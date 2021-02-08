واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على الأهداف المدنية في السعودية، واستئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد

استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تهم فساد
أنكر
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهم الفساد وخيانة الأمانة الموجهة إليه أثناء استئناف
جلسات محاكمته.
وينكر
نتنياهو تقديم تسهيلات لشركات إعلامية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويأتي
استئناف جلسات محاكمة نتنياهو قبل شهرين من موعد إجراء انتخابات تشريعية ستكون
الرابعة في غضون عامين.
ReutersCopyright: Reuters
الحرب في اليمن: واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على الأهداف المدنية السعودية
طالبت
الولايات المتحدة حركة أنصار الله الحوثية في اليمن بالوقف الفوري لأي هجمات
تستهدف المناطق المدنية في السعودية، والإحجام عن أي أنشطة مزعزعة للاستقرار.
جاء
ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، بعد ساعات من إعلان قوات التحالف،
الذي تقوده السعودية في اليمن، عن أنها تمكنت من اعتراض وتدمير، ما وصفته بأربع
طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق الجنوبية من المملكة.
وكانت
إدارة الرئيس جو بايدن قد بدأت في خطوات رفع الحركة من لائحة واشنطن للمنظمات
الإرهابية.
وتدعم
السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد المسلحين الحوثيين الذين
يسيطرون على العاصمة صنعاء.
تغطية مباشرة
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استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تهم فساد
أنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهم الفساد وخيانة الأمانة الموجهة إليه أثناء استئناف جلسات محاكمته.
وينكر نتنياهو تقديم تسهيلات لشركات إعلامية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويأتي استئناف جلسات محاكمة نتنياهو قبل شهرين من موعد إجراء انتخابات تشريعية ستكون الرابعة في غضون عامين.
الحرب في اليمن: واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على الأهداف المدنية السعودية
طالبت الولايات المتحدة حركة أنصار الله الحوثية في اليمن بالوقف الفوري لأي هجمات تستهدف المناطق المدنية في السعودية، والإحجام عن أي أنشطة مزعزعة للاستقرار.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، بعد ساعات من إعلان قوات التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، عن أنها تمكنت من اعتراض وتدمير، ما وصفته بأربع طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق الجنوبية من المملكة.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد بدأت في خطوات رفع الحركة من لائحة واشنطن للمنظمات الإرهابية.
وتدعم السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.