حرب اليمن: تجديد العقوبات الدولية على قادة الحوثييين لمدة عام، وقرصنة إلكترونية لقسم أبحاث لقاح كوفيد في جامعة أكسفورد

قررت النيابة العامة
المصرية حبس قائد المركب الذي غرق ببحيرة مريوط بالأسكندرية أربعة أيام على ذمة
التحقيق بعد توجيه تهمتي "القتل الخطأ واستخدام مركب غير مرخص".
وذكرت النيابة في بيانها
أن صاحب المركب قال إن الحادث كان بسبب علو الأمواج.
وأضاف البيان أن الهيئة
العامة لتنمية الثروة السمكية قالت إن البحيرة هي عبارة عن تجمع مائي مغلق وغير
مصرح بإبحار المراكب فيه سواء للنزهة أو للصيد.
وكان القارب الصغير الذي
حمل 20 شخصًا من عائلة واحدة أغلبهم من النساء والأطفال قد غرق مساء الاثنين
الماضي في طريق عودته من رحلة للتنزه بالبحيرة وتسبب الحادث في وفاة أربعة عشر
راكبًا ونجاة ستة آخرين.
الحرب في اليمن: العقوبات الدولية على الحوثيين تجدد لمدة عام
جدد مجلس الأمن
الدولي قرار فرض عقوبات مالية وحظر السفر على عدد من كبار المسؤولين الحوثيين في
اليمن لمدة عام. وأضيف إلى القرار رئيس المباحث الجنائية في العاصمة صنعاء. الذي
يتهم بالقيام بدور رئيسي في اعتقال واغتصاب ناشطات.
ويدين نص القرار
الذي صاغته بريطانيا ، الهجوم على معقل الحكومة في مأرب والهجمات عبر الحدود على
السعودية. وطالب القرار الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة بتفتيش ناقلة نفط متهالكة
راسية قبالة الساحل اليمني، وتهدد البحر الأحمر بتلوث بيئي فادح إذا تسرب النفط.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: قرصنة إلكترونية في جامعة أكسفورد
تعرضت كمبيوترات
أحد مختبرات جامعة أكسفورد التي
تجري أبحاثا على لقاح كوفيد 19 إلى قرصنة الكترونية.
والقسم الذي تعرض
إلى تلك العملية هو قسم البيولوجيا، وقال مختص القسم الأمني أنه عثر على لقطات لواحدة من الشاشات من داخل المختبر مسربة
على الانترنيت، وإن المتسللين يتعاملون باللغة البرتغالية ويعملون من أمريكا
الجنوبية بدوافع مالية كبيرة.
وقال متحدث باسم
جامعة أكسفورد إنه لم تخترق أي بيانات شخصية وإن المخابرات البريطانية فتحت ملف
تحقيق في الحادثة.
ويقول الخبراء إن
عمليات التجسس التي تستهدف علماء اللقاحات وشركات الأدوية قد ارتفعت كثيرا خلال تفشي
الوباء.
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قارب مريوط: حبس قائد المركب على ذمة التحقيق
قررت النيابة العامة المصرية حبس قائد المركب الذي غرق ببحيرة مريوط بالأسكندرية أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد توجيه تهمتي "القتل الخطأ واستخدام مركب غير مرخص".
وذكرت النيابة في بيانها أن صاحب المركب قال إن الحادث كان بسبب علو الأمواج.
وأضاف البيان أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قالت إن البحيرة هي عبارة عن تجمع مائي مغلق وغير مصرح بإبحار المراكب فيه سواء للنزهة أو للصيد.
وكان القارب الصغير الذي حمل 20 شخصًا من عائلة واحدة أغلبهم من النساء والأطفال قد غرق مساء الاثنين الماضي في طريق عودته من رحلة للتنزه بالبحيرة وتسبب الحادث في وفاة أربعة عشر راكبًا ونجاة ستة آخرين.
الحرب في اليمن: العقوبات الدولية على الحوثيين تجدد لمدة عام
جدد مجلس الأمن الدولي قرار فرض عقوبات مالية وحظر السفر على عدد من كبار المسؤولين الحوثيين في اليمن لمدة عام. وأضيف إلى القرار رئيس المباحث الجنائية في العاصمة صنعاء. الذي يتهم بالقيام بدور رئيسي في اعتقال واغتصاب ناشطات.
ويدين نص القرار الذي صاغته بريطانيا ، الهجوم على معقل الحكومة في مأرب والهجمات عبر الحدود على السعودية. وطالب القرار الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة بتفتيش ناقلة نفط متهالكة راسية قبالة الساحل اليمني، وتهدد البحر الأحمر بتلوث بيئي فادح إذا تسرب النفط.
فيروس كورونا: قرصنة إلكترونية في جامعة أكسفورد
تعرضت كمبيوترات أحد مختبرات جامعة أكسفورد التي تجري أبحاثا على لقاح كوفيد 19 إلى قرصنة الكترونية.
والقسم الذي تعرض إلى تلك العملية هو قسم البيولوجيا، وقال مختص القسم الأمني أنه عثر على لقطات لواحدة من الشاشات من داخل المختبر مسربة على الانترنيت، وإن المتسللين يتعاملون باللغة البرتغالية ويعملون من أمريكا الجنوبية بدوافع مالية كبيرة.
وقال متحدث باسم جامعة أكسفورد إنه لم تخترق أي بيانات شخصية وإن المخابرات البريطانية فتحت ملف تحقيق في الحادثة.
ويقول الخبراء إن عمليات التجسس التي تستهدف علماء اللقاحات وشركات الأدوية قد ارتفعت كثيرا خلال تفشي الوباء.