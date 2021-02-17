أول دفعة من لقاح كورونا في طريقها لغزة، وواشنطن توافق على بيع صواريخ لمصر بـ200 مليون دولار

قالت وكالة الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات) ، إن الصين انتزعت من الولايات المتحدة في العام الماضي صدارة الدول المرتبطة تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفع إجمالي حجم الصادرات والواردات بين بروكسيل وبكين ليصل إلى 709 مليارات دولار رغم تفشي فيروس كورونا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والكتلة الأوروبية في 2020 نحو 671 مليار دولار.

وكانت الصين هي الدولة الاقتصادية الكبرى الوحيدة في العالم التي شهدت في العام الماضي نموا اقتصاديا مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والسيارات الأوروبية الفاخرة، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي الكثير من المعدات الطبية والإلكترونيات الصينية.