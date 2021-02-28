"هبوط اضطراري" لمروحية روسية شمالي سوريا، وقلق أمريكي حيال الوضع في تيغراي بإثيوبيا

وزارة الدفاع الروسية: مروحية روسية نفذت هبوطا اضطراريا في شمالي سوريا
نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة
الدفاع في البلاد القول إن مروحية روسية قامت بهبوط اضطراري في شمالي سوريا لأسباب فنية، وذلك في أعقاب تقارير عن سقوط
مروحية في مناطق سيطرة تركيا والمعارضة السورية الموالية لها.
وكان كل من وكالة الأنباء
السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادا بسقوط المروحية مع الإشارة إلى أنباء عن مقتل الطيار.
إلا أن وزارة الدفاع الروسية
قالت إن الأمر لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
الصراع في تيغراي: واشنطن قلقة للغاية حيال الوضع في الإقليم الإثيوبي
انتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، " الفظائع" التي يعتقد أنها
تقع في إقليم تيغراي بإثيوبيا.
وجاءت تصريحات بلينكن غداة نشر منظمة العفو الدولية
تقريرا يفيد بأن جنودا إريتريين يقاتلون في تيغراي قتلوا مئات الأشخاص في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي معتبرة أن ذلك يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر
بقلق عميق من الفظائع التي نقلت والوضع المتدهور بشكل عام في منطقة تيغراي
بإثيوبيا".
ويشهد إقليم تيغراي معارك منذ مطلع تشرين
الثاني/نوفمبر عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إطلاق عمليات عسكرية ضد
"جبهة تحرير شعب تيغراي" الحزب الحاكم السابق في المنطقة الشمالية بعدما
اتهمه بمهاجمة معسكرات الجيش الفدرالي.
ReutersCopyright: Reuters
الحرب في سوريا: أنباء عن سقوط مروحية روسية في مناطق سيطرة المعارضة الموالية لتركيا
تفيد التقارير الواردة من سوريا بأن طائرة مروحية
روسية سقطت في منطقة بشمالي سوريا خاضعة لسيطرة القوات التركية ومسلحي المعارضة
الموالين لأنقرة.
وقال كلا من المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ووكالة الأنباء السورية إن
المروحية سقطت بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة.
وبينما لم يأت المرصد على أسباب سقوط المروحية وعما
إذا كان الحادث قد تسبب في أي خسائر بشرية فإن وكالة الأنباء السورية الرسمية قالت
إن الأنباء تفيد بأن الطيار قد قتل.
وتدعم روسيا القوات الحكومية السورية والجماعات
المسلحة الموالية لها في المواجهات ضد مسلحي المعارضة الذي يحظون بدعم تركي.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
وزارة الدفاع الروسية: مروحية روسية نفذت هبوطا اضطراريا في شمالي سوريا
نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة الدفاع في البلاد القول إن مروحية روسية قامت بهبوط اضطراري في شمالي سوريا لأسباب فنية، وذلك في أعقاب تقارير عن سقوط مروحية في مناطق سيطرة تركيا والمعارضة السورية الموالية لها.
وكان كل من وكالة الأنباء السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادا بسقوط المروحية مع الإشارة إلى أنباء عن مقتل الطيار.
إلا أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الأمر لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
الصراع في تيغراي: واشنطن قلقة للغاية حيال الوضع في الإقليم الإثيوبي
انتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، " الفظائع" التي يعتقد أنها تقع في إقليم تيغراي بإثيوبيا.
وجاءت تصريحات بلينكن غداة نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يفيد بأن جنودا إريتريين يقاتلون في تيغراي قتلوا مئات الأشخاص في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي معتبرة أن ذلك يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الفظائع التي نقلت والوضع المتدهور بشكل عام في منطقة تيغراي بإثيوبيا".
ويشهد إقليم تيغراي معارك منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إطلاق عمليات عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحزب الحاكم السابق في المنطقة الشمالية بعدما اتهمه بمهاجمة معسكرات الجيش الفدرالي.
الحرب في سوريا: أنباء عن سقوط مروحية روسية في مناطق سيطرة المعارضة الموالية لتركيا
تفيد التقارير الواردة من سوريا بأن طائرة مروحية روسية سقطت في منطقة بشمالي سوريا خاضعة لسيطرة القوات التركية ومسلحي المعارضة الموالين لأنقرة.
وقال كلا من المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ووكالة الأنباء السورية إن المروحية سقطت بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة.
وبينما لم يأت المرصد على أسباب سقوط المروحية وعما إذا كان الحادث قد تسبب في أي خسائر بشرية فإن وكالة الأنباء السورية الرسمية قالت إن الأنباء تفيد بأن الطيار قد قتل.
وتدعم روسيا القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة الموالية لها في المواجهات ضد مسلحي المعارضة الذي يحظون بدعم تركي.