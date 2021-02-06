أمريكا تشطب رسميا الحوثيين في اليمن من لائحة الإرهاب، ورجل يتسلل إلى قاعدة عسكرية تربض فيها طائرة الرئيس بعد شهر من اقتحام الكونغرس

بدأت القوات الجوية الأميركية مراجهة أمنية شاملة وتحقيقا عاما ودقيقا بعد نجاح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من وشنطن وتمكنه من الصعود إلى طائرة عسكرية رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت بعد اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

فقد تمكن رجل غير مسلح من الوصول إلى قاعدة أندروز في ماريلاند ودخول طائرة سي 40 وهي جزء من أسطول يستخدمه قادة الحكومة. والقاعدة تربض فيها الطائرة الرئاسية "إير فورس 1" .

القي القبض على المتسلل، ولا يوجد مايشير إلى ارتباطه بجماعات متطرفة ، ولم يصب أحد بأذى.

لم يحدد سلاح الجو كيف تمكن الرجل من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التي قضاها على متن الطائرة. لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي أكد أن الجميع بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن يأخذون الأمر على محمل الجد، مشددا على أن التحقيق سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأميركية في جميع أنحاء العالم.

يأتي هذا الاختراق بعد شهر تقريبًا من أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير/ كانون الثاني في مبنى الكونغرس الأمريكي ، وتتزايد المخاوف مع اقتراب محاكمة دونالد ترامب التي من المقرر أن تبدأ في التاسع من شباط/فبراير.

واحتجزت القوات الأمنية المشتبه به في القاعدة ووجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير وتم تسليمه إلى سلطات تنفيذ القانون المحلية ولم تقدم تفاصيل أخرى عن بقية الاتهامات.

تقع قاعدة أندروز على بعد حوالي 15 ميلاً "24 كم" من البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، وكثيراً ما يستخدمها الرئيس ونائب الرئيس وقادة الولايات المتحدة الآخرون. وكان الرئيس جو بايدن قد سافر من القاعدة إلى منزله في ويلمنجتون، مساء الجمعة.