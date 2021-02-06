أمريكا تشطب رسميا الحوثيين في اليمن من لائحة الإرهاب، ورجل يتسلل إلى قاعدة عسكرية تربض فيها طائرة الرئيس بعد شهر من اقتحام الكونغرس

بعد شهر من اقتحام الكونغرس رجل يتسلل إلى قاعدة عسكرية تربض فيها طائرة الرئيس
بدأت القوات الجوية الأميركية مراجهة أمنية شاملة وتحقيقا عاما ودقيقا بعد نجاح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من وشنطن وتمكنه من الصعود إلى طائرة عسكرية رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت بعد اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.
فقد تمكن رجل غير مسلح من الوصول إلى قاعدة أندروز في ماريلاند ودخول طائرة سي 40 وهي جزء من أسطول يستخدمه قادة الحكومة. والقاعدة تربض فيها الطائرة الرئاسية "إير فورس 1" .
القي القبض على المتسلل، ولا يوجد مايشير إلى ارتباطه بجماعات متطرفة ، ولم يصب أحد بأذى.
لم يحدد سلاح الجو كيف تمكن الرجل من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التي قضاها على متن الطائرة. لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي أكد أن الجميع بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن يأخذون الأمر على محمل الجد، مشددا على أن التحقيق سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأميركية في جميع أنحاء العالم.
يأتي هذا الاختراق بعد شهر تقريبًا من أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير/ كانون الثاني في مبنى الكونغرس الأمريكي ، وتتزايد المخاوف مع اقتراب محاكمة دونالد ترامب التي من المقرر أن تبدأ في التاسع من شباط/فبراير.
واحتجزت القوات الأمنية المشتبه به في القاعدة ووجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير وتم تسليمه إلى سلطات تنفيذ القانون المحلية ولم تقدم تفاصيل أخرى عن بقية الاتهامات.
تقع قاعدة أندروز على بعد حوالي 15 ميلاً "24 كم" من البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، وكثيراً ما يستخدمها الرئيس ونائب الرئيس وقادة الولايات المتحدة الآخرون.
وكان الرئيس جو بايدن قد سافر من القاعدة إلى منزله في ويلمنجتون، مساء الجمعة.
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أمريكا تشطب رسميا الحوثيين في اليمن من لائحة الإرهاب
بدأ وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن رسميا الجمعة إجراءات شطب المتمردين الحوثيّين في اليمن من لائحة الإرهاب.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية أبلغنا الكونغرس رسميا بنيّة وزير الخارجية إلغاء هذه التصنيفات وأوضح أن هذا التحرك ناجم عن المخاوف من عواقب هذا التصنيف على الأوضاع الإنسانية .
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان الرئيس جو بايدن إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة من السكان على المساعدات.
كما أكدت واشنطن التزامها بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد أي هجمات.
وتؤكد منظمات العمل الإغاثي في اليمن أن لا خيار لديها سوى التعامل مع الحوثيين الذين يشكلون حكومة أمر واقع في مناطق واسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء وأن إدراجهم على لائحة الإرهاب سيعرض المنظمات لخطر ملاحقات في الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو قد أعلن قرار إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب قبل أيام من مغادرته منصبه في الشهر الماضي، مبررا ذلك بصلتهم بإيران العدو اللدود للرئيس السابق دونالد ترامب، وكذلك بهجوم سقط فيه قتلى على المطار في عدن ثاني أكبر مدن اليمن في 30 ديسمبر/كانون الأول.
وكان بايدن قد أكد في خطاب في مقرّ وزارة الخارجية الأميركية الخميس كان الأول له حول السياسة الدولية لإدارته، أن إدارته تعزز جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن التي تسببت في كارثة إنسانية واستراتيجية
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بعد شهر من اقتحام الكونغرس رجل يتسلل إلى قاعدة عسكرية تربض فيها طائرة الرئيس
بدأت القوات الجوية الأميركية مراجهة أمنية شاملة وتحقيقا عاما ودقيقا بعد نجاح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من وشنطن وتمكنه من الصعود إلى طائرة عسكرية رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت بعد اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.
فقد تمكن رجل غير مسلح من الوصول إلى قاعدة أندروز في ماريلاند ودخول طائرة سي 40 وهي جزء من أسطول يستخدمه قادة الحكومة. والقاعدة تربض فيها الطائرة الرئاسية "إير فورس 1" .
القي القبض على المتسلل، ولا يوجد مايشير إلى ارتباطه بجماعات متطرفة ، ولم يصب أحد بأذى.
لم يحدد سلاح الجو كيف تمكن الرجل من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التي قضاها على متن الطائرة. لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي أكد أن الجميع بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن يأخذون الأمر على محمل الجد، مشددا على أن التحقيق سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأميركية في جميع أنحاء العالم.
يأتي هذا الاختراق بعد شهر تقريبًا من أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير/ كانون الثاني في مبنى الكونغرس الأمريكي ، وتتزايد المخاوف مع اقتراب محاكمة دونالد ترامب التي من المقرر أن تبدأ في التاسع من شباط/فبراير.
واحتجزت القوات الأمنية المشتبه به في القاعدة ووجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير وتم تسليمه إلى سلطات تنفيذ القانون المحلية ولم تقدم تفاصيل أخرى عن بقية الاتهامات.
تقع قاعدة أندروز على بعد حوالي 15 ميلاً "24 كم" من البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، وكثيراً ما يستخدمها الرئيس ونائب الرئيس وقادة الولايات المتحدة الآخرون. وكان الرئيس جو بايدن قد سافر من القاعدة إلى منزله في ويلمنجتون، مساء الجمعة.
أمريكا تشطب رسميا الحوثيين في اليمن من لائحة الإرهاب
بدأ وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن رسميا الجمعة إجراءات شطب المتمردين الحوثيّين في اليمن من لائحة الإرهاب.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية أبلغنا الكونغرس رسميا بنيّة وزير الخارجية إلغاء هذه التصنيفات وأوضح أن هذا التحرك ناجم عن المخاوف من عواقب هذا التصنيف على الأوضاع الإنسانية .
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان الرئيس جو بايدن إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة من السكان على المساعدات. كما أكدت واشنطن التزامها بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد أي هجمات.
وتؤكد منظمات العمل الإغاثي في اليمن أن لا خيار لديها سوى التعامل مع الحوثيين الذين يشكلون حكومة أمر واقع في مناطق واسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء وأن إدراجهم على لائحة الإرهاب سيعرض المنظمات لخطر ملاحقات في الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو قد أعلن قرار إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب قبل أيام من مغادرته منصبه في الشهر الماضي، مبررا ذلك بصلتهم بإيران العدو اللدود للرئيس السابق دونالد ترامب، وكذلك بهجوم سقط فيه قتلى على المطار في عدن ثاني أكبر مدن اليمن في 30 ديسمبر/كانون الأول.
وكان بايدن قد أكد في خطاب في مقرّ وزارة الخارجية الأميركية الخميس كان الأول له حول السياسة الدولية لإدارته، أن إدارته تعزز جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن التي تسببت في كارثة إنسانية واستراتيجية