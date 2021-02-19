الاتفاق النووي الإيراني: بعد ترحيب واشنطن بإحيائه طهران تطالب برفع العقوبات كلها. ووفاة أول متظاهرة في ميانمار

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب تلفزيوني أمس إلى إجراء انتخابات مبكرة كما أعلن حل المجلس الشعبي الوطني - قبل عام من الموعد المحدد – وأضاف أنه سيكون هناك تعديل حكومي في غضون 48 ساعة المقبلة.

وأمر تبون بالإفراج عن حوالي 60 شخصًا ممن شكلوا جزءًا من حركة الحراك الاحتجاجية التي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في عام 2019. ممن صدر عليهم أحكام أو لم يصدر بعد...ووعد أن يلتحقوا بعائلاتهم ابتداء من هذه الليلة أو غدا.

وقال الرئيس تبون إن حل البرلمان مرتبط بالإصلاحات الدستورية التي أدخلت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، والتي تستهدف منح النواب المزيد من الصلاحيات .

وفسر تبون خلال حديثه على التلفزيون الرسمي قراره بأنه فرصة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب.