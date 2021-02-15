سوريا تعلن تعرض ريف دمشق لغارات إسرائيلية، والجزائر تخفف قيود كورونا

لقاح فيروس كورونا: بيانات إسرائيلية أولية تظهر فعالية حملة التطعيم
قالت شركة كلاليت الإسرائيليّة،
وهي أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحيّة الحكوميّة في إسرائيل، إن حالات الإصابة
بأعراض فيروس كورونا بين الأشخاص الذين تلقّوا جرعتي التطعيم ، قد شهدت انخفاضا
بنسبة 94٪.
وأشار بحث أجرته الشركة المسؤولة
عن توفير اللقاحات في البلاد إلى إن لقاح كورونا الذي تنتجه شركة (فايزر بيو تيك)
أثبت فعالية تتراوح نسبتها بين واحد وتسعين ، وتسعة وتسعين بالمائة في مواجهة
الأعراض الخطيرة.
ورغم أن هذه النتائج أوليّة ، ويتم
تعديلها مع مرور الوقت ، بعد تلقي المستهدفين بالتطعيم الجرعة الثانية ، إلا أنها
تعطي مؤشّرات مبكّرة حيال فعالية اللقاح .
وتلّقى أكثر من ربع سكان إسرائيل ، البالغ عددهم تسعة ملايين حتّى
الآن ، جرعتين من اللقاح.
انقلاب ميانمار: تمديد احتجاز الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي
قال
محامي الزعيمة المدنية لميانمار أونغ سان سو تشي إن قاضيا أمر بتمديد احتجازها
لمدة يومين إضافيين.
وقال
المحامي إنه لم يتمكن بعد من لقاء موكلته رغم مرور أسبوعين على وضعها قيد الإقامة
الجبرية في منزلها عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
ولا
يزال مئات الآلاف من سكان البلاد يتظاهرون للتنديد بالانقلاب العسكري رغم الوجود
العسكري الملحوظ.
ReutersCopyright: Reuters
التطبيع: أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يؤدي اليمين القانونية أمام حاكم دبي
أدى الدبلوماسي الإماراتي محمد محمود آل خاجة اليمين كأول سفير لبلاده لدى إسرائيل.
وتمنى حاكم دبي محمد بن راشد، للسفير الخاجة التوفيق في مهمته والعمل على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دبي واسرائيل.
وكان البلدان وقعا اتفاق تطبيع في سبتمبر / أيلول الماضي في البيت الابيض.
وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي والحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي موافقتهما على تبادل السفراء.
ولم يعلن بعد عن موعد وصول السفيرالإماراتي إلى إسرائيل.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
لقاح فيروس كورونا: بيانات إسرائيلية أولية تظهر فعالية حملة التطعيم
قالت شركة كلاليت الإسرائيليّة، وهي أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحيّة الحكوميّة في إسرائيل، إن حالات الإصابة بأعراض فيروس كورونا بين الأشخاص الذين تلقّوا جرعتي التطعيم ، قد شهدت انخفاضا بنسبة 94٪.
وأشار بحث أجرته الشركة المسؤولة عن توفير اللقاحات في البلاد إلى إن لقاح كورونا الذي تنتجه شركة (فايزر بيو تيك) أثبت فعالية تتراوح نسبتها بين واحد وتسعين ، وتسعة وتسعين بالمائة في مواجهة الأعراض الخطيرة.
ورغم أن هذه النتائج أوليّة ، ويتم تعديلها مع مرور الوقت ، بعد تلقي المستهدفين بالتطعيم الجرعة الثانية ، إلا أنها تعطي مؤشّرات مبكّرة حيال فعالية اللقاح .
وتلّقى أكثر من ربع سكان إسرائيل ، البالغ عددهم تسعة ملايين حتّى الآن ، جرعتين من اللقاح.
انقلاب ميانمار: تمديد احتجاز الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي
قال محامي الزعيمة المدنية لميانمار أونغ سان سو تشي إن قاضيا أمر بتمديد احتجازها لمدة يومين إضافيين.
وقال المحامي إنه لم يتمكن بعد من لقاء موكلته رغم مرور أسبوعين على وضعها قيد الإقامة الجبرية في منزلها عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
ولا يزال مئات الآلاف من سكان البلاد يتظاهرون للتنديد بالانقلاب العسكري رغم الوجود العسكري الملحوظ.
التطبيع: أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يؤدي اليمين القانونية أمام حاكم دبي
أدى الدبلوماسي الإماراتي محمد محمود آل خاجة اليمين كأول سفير لبلاده لدى إسرائيل.
وتمنى حاكم دبي محمد بن راشد، للسفير الخاجة التوفيق في مهمته والعمل على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دبي واسرائيل.
وكان البلدان وقعا اتفاق تطبيع في سبتمبر / أيلول الماضي في البيت الابيض.
وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي والحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي موافقتهما على تبادل السفراء.
ولم يعلن بعد عن موعد وصول السفيرالإماراتي إلى إسرائيل.
سوريا تعلن تعرض ريف دمشق لغارات إسرائيلية
قالت مسؤولون سوريون وناشطون معارضون إن مناطق عدة في ريف دمشق تعرضت لغارات إسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية لبلاده "تصدت لأغلب الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من مرتفعات الجولان صوب أهداف في ريف العاصمة".
اما المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض فقد قال إن الغارات استهدفت مواقع للجيش السوري والجماعات المسلحة الموالية لإيران ما أسفر عن مقتل ستة مسلحين.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الاسرائيلي بشأن الضربات.
وكثّفت اسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سور
فيروس كورونا: الجزائر تقرر إعادة فتح كل المساجد واستئناف الأنشطة الفندقية
قرّرت الحكومة الجزائرية مساء أمس إعادة فتح كلّ مساجد البلاد والسماح باستئناف الأنشطة الفندقيّة، وذلك في إطار تقليص جديد للإجراءات المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا، في ظل انخفاض عدد الإصابات.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء "تُفتح المساجد على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك مع التقيّد الصارم بتدابير وبروتوكولات الوقاية والحماية ضدّ انتشار فيروس كورونا".
وأشار البيان إلى أنّه تقرر أيضا "استئناف جميع الأنشطة الفندقيّة، العموميّة والخاصّة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات".
وتمّ تجديد حظر التجوّل لمدّة خمسة عشر يومًا، من الساعة 22,00 حتّى الساعة 5,00، في 19 ولاية من أصل ولايات البلاد الثماني والأربعين.