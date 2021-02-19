الاتفاق النووي الإيراني: بعد ترحيب واشنطن بإحيائه طهران تطالب برفع العقوبات كلها. ووفاة أول متظاهرة في ميانمار

عبد المجيد تبون بعد حل المجلس الشعبي في الجزائر يعد بتعديل حكومي خلال ساعات
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب تلفزيوني أمس إلى إجراء انتخابات مبكرة كما أعلن حل المجلس الشعبي الوطني - قبل عام من الموعد المحدد
– وأضاف أنه سيكون هناك تعديل حكومي في غضون 48 ساعة المقبلة.
وأمر تبون بالإفراج عن حوالي 60 شخصًا ممن شكلوا جزءًا من حركة الحراك الاحتجاجية التي
أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في عام 2019. ممن صدر عليهم أحكام أو لم يصدر بعد...ووعد أن يلتحقوا بعائلاتهم ابتداء من هذه الليلة أو غدا.
وقال الرئيس تبون إن حل
البرلمان مرتبط بالإصلاحات الدستورية التي أدخلت في نوفمبر/ تشرين الثاني من
العام الماضي، والتي تستهدف منح النواب المزيد من الصلاحيات .
وفسر تبون خلال حديثه على التلفزيون الرسمي قراره بأنه فرصة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب.
إنقلاب ميانمار: وفاة أول متظاهرة أصيبت في مظاهرات الأسبوع الماضي
أصبحت الشابة ميا ثوي ثوي خاينغ، التي تبلغ من العمر 22 عاما، أول محتجة تموت في المظاهرات المناهضة للانقلاب في ميانمار بعد إصابتها برصاصة في رأسها.
نقلت الشابة ميا بعد إصابتها في الأسبوع الماضي عندما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والذخيرة الحية. وقالت جماعات حقوقية إنها أصيبت بحسب الفحوصات بالذخيرة الحية.
وتشهد ميانمار أيامًا من الاحتجاجات في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة،
وأكد المستشفى في العاصمة الوفاة، وقال المشرف على الجنازة لبي بي سي إن ترتيبات الجنازة جارية وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا.
قالت السلطات إنها ستحقق في القضية. وكانت ميا بعد إصابتها بالرصاص تصارع الموت على أجهزة الإنعاش منذ نقلها إلى المستشفى في 9 فبراير / شباط.
الاتفاق النووي الإيراني: إيران تطالب برفع كل العقوبات رغم ترحيب واشنطن بإحياء الاتفاق
جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي في عام 2018.
وكتب ظريف عبر تويتر " التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب".
ووافقت الولايات المتحدة على فكرة المشاركة في محادثات تشمل إيران والقوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستقبل دعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لإجراء مناقشات مع إيران والدول الخمس الأخرى التي وافقت على خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي قبلت إيران بموجبها فرض قيود صارمة على برنامجها النووي. مقابل تخفيف العقوبات.
وأوضحت الولايات المتحدة أن الوفد الأمريكي سيرأسه المبعوث الخاص، روب مالي، الذي ساعد في التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة قبل ست سنوات.
لكن إيران تطالب أولا برفع العقوبات، وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية: "قبل أن نجلس ونتحدث، لن يحدث شيء" نحن نعلم أنه إذا لم تتخذ هذه الخطوة ، فإن الوضع سيتحول من سيء إلى أسوأ."
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عبد المجيد تبون بعد حل المجلس الشعبي في الجزائر يعد بتعديل حكومي خلال ساعات
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب تلفزيوني أمس إلى إجراء انتخابات مبكرة كما أعلن حل المجلس الشعبي الوطني - قبل عام من الموعد المحدد – وأضاف أنه سيكون هناك تعديل حكومي في غضون 48 ساعة المقبلة.
وأمر تبون بالإفراج عن حوالي 60 شخصًا ممن شكلوا جزءًا من حركة الحراك الاحتجاجية التي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في عام 2019. ممن صدر عليهم أحكام أو لم يصدر بعد...ووعد أن يلتحقوا بعائلاتهم ابتداء من هذه الليلة أو غدا.
وقال الرئيس تبون إن حل البرلمان مرتبط بالإصلاحات الدستورية التي أدخلت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، والتي تستهدف منح النواب المزيد من الصلاحيات .
وفسر تبون خلال حديثه على التلفزيون الرسمي قراره بأنه فرصة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب.
إنقلاب ميانمار: وفاة أول متظاهرة أصيبت في مظاهرات الأسبوع الماضي
أصبحت الشابة ميا ثوي ثوي خاينغ، التي تبلغ من العمر 22 عاما، أول محتجة تموت في المظاهرات المناهضة للانقلاب في ميانمار بعد إصابتها برصاصة في رأسها.
نقلت الشابة ميا بعد إصابتها في الأسبوع الماضي عندما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والذخيرة الحية. وقالت جماعات حقوقية إنها أصيبت بحسب الفحوصات بالذخيرة الحية.
وتشهد ميانمار أيامًا من الاحتجاجات في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، وأكد المستشفى في العاصمة الوفاة، وقال المشرف على الجنازة لبي بي سي إن ترتيبات الجنازة جارية وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا.
قالت السلطات إنها ستحقق في القضية. وكانت ميا بعد إصابتها بالرصاص تصارع الموت على أجهزة الإنعاش منذ نقلها إلى المستشفى في 9 فبراير / شباط.
الاتفاق النووي الإيراني: إيران تطالب برفع كل العقوبات رغم ترحيب واشنطن بإحياء الاتفاق
جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي في عام 2018.
ويأتي رد الفعل الإيراني غداة ترحيب واشنطن بإجراء مباحثات لاحياء الاتفاق.
وكتب ظريف عبر تويتر " التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب".
ووافقت الولايات المتحدة على فكرة المشاركة في محادثات تشمل إيران والقوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستقبل دعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لإجراء مناقشات مع إيران والدول الخمس الأخرى التي وافقت على خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي قبلت إيران بموجبها فرض قيود صارمة على برنامجها النووي. مقابل تخفيف العقوبات.
وأوضحت الولايات المتحدة أن الوفد الأمريكي سيرأسه المبعوث الخاص، روب مالي، الذي ساعد في التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة قبل ست سنوات.
لكن إيران تطالب أولا برفع العقوبات، وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية: "قبل أن نجلس ونتحدث، لن يحدث شيء" نحن نعلم أنه إذا لم تتخذ هذه الخطوة ، فإن الوضع سيتحول من سيء إلى أسوأ."