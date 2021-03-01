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نتنياهو يتهم إيران باستهداف سفينة إسرائيلية، وخطيبة خاشقجي تدعو إلى معاقبة محمد بن سلمان

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  1. مقتل جمال خاشقجي: خطيبة الصحفي السعودي تدعو إلى معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    دعت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، إلى "معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من دون تأخير" بعد نشر تقرير استخباراتي أميركي يتهمه بالموافقة على العملية التي تمت في عام 2018.

    وقالت خديجة جنكيز في بيان صدر بعد ثلاثة أيام من نشر التقرير "من الضروري أن يعاقب ولي العهد الذي أمر بالقتل الوحشي لشخص بريء، من دون تأخير".

    وكان التقرير قد قال إن ولي العهد السعودي قد أمر بقتل أو اختطاف خاشقجي الذي كان يعارض سياسات الرياض.

    وتتفي الحكومة السعودية أي دور لولي العهد في عملية مقتل خاشقجي.

    خديجة جنكيز
    Copyright: EPA

  2. نتنياهو يتهم إيران بالوقوف وراء انفجار استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان

    اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بالوقوف وراء الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي استنكرته طهران

    كما هدد نتنياهو بأن بلاده "ستضرب إيران في كل المنطقة".

    ويعتقد أن سفينة شحن السيارات "ام في هيليوس راي" الإسرائيلية كانت متّوجهة على ما يبدو من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غرب خليج عُمان.

    خليج عمان
    Copyright: EPA
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