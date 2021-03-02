أزمة دبلوماسية بين المغرب وألمانيا، والعراق يستعد لانطلاق حملة التطعيم ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في العراق إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد ستنطلق اليوم، وذلك غداة وصول أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وكانت الـ50 ألف جرعة من اللقاح التي وصلت البلاد أمس هي أول دفعة من اللقاحات تصل إلى العراق الذي بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة به نحو 700 ألف بينما تجاوز عدد الوفيات 13 ألفا.

وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي إن آلية "كوفاكس" الهادفة إلى دعم الدول النامية ستمد العراق بـ 16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار.