أردوغان يحدد شرط انسحاب القوات التركية من ليبيا، وإسرائيل تقول إن إيران يمكنها صنع قنبلة نووية خلال عامين

تستأنف اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب المتهم بالتحريض على العصيان على خلفية حادث اقتحام الكونغرس في يناير/كانون ثاني الماضي.

وحاول الفريق القانوني للرئيس السابق الدفع بعدم دستورية إجراءات المساءلة لأن ترامب لم يعد في منصبه، وهو الدفع الذي رفضته الأغلبية في المجلس بعد أن أنضم ستة من الأعضاء الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية التي تسعى لمحاكمة الرئيس الجمهوري السابق.

وكان ترامب قد ألقى خطابا أمام حشد من مؤيديه في السادس من يناير/كانون ثاني الماضي قبل أن يقتحم عدد من أنصاره مبنى الكونغرس الذي يكان يصادق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ودأب ترامب على التشكيك في نزاهة الانتخابات، وهي المزاعم التي رفضتها جميع المحاكم الأمريكية المختصة.