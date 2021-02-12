حادث مرور مروع تصطدم فيه 100 سيارة على الطريق السريع في تكساس، و لافروف يحذر "موسكو مستعدة لقطع علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي"

حرب اليمن: أكثر من مليوني طفل قد يعانون من الجوع في عام 2021
ReutersCopyright: Reuters
عبرت منظمة إنقاذ الطفولة في تقريرها اليوم عن الرعب بسبب ما خلصت إليه من نتائج.
إذ وجدت أن ما يقدر بنحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن سيعانون من الجوع أو على شفا المجاعة بحلول نهاية هذا العام .
وحذرت الوكالة من أن اليمن يواجه أزمة جوع غير مسبوقة بعد ست سنوات من الصراع.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
كما توقعت بيانات الأمم المتحدة المنشورة اليوم أن ما يقدر بنحو 400 ألف من هؤلاء الأطفال يعانون من أشد أشكال سوء التغذية ويمكن أن يموت الكثير منهم من الجوع أو المرض.
وتكشف البيانات أن 1.2 مليون امرأة حامل ومرضع سوف يعانين من سوء التغذية بحلول نهاية العام.
لافروف يحذر"موسكو مستعدة لقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده مستعدة لقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إن فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية جديدة على البلاد.
جاءت تلك التصريحات خلال لقاء إعلامي مع الإعلام الروسي، أوضح خلالها لافروف أن الإضرار باقتصاد البلاد غير مقبول ورسيا جاهزة لكل الاحتمالات فروسيا لاترغب أن تعزل نفسها عن العالم واستشهد بمثل روسي قائلا "إذا أردت السلم، فاستعد للحرب".
وكان الاتحاد الأوروبي قد بحث تشديد العقوبات على موسكو، عقب اعتقال الناشط المعارض أليكسي نافالني في أوائل يناير/كانون الثاني عند عودته إلى روسيا من ألمانيا، التي عولج فيها من تسمم مزعوم في أغسطس، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر بتهمة انتهاك شروط الإفراج المؤقت.
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حادث مرور تصطدم فيه 100 سيارة في تكساس
ReutersCopyright: Reuters
لقي خمسة أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في حادث مرور ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية الخميس واصطدمت فيه حوالى 100 سيارة وآلية .
وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث إنّ الحادث وقع شمال المدينة وسببه سوء الأحوال الجوية خاصة الجليد الذي غطّى الطريق.
وأضاف أنّ المسعفين انتشلوا خمس جثث ونقلوا 36 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة.
وحذّرت السلطات من أنّ عدد القتلى مرشّح للارتفاع، إذ لاتزال فرق الإنقاذ تعمل على إخراج من احتجزوا داخل سيارتهم.
ونشرت صور عشرات العربات وقد تكوّمت فوق بعضها البعض.
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حرب اليمن: أكثر من مليوني طفل قد يعانون من الجوع في عام 2021
عبرت منظمة إنقاذ الطفولة في تقريرها اليوم عن الرعب بسبب ما خلصت إليه من نتائج.
إذ وجدت أن ما يقدر بنحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن سيعانون من الجوع أو على شفا المجاعة بحلول نهاية هذا العام .
وحذرت الوكالة من أن اليمن يواجه أزمة جوع غير مسبوقة بعد ست سنوات من الصراع. ويمثل هذا زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
كما توقعت بيانات الأمم المتحدة المنشورة اليوم أن ما يقدر بنحو 400 ألف من هؤلاء الأطفال يعانون من أشد أشكال سوء التغذية ويمكن أن يموت الكثير منهم من الجوع أو المرض. وتكشف البيانات أن 1.2 مليون امرأة حامل ومرضع سوف يعانين من سوء التغذية بحلول نهاية العام.
لافروف يحذر"موسكو مستعدة لقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده مستعدة لقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إن فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية جديدة على البلاد.
جاءت تلك التصريحات خلال لقاء إعلامي مع الإعلام الروسي، أوضح خلالها لافروف أن الإضرار باقتصاد البلاد غير مقبول ورسيا جاهزة لكل الاحتمالات فروسيا لاترغب أن تعزل نفسها عن العالم واستشهد بمثل روسي قائلا "إذا أردت السلم، فاستعد للحرب".
وكان الاتحاد الأوروبي قد بحث تشديد العقوبات على موسكو، عقب اعتقال الناشط المعارض أليكسي نافالني في أوائل يناير/كانون الثاني عند عودته إلى روسيا من ألمانيا، التي عولج فيها من تسمم مزعوم في أغسطس، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر بتهمة انتهاك شروط الإفراج المؤقت.
حادث مرور تصطدم فيه 100 سيارة في تكساس
لقي خمسة أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في حادث مرور ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية الخميس واصطدمت فيه حوالى 100 سيارة وآلية .
وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث إنّ الحادث وقع شمال المدينة وسببه سوء الأحوال الجوية خاصة الجليد الذي غطّى الطريق. وأضاف أنّ المسعفين انتشلوا خمس جثث ونقلوا 36 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة.
وحذّرت السلطات من أنّ عدد القتلى مرشّح للارتفاع، إذ لاتزال فرق الإنقاذ تعمل على إخراج من احتجزوا داخل سيارتهم. ونشرت صور عشرات العربات وقد تكوّمت فوق بعضها البعض.