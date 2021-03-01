نتنياهو يتهم إيران باستهداف سفينة إسرائيلية، وخطيبة خاشقجي تدعو إلى معاقبة محمد بن سلمان

دعت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، إلى "معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من دون تأخير" بعد نشر تقرير استخباراتي أميركي يتهمه بالموافقة على العملية التي تمت في عام 2018.

وقالت خديجة جنكيز في بيان صدر بعد ثلاثة أيام من نشر التقرير "من الضروري أن يعاقب ولي العهد الذي أمر بالقتل الوحشي لشخص بريء، من دون تأخير".

وكان التقرير قد قال إن ولي العهد السعودي قد أمر بقتل أو اختطاف خاشقجي الذي كان يعارض سياسات الرياض.

وتتفي الحكومة السعودية أي دور لولي العهد في عملية مقتل خاشقجي.