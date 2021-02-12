حادث مرور مروع تصطدم فيه 100 سيارة على الطريق السريع في تكساس، و لافروف يحذر "موسكو مستعدة لقطع علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي"

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عبرت منظمة إنقاذ الطفولة في تقريرها اليوم عن الرعب بسبب ما خلصت إليه من نتائج.

إذ وجدت أن ما يقدر بنحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن سيعانون من الجوع أو على شفا المجاعة بحلول نهاية هذا العام .

وحذرت الوكالة من أن اليمن يواجه أزمة جوع غير مسبوقة بعد ست سنوات من الصراع. ويمثل هذا زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة مع العام الماضي.

كما توقعت بيانات الأمم المتحدة المنشورة اليوم أن ما يقدر بنحو 400 ألف من هؤلاء الأطفال يعانون من أشد أشكال سوء التغذية ويمكن أن يموت الكثير منهم من الجوع أو المرض. وتكشف البيانات أن 1.2 مليون امرأة حامل ومرضع سوف يعانين من سوء التغذية بحلول نهاية العام.