جمال خاشقجي: إدارة الرئيس بايدن سترسل قريبا إلى الكونغرس تقريرا عن قتله، وإنقاذ 47 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة جزيرة لامبيدوزا في إيطاليا

قال مستشار الأمن القومي، جاك سوليفان، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية إن الكونغرس سيتسلم قريبا تقريرا غير سري عن عملية القتل المروعة التي تعرض لها الصحفي جمال حاشقجي.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب من الكونغرس الذي أصدر قانونا يفرض إصدار نسخة غير سرية من تقرير الحادثة.

وقال سوليفان في لقاء أجراه مع محطة "السي إن إن" إن التقرير سيرسل قريبا لكن لم يحدد موعدا لذلك، وأضاف أنه سترفق معه التوصيات الخاصة.

وفي 2019، قدم تقرير مستقل للمقرر الخاص للأمم المتحدة جاء فيه أن هناك دليلاً يمكن الاعتماد عليه في القضية ويشير هذا الدليل إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يتحملون المسؤولية عن مقتل خاشقجي، ودعا التقرير إلى استجوابهم. لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، شكك في مصداقية التقرير، ورفض ما ورد فيه. وأعلنت المملكة العربية السعودية لاحقًا "أحكامًا نهائية" ضد ثمانية مشتبه بهم في أيلول/سبتمبر وحكمت على خمسة منهم بالسجن 20 عاما.