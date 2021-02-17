أول دفعة من لقاح كورونا في طريقها لغزة، وواشنطن توافق على بيع صواريخ لمصر بـ200 مليون دولار

الصين تنتزع من الولايات المتحدة صدارة الشركاء التجاريين مع الاتحاد الأوروبي
قالت
وكالة الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات) ، إن الصين انتزعت من الولايات المتحدة
في العام الماضي صدارة الدول المرتبطة
تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفع إجمالي حجم الصادرات والواردات بين بروكسيل
وبكين ليصل إلى 709 مليارات دولار رغم تفشي فيروس كورونا.
وبلغ
حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والكتلة الأوروبية في 2020 نحو 671 مليار دولار.
وكانت
الصين هي الدولة الاقتصادية الكبرى الوحيدة في العالم التي شهدت في العام الماضي
نموا اقتصاديا مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والسيارات الأوروبية الفاخرة،
بينما اشترى الاتحاد الأوروبي الكثير من المعدات الطبية والإلكترونيات الصينية.
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واشنطن توافق على بيع صواريخ لمصر بـ200 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع صواريخ عسكرية لمصر بحوالي 200 مليون دولار.
وأوضحت وزارة
الخارجية الأميركية في بيان، أنّها وافقت على صفقة بيع 168 صاروخاً لأن مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً
مهمّاً في الشرق الأوسط".
ولن تسلك هذه
الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك جميع صفقات
بيع الأسلحة التي تقدّرها السلطة التنفيذية.
وكانت إدارة
الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أوقفت الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها
السعودية في اليمن وعلّقت بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية
المتحدة
فيروس كورونا: إسرائيل تسمح بدخول ألف جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة
أكد مسؤولون
إسرائيليون إن دفعة اولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل اليوم إلى قطاع
غزة.
وقال المسؤولون
إن ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي قدمتها موسكو
وصلت إلى إسرائيل اليوم ومرت عبر معبر بيتونيا في طريقها للقطاع بناء على طلب
السلطة الفلسطينية وبموافقة الدوائر السياسية الإسرائيلية.
جاء ذلك بعد منع إسرائيل من وصول
اللقاحات منذ أسبوع للقطاع بحسب وزارة الصحة الفلسطينية التي أدانت المنع
الإسرائيلي.
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الصين تنتزع من الولايات المتحدة صدارة الشركاء التجاريين مع الاتحاد الأوروبي
قالت وكالة الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات) ، إن الصين انتزعت من الولايات المتحدة في العام الماضي صدارة الدول المرتبطة تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفع إجمالي حجم الصادرات والواردات بين بروكسيل وبكين ليصل إلى 709 مليارات دولار رغم تفشي فيروس كورونا.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والكتلة الأوروبية في 2020 نحو 671 مليار دولار.
وكانت الصين هي الدولة الاقتصادية الكبرى الوحيدة في العالم التي شهدت في العام الماضي نموا اقتصاديا مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والسيارات الأوروبية الفاخرة، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي الكثير من المعدات الطبية والإلكترونيات الصينية.
واشنطن توافق على بيع صواريخ لمصر بـ200 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع صواريخ عسكرية لمصر بحوالي 200 مليون دولار.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّها وافقت على صفقة بيع 168 صاروخاً لأن مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط".
ولن تسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدّرها السلطة التنفيذية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أوقفت الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وعلّقت بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتحدة
فيروس كورونا: إسرائيل تسمح بدخول ألف جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة
أكد مسؤولون إسرائيليون إن دفعة اولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل اليوم إلى قطاع غزة.
وقال المسؤولون إن ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي قدمتها موسكو وصلت إلى إسرائيل اليوم ومرت عبر معبر بيتونيا في طريقها للقطاع بناء على طلب السلطة الفلسطينية وبموافقة الدوائر السياسية الإسرائيلية.
جاء ذلك بعد منع إسرائيل من وصول اللقاحات منذ أسبوع للقطاع بحسب وزارة الصحة الفلسطينية التي أدانت المنع الإسرائيلي.