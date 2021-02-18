جو بايدن ونتنياهو: ما الذي دار في أول اتصال بينهما؟ وعاصفة ثلجية على لبنان والأردن ونصح الناس بعدم الخروج

رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة في القاهرة
يلتقي رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى القاهرة، لبحث التطورات الخاصة بالعملية السياسية في ليبيا.
ويأتي هذا عقب تشكيل المجلس الرئاسي الجديد. التي سيتبعها تشكيل حكومة انتقالية.
زيارة دبيبة تأتي بعد أيام من زيارة وفد دبلوماسي مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث إمكانية إعادة فتح السفارة المصرية هناك.
ومن المقرر أن تدير حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد فترة انتقالية لنحوعام، تجري بعدها انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جو بايدن ونتنياهو في أول اتصال هاتفي
أجرى رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 27 يوما
مضت على تنصيب بايدن.
وأعرب الرئيس بايدن،
خلال المكالمة، عن التزامه بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما
ناقش التعاون الدفاعي بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون المستمر في قضايا الأمن
الإقليمي، كالعلاقات مع إيران.
وأكد الرئيس بايدن دعمه
تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
ولم يكشف الكثير عن
تفاصيل الحوار، لكن تقارير أفادت "أن المكالمة تناولت دفع عجلة السلام في
جميع أنحاء المنطقة، ومن ذلك السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأكد بايدن، بحسب بيان
البيت الأبيض، على الالتزام الثابت بأمن إسرائيل، ونقل نيته تعزيز جميع جوانب
الشراكة الأمريكية الإسرائيلية.
وأضاف البيت الأبيض
أنهما "ناقشا أهمية استمرار التشاور الوثيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، بما
في ذلك إيران".
وأوضح مكتب نتنياهو أن
المكالمة كانت ودية واستمرت ساعة.
وكان تأخر المكالمة
الأولى بينهما قد أثار جدلا في إسرائيل بشأن الأسباب التي تدفع بايدن إلى عدم
الاتصال بنتنياهو وتبعات ذلك على إسرائيل.
ReutersCopyright: Reuters
عاصفة ثلجية تضرب الأردن ولبنان
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أغلقت في الأردن أغلقت كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون، منذ فجر الخميس، ونصحت مديرية
الأمن العام المواطنين بعدم السير بسبب تساقط الثلوج في كافة أنحاء البلاد.
ودعا الناطق الإعلامي
المواطنين إلى الالتزام بالبيوت وعدم الخروج من المنازل تحت أي ظرف كان، وأخذ
الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة
عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج، والابتعاد عن
المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين
على الطرقات.
واكدت غرفة عمليات
المحافظة في عمان أن جميع الطرق سالكة لكن بحذر شديد وتعمل السلطات منذ ساعات
الصباح على فتح جميع الطرق المغلقة. كما جهزت بيوت إيواء لمن تقطعت بهم السبل.
وضربت العاصفة الثلجية
لبنان، ولاتزال قوات الدفاع المدني تواصل العمل منذ ساعات الصباح الأولى لإتمام
عمليات جرف الثلوج وإنقاذ المواطنين المحتجزين على الطرق، وذلك بدعم من فاعليات
المنطقة الذين ساهموا في تأمين المحروقات لتمكينهم من تأدية عملهم.
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رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة في القاهرة
يلتقي رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى القاهرة، لبحث التطورات الخاصة بالعملية السياسية في ليبيا.
ويأتي هذا عقب تشكيل المجلس الرئاسي الجديد. التي سيتبعها تشكيل حكومة انتقالية.
زيارة دبيبة تأتي بعد أيام من زيارة وفد دبلوماسي مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث إمكانية إعادة فتح السفارة المصرية هناك. ومن المقرر أن تدير حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد فترة انتقالية لنحوعام، تجري بعدها انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جو بايدن ونتنياهو في أول اتصال هاتفي
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 27 يوما مضت على تنصيب بايدن.
وأعرب الرئيس بايدن، خلال المكالمة، عن التزامه بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما ناقش التعاون الدفاعي بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون المستمر في قضايا الأمن الإقليمي، كالعلاقات مع إيران.
وأكد الرئيس بايدن دعمه تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
ولم يكشف الكثير عن تفاصيل الحوار، لكن تقارير أفادت "أن المكالمة تناولت دفع عجلة السلام في جميع أنحاء المنطقة، ومن ذلك السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأكد بايدن، بحسب بيان البيت الأبيض، على الالتزام الثابت بأمن إسرائيل، ونقل نيته تعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية.
وأضاف البيت الأبيض أنهما "ناقشا أهمية استمرار التشاور الوثيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران".
وأوضح مكتب نتنياهو أن المكالمة كانت ودية واستمرت ساعة.
وكان تأخر المكالمة الأولى بينهما قد أثار جدلا في إسرائيل بشأن الأسباب التي تدفع بايدن إلى عدم الاتصال بنتنياهو وتبعات ذلك على إسرائيل.
عاصفة ثلجية تضرب الأردن ولبنان
أغلقت في الأردن أغلقت كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون، منذ فجر الخميس، ونصحت مديرية الأمن العام المواطنين بعدم السير بسبب تساقط الثلوج في كافة أنحاء البلاد.
ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى الالتزام بالبيوت وعدم الخروج من المنازل تحت أي ظرف كان، وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات.
واكدت غرفة عمليات المحافظة في عمان أن جميع الطرق سالكة لكن بحذر شديد وتعمل السلطات منذ ساعات الصباح على فتح جميع الطرق المغلقة. كما جهزت بيوت إيواء لمن تقطعت بهم السبل.
وضربت العاصفة الثلجية لبنان، ولاتزال قوات الدفاع المدني تواصل العمل منذ ساعات الصباح الأولى لإتمام عمليات جرف الثلوج وإنقاذ المواطنين المحتجزين على الطرق، وذلك بدعم من فاعليات المنطقة الذين ساهموا في تأمين المحروقات لتمكينهم من تأدية عملهم.
وكانت العاصفة الثلجية قد ضربت لبنان يوم أمس.