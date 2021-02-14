السعودية تمدد قيود كورونا لمدة 20 يوما، وتركيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في كردستان العراق

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، انتهاء عملية عسكرية كانت قد بدأتها قوات بلاده ضد مسلحين أكراد في إقليم كردستان شمالي العراق في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية عن أكار قوله إن انتهاء عملية "مخلب النسر-2" جاء بعد قتل وإصابة وأسر "50 إرهابيا" من مسلحي حزب العمال الكردستاني

كما أعلن أكار أن الجيش التركي عثر على جثث 13 مدنيا تركيا كان الحزب الكردي قد اختطفهم في وقت سابق.

ولم يعلق حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، على التصريحات التركية.