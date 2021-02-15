سوريا تعلن تعرض ريف دمشق لغارات إسرائيلية، والجزائر تخفف قيود كورونا

قالت شركة كلاليت الإسرائيليّة، وهي أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحيّة الحكوميّة في إسرائيل، إن حالات الإصابة بأعراض فيروس كورونا بين الأشخاص الذين تلقّوا جرعتي التطعيم ، قد شهدت انخفاضا بنسبة 94٪.

وأشار بحث أجرته الشركة المسؤولة عن توفير اللقاحات في البلاد إلى إن لقاح كورونا الذي تنتجه شركة (فايزر بيو تيك) أثبت فعالية تتراوح نسبتها بين واحد وتسعين ، وتسعة وتسعين بالمائة في مواجهة الأعراض الخطيرة.

ورغم أن هذه النتائج أوليّة ، ويتم تعديلها مع مرور الوقت ، بعد تلقي المستهدفين بالتطعيم الجرعة الثانية ، إلا أنها تعطي مؤشّرات مبكّرة حيال فعالية اللقاح .

وتلّقى أكثر من ربع سكان إسرائيل ، البالغ عددهم تسعة ملايين حتّى الآن ، جرعتين من اللقاح.