أردوغان يحدد شرط انسحاب القوات التركية من ليبيا، وإسرائيل تقول إن إيران يمكنها صنع قنبلة نووية خلال عامين

مساءلة ترامب: استئناف جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في مجلس الشيوخ
تستأنف اليوم في مجلس الشيوخ
الأمريكي جلسات محاكمة الرئيس السابق
دونالد ترامب المتهم بالتحريض على العصيان على خلفية حادث اقتحام الكونغرس في
يناير/كانون ثاني الماضي.
وحاول الفريق القانوني للرئيس
السابق الدفع بعدم دستورية إجراءات المساءلة لأن ترامب لم يعد في منصبه، وهو الدفع
الذي رفضته الأغلبية في المجلس بعد أن أنضم ستة من الأعضاء الجمهوريين إلى
الأغلبية الديمقراطية التي تسعى لمحاكمة الرئيس الجمهوري السابق.
وكان ترامب قد ألقى خطابا أمام حشد
من مؤيديه في السادس من يناير/كانون ثاني الماضي قبل أن يقتحم عدد من أنصاره مبنى
الكونغرس الذي يكان يصادق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ودأب ترامب على التشكيك في نزاهة
الانتخابات، وهي المزاعم التي رفضتها جميع المحاكم الأمريكية المختصة.
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الحرب في ليبيا: أردوغان يحدد شرط انسحاب القوات التركية
قال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت
القوات الأجنبية الأخرى أولا.
وأضاف
متحدثا في إحدى المناسبات في أنقرة، أن أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في
ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا
والتي مقرها طرابلس.
ودعمت
تركيا قوات حكومة الوفاق في المواجهات ضد قوات القائد الليبي خليفة حفتر التي تحظى
بدعم الإمارات ومصر.
EPACopyright: EPA
المصالحة الفلسطينية: حركة الجهاد الإسلامي ترفض المشاركة في الانتخابات
أعلنت
حركة الجهاد الإسلامي رفضها المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة رغم
الاتفاق الذي جرى أمس بين الفصائل الفلسطينية على الترتيبات والمواعيد الخاصة
بالاستحقاقات التشريعية والرئاسية.
وأرجعت الحركة قرارها بعدم المشاركة إلى أن
الانتخابات محكومة باتفاق أوسلو " الذي أهدر حقوق الشعب
الفلسطيني وثوابته" في إشارة من الحركة إلى الاتفاق الذي أبرمه الفلسطينيون
مع إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي.
تقرير استخباراتي إسرائيلي يقول إن إيران على بعد عامين من إنتاج قنبلة نووية
أفاد
تقرير لشعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي أن إيران على بعد عامين من
إنتاج أول قنبلة نووية في حال قررت البدء في خطوات تهدف الى تصنيع تلك القنابل.
وأضاف التقرير
على لسان رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلي بأن طهران على بعد 4 أشهر من الحصول
على كميات كافية من اليورانيوم للبدء في صنع القنبلة.
في
سياق متصل تحدث التقرير عن أن حزب الله يستعد لاستعادة معادلة الردع المتبادل في
عام 2021 من خلال عمليات عسكرية تستمر أيام دون الانجرار لتصعيد عسكري.
وعبرت
الشعبة عن "قلقها من امتلاك حزب الله عشرات الآلاف الصواريخ الدقيقة التي قد
تستخدم في أي حرب".
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مساءلة ترامب: استئناف جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في مجلس الشيوخ
تستأنف اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب المتهم بالتحريض على العصيان على خلفية حادث اقتحام الكونغرس في يناير/كانون ثاني الماضي.
وحاول الفريق القانوني للرئيس السابق الدفع بعدم دستورية إجراءات المساءلة لأن ترامب لم يعد في منصبه، وهو الدفع الذي رفضته الأغلبية في المجلس بعد أن أنضم ستة من الأعضاء الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية التي تسعى لمحاكمة الرئيس الجمهوري السابق.
وكان ترامب قد ألقى خطابا أمام حشد من مؤيديه في السادس من يناير/كانون ثاني الماضي قبل أن يقتحم عدد من أنصاره مبنى الكونغرس الذي يكان يصادق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ودأب ترامب على التشكيك في نزاهة الانتخابات، وهي المزاعم التي رفضتها جميع المحاكم الأمريكية المختصة.
الحرب في ليبيا: أردوغان يحدد شرط انسحاب القوات التركية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.
وأضاف متحدثا في إحدى المناسبات في أنقرة، أن أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي مقرها طرابلس.
ودعمت تركيا قوات حكومة الوفاق في المواجهات ضد قوات القائد الليبي خليفة حفتر التي تحظى بدعم الإمارات ومصر.
المصالحة الفلسطينية: حركة الجهاد الإسلامي ترفض المشاركة في الانتخابات
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة رغم الاتفاق الذي جرى أمس بين الفصائل الفلسطينية على الترتيبات والمواعيد الخاصة بالاستحقاقات التشريعية والرئاسية.
وأرجعت الحركة قرارها بعدم المشاركة إلى أن الانتخابات محكومة باتفاق أوسلو " الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته" في إشارة من الحركة إلى الاتفاق الذي أبرمه الفلسطينيون مع إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي.
تقرير استخباراتي إسرائيلي يقول إن إيران على بعد عامين من إنتاج قنبلة نووية
أفاد تقرير لشعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي أن إيران على بعد عامين من إنتاج أول قنبلة نووية في حال قررت البدء في خطوات تهدف الى تصنيع تلك القنابل.
وأضاف التقرير على لسان رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلي بأن طهران على بعد 4 أشهر من الحصول على كميات كافية من اليورانيوم للبدء في صنع القنبلة.
في سياق متصل تحدث التقرير عن أن حزب الله يستعد لاستعادة معادلة الردع المتبادل في عام 2021 من خلال عمليات عسكرية تستمر أيام دون الانجرار لتصعيد عسكري.
وعبرت الشعبة عن "قلقها من امتلاك حزب الله عشرات الآلاف الصواريخ الدقيقة التي قد تستخدم في أي حرب".