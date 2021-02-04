10 آلاف جرعة من اللقاح الروسي تصل اليوم للصحة الفلسطينية، والبدء في بريطانيا بتجربة إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين

فيروس كورونا يعزل مئات المشاركين في بطولة أستراليا للتنس
أكد منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أن البطولة ستبدأ في الموعد المحدد لها الأسبوع المقبل ،
على الرغم من إجراءات الحجر و التباعد التي فرضت على المئات من الأشخاص من بينهم
لاعبون وإداريون .
و كان المنظمون قد أعلنوا عن إصابة أحد العاملين في فتدق في
ملبورن بفيروس كورونا مما دفع القائمين على البطولة إلى الطلب من الللاعبين مغادرة
الفندق مباشرة بعد حصولهم على نتائج اختبارات سلبية، كما ألغيت جميع المباريات التدريبية.
وكان بعض اللاعبين قد أمضى بالفعل أسبوعين في العزل بعد اكتشاف إصابات بين صفوف القادمين على الطائرات التي نقلتهم إلى
أستراليا.
ReutersCopyright: Reuters
EPACopyright: EPA
اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم ومخاوف من العودة لمسلسل الاغتيالات
عثرت قوى الأمن اللبناني على جثة الناشط المعارض لحزب الله "لقمان
سليم" مقتولا في سيارته بمنطقة النبطية.
وقالت مصادر إعلامية، إن سليم فقد ليلا ووجد مقتولا فجرا
داخل سيارته جنوب لبنان.
واستنكر تيار المستقبل اغتيال الناشط اللبناني ، محذراً من العودة إلى مسلسل
الاغتيالات التي تستهدف الناشطين.
و كان لسليم دور هام في الحراك الشعبي الذي
شهدته العاصمة بيروت و مدن لبنانية أخرى و عُرف بانتقاده لسياسات حزب الله في الداخل
اللبناني و في المنطقة .
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورنا وإغلاق شبه شامل في السعودية
أعلنت السعودية الخميس تعليق الأنشطة الترفيهية وإغلاق دور السينما والمطاعم والمقاهي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية في ظل ازدياد الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الداخلية إن ظهور مؤشرات لارتفاع معدلات الإصابة والتراخي في تطبيق إجراءات السلامة أدت إلى اتخاذ تلك القرارات.
كما تقرر إيقاف المناسبات والحفلات ومن بينها حفلات الزواج واجتماعات الشركات لمدة 30 يوما.
وسجّلت السعودية نحو 369 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 6400 حالة وفاة، وهي أعلى نسبة بين دول الخليج. وبدأ في المملكة أمس سريان مفعول قرار إغلاق الحدود أمام الوافدين من عشرين دولة تتراوح بين بلدان مجاورة وبعيدة وصولا إلى الولايات المتحدة. وشمل التدبير الوافدين من الإمارات ومصر ولبنان وتركيا.
وأطلقت المملكة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر/كانون الأول بعد استلام الشحنة الأولى من لقاح فايزربيونتيك. وقالت إن البرنامج سيكون على ثلاث مراحل بدءا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة.
لكن السلطات أعلنت الشهر الماضي أنها اضطرت إلى إبطاء عملية التطعيم بسبب تأخير تسليم اللقاح.
the Center for International Communication (CIC), Saudi ArabiaCopyright: the Center for International Communication (CIC), Saudi Arabia
لقاح كورونا وتجربة جديدة في بريطانيا قد توفر وترفع نسبة التحصين
بدأت بريطانيا تجربة
لإعطاء الأشخاص جرعتين من لقاحين مختلفين لمعرفة مدى فعالية ذلك مقارنة بجرعتين من
لقاح واحد.
وتهدف الفكرة إلى توفير
المزيد من المرونة في استخدام اللقاح، والمساعدة في التعامل مع أي انقطاع محتمل
للإمداد.
كما يقول العلماء إنه من
الممكن أن يوفر أيضا طريقة حماية أفضل من تلقي جرعتين من لقاح واحد.
لن تعمم التجربة على كل
من يتلقى اللقاح، أما الآخرين الذين لن يشاركوا فيها فسيطبق عليهم النظام الحالي
دون تغيير.
ويقول مسؤولون إن أي شخص
أخذ بالفعل لقاح فايزر، أو أسترازينيكا كجزء من برنامج التطعيم المعتمد في
بريطانيا، سيتلقى جرعته الثانية من نفس اللقاح من نفس المكان خلال فترة 12
أسبوعا.
لكن العلماء لديهم أسباب
وجيهة للاعتقاد بأن طريقة المزج الجديد الذي يجرب قد تكون مفيدة، إذ إن بعض برامج
التحصين لمواجهة فيروس إيبولا شملت خلط طرق مختلفة لتحسين الحماية.
ستشمل التجربة أكثر من 800
متطوع فوق سن الـ50 في إنجلترا. وسيحصل البعض على لقاح أسترازينيكا متبوعا بلقاح فايزربيونتيك أو العكس، بفارق 4 أو 12 أسبوعا.
BBCCopyright: BBC
لقاح فيروس كورونا: 10آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك للسلطة الفلسطينية
قالت وزيرة الصحة
الفلسطينية، مي الكيلة، إن 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي، ستصل
اليوم إلى الأراضي الفلسطينية، وهي تكفي لتطعيم 5 آلاف مواطن.
وأشارت الكيلة في بيان
الخميس، إلى أن الحكومة اشترت مليوني جرعة، تكفي لمليون مواطن، إضافة إلى تبرعات
الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني. ومن المتوقع أن تصل في
منتصف الشهر الحالي.
وستعطى الأولية في تلقي
اللقاح للأطقم الطبية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا لتوصيات منظمة
الصحة العالمية، وستتم عمليات التطعيم في نحو 45 مركزا.
وكانت حملة التطعيم قد
بدأت في مشفى هوغو تشافيز، وستتواصل اليوم في باقي المحافظات، وتشمل مستشفيات
القطاع الخاص، وأطقم العاملين في أقسام العناية المكثفة المخصصة لفيروس كورونا.
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فيروس كورونا يعزل مئات المشاركين في بطولة أستراليا للتنس
أكد منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أن البطولة ستبدأ في الموعد المحدد لها الأسبوع المقبل ، على الرغم من إجراءات الحجر و التباعد التي فرضت على المئات من الأشخاص من بينهم لاعبون وإداريون .
و كان المنظمون قد أعلنوا عن إصابة أحد العاملين في فتدق في ملبورن بفيروس كورونا مما دفع القائمين على البطولة إلى الطلب من الللاعبين مغادرة الفندق مباشرة بعد حصولهم على نتائج اختبارات سلبية، كما ألغيت جميع المباريات التدريبية.
وكان بعض اللاعبين قد أمضى بالفعل أسبوعين في العزل بعد اكتشاف إصابات بين صفوف القادمين على الطائرات التي نقلتهم إلى أستراليا.
اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم ومخاوف من العودة لمسلسل الاغتيالات
عثرت قوى الأمن اللبناني على جثة الناشط المعارض لحزب الله "لقمان سليم" مقتولا في سيارته بمنطقة النبطية.
وقالت مصادر إعلامية، إن سليم فقد ليلا ووجد مقتولا فجرا داخل سيارته جنوب لبنان.
واستنكر تيار المستقبل اغتيال الناشط اللبناني ، محذراً من العودة إلى مسلسل الاغتيالات التي تستهدف الناشطين.
و كان لسليم دور هام في الحراك الشعبي الذي شهدته العاصمة بيروت و مدن لبنانية أخرى و عُرف بانتقاده لسياسات حزب الله في الداخل اللبناني و في المنطقة .
فيروس كورنا وإغلاق شبه شامل في السعودية
أعلنت السعودية الخميس تعليق الأنشطة الترفيهية وإغلاق دور السينما والمطاعم والمقاهي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية في ظل ازدياد الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الداخلية إن ظهور مؤشرات لارتفاع معدلات الإصابة والتراخي في تطبيق إجراءات السلامة أدت إلى اتخاذ تلك القرارات.
كما تقرر إيقاف المناسبات والحفلات ومن بينها حفلات الزواج واجتماعات الشركات لمدة 30 يوما.
وسجّلت السعودية نحو 369 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 6400 حالة وفاة، وهي أعلى نسبة بين دول الخليج. وبدأ في المملكة أمس سريان مفعول قرار إغلاق الحدود أمام الوافدين من عشرين دولة تتراوح بين بلدان مجاورة وبعيدة وصولا إلى الولايات المتحدة. وشمل التدبير الوافدين من الإمارات ومصر ولبنان وتركيا.
وأطلقت المملكة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر/كانون الأول بعد استلام الشحنة الأولى من لقاح فايزربيونتيك. وقالت إن البرنامج سيكون على ثلاث مراحل بدءا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة. لكن السلطات أعلنت الشهر الماضي أنها اضطرت إلى إبطاء عملية التطعيم بسبب تأخير تسليم اللقاح.
لقاح كورونا وتجربة جديدة في بريطانيا قد توفر وترفع نسبة التحصين
بدأت بريطانيا تجربة لإعطاء الأشخاص جرعتين من لقاحين مختلفين لمعرفة مدى فعالية ذلك مقارنة بجرعتين من لقاح واحد.
وتهدف الفكرة إلى توفير المزيد من المرونة في استخدام اللقاح، والمساعدة في التعامل مع أي انقطاع محتمل للإمداد.
كما يقول العلماء إنه من الممكن أن يوفر أيضا طريقة حماية أفضل من تلقي جرعتين من لقاح واحد.
لن تعمم التجربة على كل من يتلقى اللقاح، أما الآخرين الذين لن يشاركوا فيها فسيطبق عليهم النظام الحالي دون تغيير.
ويقول مسؤولون إن أي شخص أخذ بالفعل لقاح فايزر، أو أسترازينيكا كجزء من برنامج التطعيم المعتمد في بريطانيا، سيتلقى جرعته الثانية من نفس اللقاح من نفس المكان خلال فترة 12 أسبوعا.
لكن العلماء لديهم أسباب وجيهة للاعتقاد بأن طريقة المزج الجديد الذي يجرب قد تكون مفيدة، إذ إن بعض برامج التحصين لمواجهة فيروس إيبولا شملت خلط طرق مختلفة لتحسين الحماية.
ستشمل التجربة أكثر من 800 متطوع فوق سن الـ50 في إنجلترا. وسيحصل البعض على لقاح أسترازينيكا متبوعا بلقاح فايزربيونتيك أو العكس، بفارق 4 أو 12 أسبوعا.
لقاح فيروس كورونا: 10آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك للسلطة الفلسطينية
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي، ستصل اليوم إلى الأراضي الفلسطينية، وهي تكفي لتطعيم 5 آلاف مواطن.
وأشارت الكيلة في بيان الخميس، إلى أن الحكومة اشترت مليوني جرعة، تكفي لمليون مواطن، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني. ومن المتوقع أن تصل في منتصف الشهر الحالي.
وستعطى الأولية في تلقي اللقاح للأطقم الطبية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وستتم عمليات التطعيم في نحو 45 مركزا.
وكانت حملة التطعيم قد بدأت في مشفى هوغو تشافيز، وستتواصل اليوم في باقي المحافظات، وتشمل مستشفيات القطاع الخاص، وأطقم العاملين في أقسام العناية المكثفة المخصصة لفيروس كورونا.