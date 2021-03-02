التطعيم
مباشر

أزمة دبلوماسية بين المغرب وألمانيا، والعراق يستعد لانطلاق حملة التطعيم ضد كورونا

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. لقاح فيروس كورونا: حملة التطعيم ضد الوباء في العراق تنطلق اليوم

    أعلنت السلطات الصحية في العراق إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد ستنطلق اليوم، وذلك غداة وصول أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

    وكانت الـ50 ألف جرعة من اللقاح التي وصلت البلاد أمس هي أول دفعة من اللقاحات تصل إلى العراق الذي بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة به نحو 700 ألف بينما تجاوز عدد الوفيات 13 ألفا.

    وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي إن آلية "كوفاكس" الهادفة إلى دعم الدول النامية ستمد العراق بـ 16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار.

    لقاح فيروس كورونا
    Copyright: Reuters

  2. المغرب يعلق التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط بسبب " تباينات عميقة"

    قررت السلطات المغربية تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط والمؤسسات المرتبطة بالسفارة بسبب ما وصفته "تباينات عميقة في ملفات عدة".

    ورغم أن السلطات المغربية لم تكشف عن طبيعة الخلافات إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الأزمة تتعلق بمعارضة برلين قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، واستبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظّمته برلين في كانون الثاني/يناير 2020 .

العودة إلى أعلى