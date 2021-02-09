الإمارات تترقب وصول مسبار الأمل إلى المريخ، وإيران تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

بدأت\nاليوم في إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بوباء كوفيد-19، حملة التلقيح ضد\nفيروس كورونا. وبحسب\nوكالة الأنباء الإيرانية فإن نجل وزير الصحة كان هو أول من تلقى التطعيم. ووصلت الشحنة الاولى من لقاح سبوتنيك الروسي الى ايران في الرابع من شباط\n/فبراير الجاري. وتفيد البيانات الرسمية الإيرانية بأن البلاد\nسجلت نحو مليون ونصف المليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما يقترب عدد الوفيات\nمن 60 ألفا.
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فيروس كورونا: إيران تبدأ حملة التطعيم باستخدام لقاح سبوتنيك الروسي
بدأت اليوم في إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بوباء كوفيد-19، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فإن نجل وزير الصحة كان هو أول من تلقى التطعيم.
ووصلت الشحنة الاولى من لقاح سبوتنيك الروسي الى ايران في الرابع من شباط /فبراير الجاري.
وتفيد البيانات الرسمية الإيرانية بأن البلاد سجلت نحو مليون ونصف المليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما يقترب عدد الوفيات من 60 ألفا.
مسبار الأمل: الإمارات تترقب وصول رحلتها الفضائية إلى المريخ
من المتوقع أن تصل اليوم أول رحلة فضائية عربية إلى كوكب المريخ، مع اقتراب مسبار الأمل الإماراتي من سطح الكوكب الأحمر.
وفي حال نجاح المهمة، ستصبح الدولة الخليجية الثرية التي تحتفل هذا العام بذكرى ولادتها الخمسين، خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ بينما ستصبح الصين السادسة في اليوم التالي.
وقبيل الموعد المرتقب، أضاءت الإمارات معالمها باللون الأحمر ليلا، ووضعت الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مسبار "الأمل"، بينما يستعد برج خليفة، أطول مباني العالم، لعرض احتفالي ضخم.