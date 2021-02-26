حرب اليمن: تجديد العقوبات الدولية على قادة الحوثييين لمدة عام، وقرصنة إلكترونية لقسم أبحاث لقاح كوفيد في جامعة أكسفورد

قررت النيابة العامة المصرية حبس قائد المركب الذي غرق ببحيرة مريوط بالأسكندرية أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد توجيه تهمتي "القتل الخطأ واستخدام مركب غير مرخص".

وذكرت النيابة في بيانها أن صاحب المركب قال إن الحادث كان بسبب علو الأمواج.

وأضاف البيان أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قالت إن البحيرة هي عبارة عن تجمع مائي مغلق وغير مصرح بإبحار المراكب فيه سواء للنزهة أو للصيد.

وكان القارب الصغير الذي حمل 20 شخصًا من عائلة واحدة أغلبهم من النساء والأطفال قد غرق مساء الاثنين الماضي في طريق عودته من رحلة للتنزه بالبحيرة وتسبب الحادث في وفاة أربعة عشر راكبًا ونجاة ستة آخرين.