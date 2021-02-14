السعودية تمدد قيود كورونا لمدة 20 يوما، وتركيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في كردستان العراق

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي\nأكار، انتهاء عملية عسكرية كانت قد بدأتها قوات بلاده ضد مسلحين أكراد في إقليم كردستان شمالي العراق في وقت سابق من الشهر الجاري. ونقلت وكالة الأناضول التركية\nالحكومية عن أكار قوله إن انتهاء عملية "مخلب\nالنسر-2" جاء بعد قتل وإصابة وأسر "50\nإرهابيا" من مسلحي حزب العمال الكردستاني كما أعلن أكار أن الجيش التركي\nعثر على جثث 13 مدنيا تركيا كان الحزب الكردي قد اختطفهم في وقت سابق. ولم\nيعلق حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، على التصريحات التركية.
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أنقرة تعلن انتهاء العملية العسكرية التركية في كردستان العراق
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، انتهاء عملية عسكرية كانت قد بدأتها قوات بلاده ضد مسلحين أكراد في إقليم كردستان شمالي العراق في وقت سابق من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية عن أكار قوله إن انتهاء عملية "مخلب النسر-2" جاء بعد قتل وإصابة وأسر "50 إرهابيا" من مسلحي حزب العمال الكردستاني
كما أعلن أكار أن الجيش التركي عثر على جثث 13 مدنيا تركيا كان الحزب الكردي قد اختطفهم في وقت سابق.
ولم يعلق حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، على التصريحات التركية.
فيروس كورونا: السعودية تمدد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية والتجمعات لمدة 20 يوما
أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن السلطات قررت تمديد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم بالمملكة لمدة 20 يوما.
وكانت السلطات قد أعلنت قبل 10 أيام مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات شملت إغلاق دور السينما والصالات والمراكز الرياضية
وعلقت الممكلة منذ أسبوعين دخول القادمين من 20 دولة باستثناء السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وأسرهم.
وسجلت السعودية حتى الآن نحو 370 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما اقترب عدد الوفيات من 6500 .