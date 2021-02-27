ولي العهد السعودي

عقوبات أمريكية على عشرات السعوديين فهل ولي العهد من بينهم؟ وترخيص لقاح الجرعة الواحدة "جونسون أند جونسون" للاستخدام الطارىء في الولايات المتحدة

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  1. مظاهرات الناصرية تؤدي إلى استقالة المحافظ

    قدم محافظ ذي قار "ناظم الوائلي" استقالته بعد نحو خمسة أيام من الاحتجاجات المطالبة بإقالته، ومقتل نحو ثلاثة متظاهرين وإصابة اكثر من 90 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية جنوب العراق، عاصمة محافظة ذي قار.

    وقال ناظم الوائلي في خطاب استقالته: إنه يتنحى حقنا لإراقة المزيد من الدماء.

    وتجددت المظاهرات في الناصرية منذ خمسة أيام احتجت فيها الحشود الغاضبة على قلة الوظائف وسوء الخدمات العامة.

    وعين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي ، محافظا جديدا. كما شكل لجنة لمعالجة المشاكل في المحافظة.

    مظاهرات الناصرية في العراق
    Copyright: Reuters
    Image caption: بدأت المظاهرات تتجدد منذ نهاية الشهر الماضي

  2. لقاح الجرعة الواحدة جونسون أند جونسون يرخص للاستخدام الطارئ

    تجتمع اليوم إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة للموافقة على لقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الواحدة، بحسب ما ذكره أحد كبار مستشاري البيت الأبيض، بعد أن صوتت لجنة الخبراء الاستشارية بالإجماع الجمعة على الاستخدام الطارئ للقاح لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما.

    ويُعد رأي هذه اللجنة استشاريا، وقال خبراء اللجنة خلال عملية تصويت إن فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه.

    ومن المتوقع أن يبدأ شحن الدفعات الأولى من اللقاح في وقت مبكر من يوم الاثنين.

    وهذا هو اللقاح الثالث الذي يتوفر في الولايات المتحدة، بعد لقاح فايزر وموديرنا.

    وبدأ بالفعل استخدام لقاح جونسون آند جونسون في جنوب إفريقيا، وهو يتكون من جرعة واحدة. كما أنّ له ميزة لوجستية أخرى، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجات العادية، ويسهل هذا عملية توزيعه الى حد كبير.

    ويحذر حكام الولايات في أمريكا من التخفف السريع من قيود إجراءات السلامة بسبب الانخفاض الكبير في الإصابات والوفيات.

    جونسون أند جونسون - لقاح كورونا
    Copyright: Reuters

  3. أنتوني بلينكين: الإجراءات لا تهدف إلى تمزيق العلاقات الأمريكية السعودية

    بعد رفع السرية عن تقرير الاستخبارات الخاص بمقتل الصحافي الأمريكي السعودي جمال خاشقجي، أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على عشرات السعوديين.

    وبالرغم من أن التقرير توصل إلى أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وافق على خطة الاعتقال أو القتل، فلم يعلن عن أي إجراء ضد الأمير نفسه.

    وتشمل الإجراءات قيودا على التأشيرات وتجميدا لبعض الأصول. وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الإجراءات لا تهدف إلى تمزيق العلاقات الأمريكية السعودية، التي وصفها بأنها أكبر من الأفراد.

    ووصفت السعودية ما توصل إليه التقرير بأنه "مسيء وغير دقيق". بالرغم من أن خاشقجي قُتل وقطع في قنصلية بلاده في تركيا في عام 2018

    أنتوني بلينكن
    Copyright: Reuters
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