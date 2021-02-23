بادين وزوجته
مباشر

فيروس كورونا: نصف مليون ضحية في الولايات المتحدة

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. Post update

    وجه الرئيس جو بايدن كلمة للشعب الأمريكي بعد أن بلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا نصف مليون شخص، وهو أعلى رقم في العالم.

    وقال بايدن :"لا يمكننا قبول مثل هذا المصير القاسي.علينا أن نقاوم الشعور بالحزن الطاغي والذي يفقدنا القدرة على الإحساس"

    ثم وقف الرئيس ونائبه وأزواجهم دقيقة صمت خارج البيت الأبيض خلال مراسم إضاءة الشموع.

    وتبلغ الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة الآن 28.1 مليون ، وهو رقم قياسي عالمي أيضًا.

    وقال بايدن: "اليوم أطلب من جميع الأمريكيين أن يتذكروا. تذكر أولئك الذين فقدناهم وتذكر أولئك الذين تركناهم وراءنا" ، ودعا الأمريكيين إلى محاربة كوفيد معًا

    بادين وزوجته ونائبة الرئيس وزوجها
    Copyright: Getty Images
    Image caption: بادين وزوجته ونائبة الرئيس وزوجها
العودة إلى أعلى