واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على الأهداف المدنية في السعودية، واستئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد

طالبت الولايات المتحدة حركة أنصار الله الحوثية في اليمن بالوقف الفوري لأي هجمات تستهدف المناطق المدنية في السعودية، والإحجام عن أي أنشطة مزعزعة للاستقرار.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، بعد ساعات من إعلان قوات التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، عن أنها تمكنت من اعتراض وتدمير، ما وصفته بأربع طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق الجنوبية من المملكة.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد بدأت في خطوات رفع الحركة من لائحة واشنطن للمنظمات الإرهابية.

وتدعم السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.