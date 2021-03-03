10 قتلى في تحطم طائرة بجنوب السودان، وانفجار "يستهدف" مركزا لفحوصات كورونا في هولندا

أعرب وزير التعليم المصري، خالد عبدالغفار، عن أسفه لتصرف أحد أساتذة القانون بجامعة أسيوط جنوب القاهرة، على خلفية قيام الأستاذ بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق تضمن إشارة إلى لاعب مغربي يلعب ضمن صفوف نادي الزمالك المصري.

وأعلنت جامعة سوهاج إيقاف عضو هيئة تدريس عن العمل وإحالته للتحقيق، على خلفية وضع مسألة معقدة افترض من خلالها وفاة اللاعب أشرف بن شرقي تاركا خلفه تركة كبيرة، بينما استخدم تفاصيل مقربة من حياة اللاعب في المسألة المطلوب حلها من الطلاب.

ومن جانبه تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ إلى النائب العام ضد جامعة سوهاج.

أما عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج فقد قال إنه لم يرَ أي إساءة في السؤال ولا يوجد فيه أي مساس باللاعب أو نادي الزمالك أو مُشجعيه.

وأشار العميد، في تصريحات إعلامية، إلى أن السؤال يُناقش قضية مُتعلقة بالميراث وكيفية حلها، واختيار اسم لاعب الزمالك اشرف بن شرقي هو من أجل التسهيل على الطلاب في حل السؤال.