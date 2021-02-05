بعد تصريحات بايدن بخصوص الحرب في اليمن الحكومة اليمنية والسعودية ترحبان بحل سلمي، والرياض تفرج عن سعوديين يحملان الجنسية الأمركية

طلبت شركة جونسون
أند جونسون من المنظمين في الولايات المتحدة منح ترخيص طارئ للقاح كوفيد 19 "جانسين" ذي الجرعة الواحدة.
وتقول شركة
الأدوية العملاقة إنها قد تقدم مائة مليون جرعة مع نهاية يونيو/حزيران. وإن تمت
الموافقة عليه فسيكون اللقاح الثالث الذي يرخص في الولايات المتحدة ، بعد فايزر
بيونتيك وموديرنا.
وقالت جونسون أند
جونسون إنها ستطلب أيضًا خلال الأسابيع المقبلة إذنًا لترخيص اللقاح في أوروبا.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: من سيدفع فاتورة فنادق الحجر الصحي في بريطانيا؟
أكدت الحكومة البريطانية أن المقيمين في المملكة المتحدة القادمين من خارج البلاد من المناطق المحددة في القائمة الأشد خطورة، سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير.
وسيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام في الفنادق المعتمدة من الحكومة وسيتعين عليهم دفع الفاتورة بأنفسهم بتكلفة تقديرية تبلغ 200 دولار في الليلة.
يشمل أمر الحجر الصحي أكثر من ثلاثين دولة، بما في ذلك جنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
سيظل المسافرون من البلدان ذات المخاطر الأقل بحاجة إلى إظهار شهادة خلو من المرض عند وصولهم إلى بريطانيا.
APCopyright: AP
السعودية تفرج عن سعوديين يحملان الجنسية الأمريكية
أفرجت السلطات السعودية
مؤقتاً الخميس عن سعوديين يحملان الجنسية الأميركية، كما أعلنت منظمتان حقوقيتان
وأقارب للمفرج عنهما لوكالة فرانس بريس.
والمفرج عنهما هما صلاح الحيدر، نجل ناشطة في
مجال الدفاع عن حقوق النساء، وبدر الابراهيم وهو طبيب وكاتب، وكلاهما اعتقل في إبريل/نيسان،
ووجّهت إليهما تهم تتّصل بجرائم إرهابية.
وأعلنت نبأ الإفراج عنهما جمعية "معتقلو
الرأي" و"مبادرة الحرية"، المنظمة غير الحكومية التي تتّخذ مقراً
لها في واشنطن، بالإضافة إلى أقارب للمعتقلَين طلبوا عدم نشر أسمائهم.
وأُطلق سراح الموقوفين بانتظار محاكمتهما أمام
المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي هيئة قضائية تنظر في قضايا الإرهاب، ومن المقرّر
أن يمثلا أمامها في 8مارس/آذار بحسب "مبادرة الحرية.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة
فرانس برس ترحيبه بالقرار وقال: نراقب عن كثب الإفراج المشروط عن المواطنين
الأميركيين بدر الإبراهيم وصلاح الحيدر".
ولم يصدر أي تعليق رسمي
عن السلطات السعودية بشأن اعتقال هذين الرجلين ولا بشأن التهم الموجّهة إليهما أو
حتى بشأن قرار الإفراج المؤقت عنهما.
وتعهّد بايدن إعادة تقييم الروابط مع السعودية
على خلفية سجلّها في مجال حقوق الانسان
حرب اليمن: ترحيب سعودي يمني بحل سملي بعد قرار بايدن بوقف دعم الحرب
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والسعودة التي تقود تحالفا ضد الحوثيين اليمنيين على أهمية دعم
الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، وذلك بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس
الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في اليمن.
ولم تتطرق الحكومة
اليمنية إلى ذكر قرار بايدن إنهاء الدعم العسكري للحرب في اليمن.
ويأتي هذا بعد خطاب ألقاه بايدن في مقر وزارة
الخارجية في واشنطن ودعا فيه إلى إنهاء الحرب في اليمن، معلناً وضع
حد للدعم ولمبيعات الأسلحة الأميركية للتحالف العسكري
الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.
ورحبت الحكومة اليمنية بتعيين
تيموثي ليندركينغ مبعوثاً لواشنطن في اليمن.
أما الحوثيون فقد كتب المتحدث باسمهم محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر "البرهان الحقيقي لإحلال السلام في
اليمن وقف العدوان ورفع الحصار، وخيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام
الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز".
وكانت الرياض قد جددت
الخميس التأكيد على موقفها الثابت في دعم التوصّل لحلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية
مؤكدة تطلعها إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن في سبيل التوصّل إلى حل سياسي
شامل في اليمن.
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فيروس كورونا: لقاح جونسون أند جونسون جاهز للترخيص
طلبت شركة جونسون أند جونسون من المنظمين في الولايات المتحدة منح ترخيص طارئ للقاح كوفيد 19 "جانسين" ذي الجرعة الواحدة.
وتقول شركة الأدوية العملاقة إنها قد تقدم مائة مليون جرعة مع نهاية يونيو/حزيران. وإن تمت الموافقة عليه فسيكون اللقاح الثالث الذي يرخص في الولايات المتحدة ، بعد فايزر بيونتيك وموديرنا.
وقالت جونسون أند جونسون إنها ستطلب أيضًا خلال الأسابيع المقبلة إذنًا لترخيص اللقاح في أوروبا.
فيروس كورونا: من سيدفع فاتورة فنادق الحجر الصحي في بريطانيا؟
أكدت الحكومة البريطانية أن المقيمين في المملكة المتحدة القادمين من خارج البلاد من المناطق المحددة في القائمة الأشد خطورة، سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير.
وسيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام في الفنادق المعتمدة من الحكومة وسيتعين عليهم دفع الفاتورة بأنفسهم بتكلفة تقديرية تبلغ 200 دولار في الليلة.
يشمل أمر الحجر الصحي أكثر من ثلاثين دولة، بما في ذلك جنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
سيظل المسافرون من البلدان ذات المخاطر الأقل بحاجة إلى إظهار شهادة خلو من المرض عند وصولهم إلى بريطانيا.
السعودية تفرج عن سعوديين يحملان الجنسية الأمريكية
أفرجت السلطات السعودية مؤقتاً الخميس عن سعوديين يحملان الجنسية الأميركية، كما أعلنت منظمتان حقوقيتان وأقارب للمفرج عنهما لوكالة فرانس بريس.
والمفرج عنهما هما صلاح الحيدر، نجل ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وبدر الابراهيم وهو طبيب وكاتب، وكلاهما اعتقل في إبريل/نيسان، ووجّهت إليهما تهم تتّصل بجرائم إرهابية.
وأعلنت نبأ الإفراج عنهما جمعية "معتقلو الرأي" و"مبادرة الحرية"، المنظمة غير الحكومية التي تتّخذ مقراً لها في واشنطن، بالإضافة إلى أقارب للمعتقلَين طلبوا عدم نشر أسمائهم.
وأُطلق سراح الموقوفين بانتظار محاكمتهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي هيئة قضائية تنظر في قضايا الإرهاب، ومن المقرّر أن يمثلا أمامها في 8مارس/آذار بحسب "مبادرة الحرية.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس ترحيبه بالقرار وقال: نراقب عن كثب الإفراج المشروط عن المواطنين الأميركيين بدر الإبراهيم وصلاح الحيدر".
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن السلطات السعودية بشأن اعتقال هذين الرجلين ولا بشأن التهم الموجّهة إليهما أو حتى بشأن قرار الإفراج المؤقت عنهما.
وتعهّد بايدن إعادة تقييم الروابط مع السعودية على خلفية سجلّها في مجال حقوق الانسان
حرب اليمن: ترحيب سعودي يمني بحل سملي بعد قرار بايدن بوقف دعم الحرب
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والسعودة التي تقود تحالفا ضد الحوثيين اليمنيين على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، وذلك بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في اليمن.
ولم تتطرق الحكومة اليمنية إلى ذكر قرار بايدن إنهاء الدعم العسكري للحرب في اليمن.
ويأتي هذا بعد خطاب ألقاه بايدن في مقر وزارة الخارجية في واشنطن ودعا فيه إلى إنهاء الحرب في اليمن، معلناً وضع حد للدعم ولمبيعات الأسلحة الأميركية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.
ورحبت الحكومة اليمنية بتعيين تيموثي ليندركينغ مبعوثاً لواشنطن في اليمن.
أما الحوثيون فقد كتب المتحدث باسمهم محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر "البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن وقف العدوان ورفع الحصار، وخيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز".
وكانت الرياض قد جددت الخميس التأكيد على موقفها الثابت في دعم التوصّل لحلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية مؤكدة تطلعها إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن في سبيل التوصّل إلى حل سياسي شامل في اليمن.