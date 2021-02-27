عقوبات أمريكية على عشرات السعوديين فهل ولي العهد من بينهم؟ وترخيص لقاح الجرعة الواحدة "جونسون أند جونسون" للاستخدام الطارىء في الولايات المتحدة

قدم محافظ ذي قار "ناظم الوائلي" استقالته بعد نحو خمسة أيام من الاحتجاجات المطالبة بإقالته، ومقتل نحو ثلاثة متظاهرين وإصابة اكثر من 90 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية جنوب العراق، عاصمة محافظة ذي قار.

وقال ناظم الوائلي في خطاب استقالته: إنه يتنحى حقنا لإراقة المزيد من الدماء.

وتجددت المظاهرات في الناصرية منذ خمسة أيام احتجت فيها الحشود الغاضبة على قلة الوظائف وسوء الخدمات العامة.

وعين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي ، محافظا جديدا. كما شكل لجنة لمعالجة المشاكل في المحافظة.