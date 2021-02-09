الإمارات تترقب وصول مسبار الأمل إلى المريخ، وإيران تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

من المتوقع أن تصل اليوم أول رحلة فضائية عربية إلى كوكب المريخ، مع اقتراب مسبار الأمل الإماراتي من سطح الكوكب الأحمر.

وفي حال نجاح المهمة، ستصبح الدولة الخليجية الثرية التي تحتفل هذا العام بذكرى ولادتها الخمسين، خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ بينما ستصبح الصين السادسة في اليوم التالي.

وقبيل الموعد المرتقب، أضاءت الإمارات معالمها باللون الأحمر ليلا، ووضعت الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مسبار "الأمل"، بينما يستعد برج خليفة، أطول مباني العالم، لعرض احتفالي ضخم.