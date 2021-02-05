بعد تصريحات بايدن بخصوص الحرب في اليمن الحكومة اليمنية والسعودية ترحبان بحل سلمي، والرياض تفرج عن سعوديين يحملان الجنسية الأمركية

أكدت الحكومة البريطانية أن المقيمين في المملكة المتحدة القادمين من خارج البلاد من المناطق المحددة في القائمة الأشد خطورة، سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير.

وسيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام في الفنادق المعتمدة من الحكومة وسيتعين عليهم دفع الفاتورة بأنفسهم بتكلفة تقديرية تبلغ 200 دولار في الليلة.

يشمل أمر الحجر الصحي أكثر من ثلاثين دولة، بما في ذلك جنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

سيظل المسافرون من البلدان ذات المخاطر الأقل بحاجة إلى إظهار شهادة خلو من المرض عند وصولهم إلى بريطانيا.