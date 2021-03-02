أزمة دبلوماسية بين المغرب وألمانيا، والعراق يستعد لانطلاق حملة التطعيم ضد كورونا

لقاح فيروس كورونا: حملة التطعيم ضد الوباء في العراق تنطلق اليوم
أعلنت
السلطات الصحية في العراق إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد ستنطلق
اليوم، وذلك غداة وصول أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.
وكانت
الـ50 ألف جرعة من اللقاح التي وصلت البلاد أمس هي أول دفعة من اللقاحات تصل إلى
العراق الذي بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة به نحو 700 ألف بينما تجاوز عدد
الوفيات 13 ألفا.
وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي إن آلية "كوفاكس" الهادفة إلى
دعم الدول النامية ستمد العراق بـ 16
مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار.
ReutersCopyright: Reuters
المغرب يعلق التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط بسبب " تباينات عميقة"
قررت
السلطات المغربية تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط والمؤسسات
المرتبطة بالسفارة بسبب ما وصفته "تباينات عميقة في ملفات عدة".
ورغم
أن السلطات المغربية لم تكشف عن طبيعة الخلافات إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى
أن الأزمة تتعلق بمعارضة برلين قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على
الصحراء الغربية، واستبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر
نظّمته برلين في كانون الثاني/يناير 2020 .
تغطية مباشرة
time_stated_uk
لقاح فيروس كورونا: حملة التطعيم ضد الوباء في العراق تنطلق اليوم
أعلنت السلطات الصحية في العراق إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد ستنطلق اليوم، وذلك غداة وصول أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.
وكانت الـ50 ألف جرعة من اللقاح التي وصلت البلاد أمس هي أول دفعة من اللقاحات تصل إلى العراق الذي بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة به نحو 700 ألف بينما تجاوز عدد الوفيات 13 ألفا.
وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي إن آلية "كوفاكس" الهادفة إلى دعم الدول النامية ستمد العراق بـ 16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار.
المغرب يعلق التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط بسبب " تباينات عميقة"
قررت السلطات المغربية تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط والمؤسسات المرتبطة بالسفارة بسبب ما وصفته "تباينات عميقة في ملفات عدة".
ورغم أن السلطات المغربية لم تكشف عن طبيعة الخلافات إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الأزمة تتعلق بمعارضة برلين قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، واستبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظّمته برلين في كانون الثاني/يناير 2020 .