الكاظمي و بايدن يتفقان على ملاحقة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية، ومحكمة في بكين تأمر رجلا بتعويض زوجته عن أعمال رعاية البيت.

محكمة صينية تأمر رجلا بتعويض زوجته عن أعمالها في المنزل.
أمرت محكمة رجلا صينيا بتعويض زوجته عن الأعمال المنزلية التي أدتها خلال زواجهما.
ويعد هذا الحكم هو الأول من نوعه بعد إدخال قانون جديد خاص بالزواج في الصين.
وستحصل المرأة على ما يعادل 7700 دولار، مقابل خمس سنوات من العمل.
وأثارت القضية جدلا كبيرا عبر الإنترنت حول قيمة العمل المنزلي. ويجادل العديد من المعلقين بأن مبلغ التعويض الممنوح كان ضئيلا للغاية.
جو بايدن ومصطفى الكاظمي يتفقان على استمرار التعاون في محاربة "داعش"
بحث الرئيس الأميركي جو
بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين،
وتوسيع التعاون الثنائي، وناقشا الهجمات الصاروخية التي استهدفت سفارة الولايات
المتحدة في بغداد، وأكدا على ضرورة "محاسبة المسؤولين" عنها.
وجاءت المحادثة بعد أيام
من مرور شهر على تولي بايدن مهامه الرئاسية.
وقال البيت الأبيض في
بيانه إن "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق
واستقلاله".
وقال الكاظمي في تغريدة
له على حسابه على تويتر "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جوزيف
بايدن، تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل
على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".
وتعهد الكاظمي بوقف
الهجمات الصاروخية لكنه يواجه صعوبة في محاسبة الفصائل المسؤولة، مما يثير استياء
الولايات المتحدة.
واستهدفت في بداية
الأسبوع ثلاثة صواريخ على الأقل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تخضع
لحماية مشددة في العاصمة العراقية بغداد، في هجوم حملت الولايات المتحدة إيران
مسؤوليته.
وكان هذا هو الهجوم
الثالث خلال أسبوع، الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في
العراق بعد أشهر من هدوء نسبي.
وهددت الولايات المتحدة
في أكتوبر/ تشرين الأول، بإغلاق سفارتها في بغداد إن لم تتوقف الهجمات، ودفع
المجموعات المتشددة إلى الموافقة على هدنة إلى أجل غير مسمى.
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محكمة صينية تأمر رجلا بتعويض زوجته عن أعمالها في المنزل.
أمرت محكمة رجلا صينيا بتعويض زوجته عن الأعمال المنزلية التي أدتها خلال زواجهما.
ويعد هذا الحكم هو الأول من نوعه بعد إدخال قانون جديد خاص بالزواج في الصين.
وستحصل المرأة على ما يعادل 7700 دولار، مقابل خمس سنوات من العمل.
وأثارت القضية جدلا كبيرا عبر الإنترنت حول قيمة العمل المنزلي. ويجادل العديد من المعلقين بأن مبلغ التعويض الممنوح كان ضئيلا للغاية.
جو بايدن ومصطفى الكاظمي يتفقان على استمرار التعاون في محاربة "داعش"
بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع التعاون الثنائي، وناقشا الهجمات الصاروخية التي استهدفت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وأكدا على ضرورة "محاسبة المسؤولين" عنها.
وجاءت المحادثة بعد أيام من مرور شهر على تولي بايدن مهامه الرئاسية.
وقال البيت الأبيض في بيانه إن "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله".
وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه على تويتر "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".
وتعهد الكاظمي بوقف الهجمات الصاروخية لكنه يواجه صعوبة في محاسبة الفصائل المسؤولة، مما يثير استياء الولايات المتحدة.
واستهدفت في بداية الأسبوع ثلاثة صواريخ على الأقل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تخضع لحماية مشددة في العاصمة العراقية بغداد، في هجوم حملت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته.
وكان هذا هو الهجوم الثالث خلال أسبوع، الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد أشهر من هدوء نسبي.
وهددت الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول، بإغلاق سفارتها في بغداد إن لم تتوقف الهجمات، ودفع المجموعات المتشددة إلى الموافقة على هدنة إلى أجل غير مسمى.