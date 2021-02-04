10 آلاف جرعة من اللقاح الروسي تصل اليوم للصحة الفلسطينية، والبدء في بريطانيا بتجربة إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين

أكد منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أن البطولة ستبدأ في الموعد المحدد لها الأسبوع المقبل ، على الرغم من إجراءات الحجر و التباعد التي فرضت على المئات من الأشخاص من بينهم لاعبون وإداريون .

و كان المنظمون قد أعلنوا عن إصابة أحد العاملين في فتدق في ملبورن بفيروس كورونا مما دفع القائمين على البطولة إلى الطلب من الللاعبين مغادرة الفندق مباشرة بعد حصولهم على نتائج اختبارات سلبية، كما ألغيت جميع المباريات التدريبية.

وكان بعض اللاعبين قد أمضى بالفعل أسبوعين في العزل بعد اكتشاف إصابات بين صفوف القادمين على الطائرات التي نقلتهم إلى أستراليا.

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