الإمارات تبدأ قريبا استخدام الذكاء الاصطناعي في اختبار كورونا و فيسبوك يحذف الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار وسط تصاعد وتيرة المظاهرات

حذف موقع فيسبوك الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار لخرقها معاييره التي تحظر التحريض على العنف، وقالت فيسبوك إنها حذفت صفحة الجيش أو صفحة "تاتماندو" تماشيًا مع سياسة الشركة العالمية، وأزيلت صفحة "فريق معلومات تاتماندو نيوز" بسبب الانتهاكات المتكررة للمعايير العالمية التي تحظر التحريض على العنف والتعاون على الإضرار بالمجتمع.
ويـأتي حظر فيسبوك في الوقت الذي حظر فيه الجيش نفسه خدمة الإنترنت في البلاد لليوم السابع على التوالي.
ويتزامن هذا الحظر مع تشييع جثمان شابة تبلغ من العمر عشرين عاما، أول ضحايا القمع العسكري الذي سقط فيه قتيلان بعد استخدام الجيش للذخيرة الحية.
كما تزامن أيضا مع اعتقال الممثل المعروف لو مين. وهو واحد من ستة مشاهير قال الجيش يوم الأربعاء إنهم مطلوبون بموجب قانون مكافحة التحريض لأنهم شجعوا موظفي الخدمة المدنية على المشاركة في الاحتجاجات و يمكن أن تصل عقوبة التهم إلى السجن لمدة عامين.
فيروس كورونا: الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص كورونا
تستعد الإمارات لاستخدام أول نظام اختبار سريع ودقيق لفيروس كوفيد 19.
يعتمد نظام التشخيص على تقنية الذكاء الاصطناعي وسيكون الأول من نوعه في المنطقة. وتتعاون الأمارات مع شركة تطوير "إنترنت الأجهزة الطبية" الكندية.
وتعتمد التقنية المتبعة على تطبيق لوك سبوت. يعمل جهاز التشخيص من خلال الهاتف، تستخدم عينة المسحة وهي بحجم 1 بوصة من فتحة الأنف. و يوضع شريط الفحص داخل جهاز مربوط مع الهاتف الذي يقرأ النتيجة في غضون 5 أو 8 دقائق.
ويعتبر نظام الاختبار هذا من الأجهزة الرائدة، بحسب الشركة إذ يمكنه التعرف على المتغير الجديد لفيروس كورونا الذي اكتشف لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا. لكن لم يذكر بعد متى سيكون جاهزا للاستخدام.
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انقلاب ميانمار: فيسبوك يحظر صفحة الجيش الرئيسية
حذف موقع فيسبوك الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار لخرقها معاييره التي تحظر التحريض على العنف، وقالت فيسبوك إنها حذفت صفحة الجيش أو صفحة "تاتماندو" تماشيًا مع سياسة الشركة العالمية، وأزيلت صفحة "فريق معلومات تاتماندو نيوز" بسبب الانتهاكات المتكررة للمعايير العالمية التي تحظر التحريض على العنف والتعاون على الإضرار بالمجتمع.
ويـأتي حظر فيسبوك في الوقت الذي حظر فيه الجيش نفسه خدمة الإنترنت في البلاد لليوم السابع على التوالي. ويتزامن هذا الحظر مع تشييع جثمان شابة تبلغ من العمر عشرين عاما، أول ضحايا القمع العسكري الذي سقط فيه قتيلان بعد استخدام الجيش للذخيرة الحية.
كما تزامن أيضا مع اعتقال الممثل المعروف لو مين. وهو واحد من ستة مشاهير قال الجيش يوم الأربعاء إنهم مطلوبون بموجب قانون مكافحة التحريض لأنهم شجعوا موظفي الخدمة المدنية على المشاركة في الاحتجاجات و يمكن أن تصل عقوبة التهم إلى السجن لمدة عامين.
فيروس كورونا: الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص كورونا
تستعد الإمارات لاستخدام أول نظام اختبار سريع ودقيق لفيروس كوفيد 19.
يعتمد نظام التشخيص على تقنية الذكاء الاصطناعي وسيكون الأول من نوعه في المنطقة. وتتعاون الأمارات مع شركة تطوير "إنترنت الأجهزة الطبية" الكندية.
وتعتمد التقنية المتبعة على تطبيق لوك سبوت. يعمل جهاز التشخيص من خلال الهاتف، تستخدم عينة المسحة وهي بحجم 1 بوصة من فتحة الأنف. و يوضع شريط الفحص داخل جهاز مربوط مع الهاتف الذي يقرأ النتيجة في غضون 5 أو 8 دقائق. ويعتبر نظام الاختبار هذا من الأجهزة الرائدة، بحسب الشركة إذ يمكنه التعرف على المتغير الجديد لفيروس كورونا الذي اكتشف لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا. لكن لم يذكر بعد متى سيكون جاهزا للاستخدام.