"هبوط اضطراري" لمروحية روسية شمالي سوريا، وقلق أمريكي حيال الوضع في تيغراي بإثيوبيا

نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة الدفاع في البلاد القول إن مروحية روسية قامت بهبوط اضطراري في شمالي سوريا لأسباب فنية، وذلك في أعقاب تقارير عن سقوط مروحية في مناطق سيطرة تركيا والمعارضة السورية الموالية لها.

وكان كل من وكالة الأنباء السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادا بسقوط المروحية مع الإشارة إلى أنباء عن مقتل الطيار.

إلا أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الأمر لم يسفر عن أي خسائر بشرية.