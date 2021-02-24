الكاظمي و بايدن يتفقان على ملاحقة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية، ومحكمة في بكين تأمر رجلا بتعويض زوجته عن أعمال رعاية البيت.

social media Copyright: social media تغريدة لرئيس الوزراء العراقي Image caption: تغريدة لرئيس الوزراء العراقي

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع التعاون الثنائي، وناقشا الهجمات الصاروخية التي استهدفت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وأكدا على ضرورة "محاسبة المسؤولين" عنها.

وجاءت المحادثة بعد أيام من مرور شهر على تولي بايدن مهامه الرئاسية.

وقال البيت الأبيض في بيانه إن "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله".

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه على تويتر "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".

وتعهد الكاظمي بوقف الهجمات الصاروخية لكنه يواجه صعوبة في محاسبة الفصائل المسؤولة، مما يثير استياء الولايات المتحدة.

واستهدفت في بداية الأسبوع ثلاثة صواريخ على الأقل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تخضع لحماية مشددة في العاصمة العراقية بغداد، في هجوم حملت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته.

وكان هذا هو الهجوم الثالث خلال أسبوع، الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد أشهر من هدوء نسبي.

وهددت الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول، بإغلاق سفارتها في بغداد إن لم تتوقف الهجمات، ودفع المجموعات المتشددة إلى الموافقة على هدنة إلى أجل غير مسمى.