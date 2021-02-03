حرب كلامية في الكونغرس الأمريكي تطال النساء فيه مع دعوات للإطاحة بإلهان عمر، ومقتل أبو حسن الغريباوي قائد جنوب العراق في تنظيم الدولة

يسعى المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، بحسب وسائل إعلام أمريكية، هذا الأسبوع إلى الإطاحة بالنائبة الأمريكية إلهان عمر، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، تمثل الأقلية الأمريكية، ومن أصول صومالية.

ويسعى الجمهوريون إلى إعفائها من تكليفها في اللجان البرلمانية، ويأتي هذا ردا على محاولات الديمقراطيين اتخاذ إجراءات بشأن النائبة الجمهورية مارجوري تيلر غرين.

وكانت تصريحات تايلور غرين الثلاثاء قد أثارت غضبا شديدا بين أوساط الديموقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين، إذ أيدت علانية قتل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

ويسعى الجمهوريون إلى إبعاد عمر عن مهام اللجان البرلمانية في ضوء "سلوك أبدته فيما يخص معاداة السامية"، كما يدعون.

وقال الديمقراطيون، في المقابل، إنهم يسعون إلى تجريد غرين من مهامها البرلمانية بسبب مواقفها من حوادث إطلاق النار في المدارس. إذ تعتبرها مسرحية مبالغ فيها.

وكانت غرين قد أبدت تأييدا سافرا للعنف، وأعلنت عن إيمانها بنظرية المؤامرة. وما يثير حفيظة الديموقراطيين أنها عينت في لجنة التعليم.