمانها بنظرية المؤامرة. وما يثير حفيظة الديموقراطيين أنها عينت في لجنة التعليم.
تنظيم الدولة: مقتل أبو حسن الغريباوي قائد جنوب العراق في التنظيم
قتل في العراق جبار علي فياض، المعروف بـ"أبو حسن الغريباوي"، في عملية شاركت فيها قوات التحالف، بحسب بيان صادر عن القائد العام للقوات المسلحة في العراق.
وأسفرت العملية عن قتل الغريباوي، الذي يشغل منصب "الوالي العسكري العام" لقاطع جنوب العراق.
والغريباوي هو الذي أشرف على العملية الانتحارية في ساحة الطيران في وسط بغداد قبل نحو أسبوعين، وقتل فيها 32 مدنيا وجرح أكثر من 100شخص آخر.
وقتل في عملية قوات التحالف أيضا غانم صباح جواد، بحسب البيان.
ووجهت، بناء على معلومات استخباراتية، ضربة جوية دقيقة في قضاء أبو غريب غربي بغداد، واستهدفت خمسة إرهابيين، كان من بينهم الغريباوي وجواد، كما أسفرت عن قتل عدد آخر ممن كان معهم.