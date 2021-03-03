10 قتلى في تحطم طائرة بجنوب السودان، وانفجار "يستهدف" مركزا لفحوصات كورونا في هولندا

لماذا تسبب سؤال حول لاعب مغربي في إجراء تحقيق بجامعة مصرية؟
أعرب وزير
التعليم المصري، خالد عبدالغفار، عن أسفه لتصرف أحد أساتذة القانون بجامعة أسيوط
جنوب القاهرة، على خلفية قيام الأستاذ بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة بكلية
الحقوق تضمن إشارة إلى لاعب مغربي يلعب ضمن صفوف نادي الزمالك المصري.
وأعلنت جامعة سوهاج
إيقاف عضو هيئة تدريس عن العمل وإحالته للتحقيق، على خلفية وضع
مسألة معقدة افترض من خلالها وفاة اللاعب أشرف بن شرقي تاركا خلفه تركة كبيرة، بينما استخدم تفاصيل مقربة من حياة اللاعب
في المسألة المطلوب حلها من الطلاب.
ومن جانبه تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ إلى النائب العام ضد جامعة
سوهاج.
أما عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج فقد قال إنه لم يرَ أي إساءة في
السؤال ولا يوجد فيه أي مساس باللاعب أو نادي الزمالك أو مُشجعيه.
وأشار العميد، في تصريحات إعلامية، إلى أن السؤال يُناقش قضية مُتعلقة
بالميراث وكيفية حلها، واختيار اسم لاعب الزمالك اشرف بن شرقي هو من أجل التسهيل
على الطلاب في حل السؤال.
فيروس كورونا: انفجار "متعمد" بالقرب من مركز للفحوصات في هولندا
قالت
الشرطة الهولندية إن موقعا تجرى فيه اختبارات الكشف عن فيروس كورونا ربما يكون قد
استهدف بشكل متعمد وذلك عقب الانفجار الذي وقع بالقرب منه .
ووقع
الانفجار في مدينة بوفينكارسبيل شمال
العاصمة امستردام، وأسفر عن تحطم نوافذ عدة أبنية دون أن يتسبب في أي إصابات.
ونقلت
وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم
الشرطة القول إن الانفجار لابد وأن نتج عن "زرع متفجرات في المبنى".
وشهدت
هولندا موجة من الاحتجاجات للتنديد بالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة
تفشي الفيروس
10 قتلى على الأقل قي تحطم طائرة بجنوب السودان
قُتل
ما لا يقل عن 10 أشخاص على الأقل في حادث تحطم طائرة تجارية بولاية جونقلي
في دولة جنوب السودان.
وقال
بيان صادر عن حاكم الولاية إن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري
الصغيرة في الولاية الواقعة في شرق البلاد.
وفي
2017 اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا عند
هبوطها في ولاية واو بشمال غرب البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.
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لماذا تسبب سؤال حول لاعب مغربي في إجراء تحقيق بجامعة مصرية؟
أعرب وزير التعليم المصري، خالد عبدالغفار، عن أسفه لتصرف أحد أساتذة القانون بجامعة أسيوط جنوب القاهرة، على خلفية قيام الأستاذ بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق تضمن إشارة إلى لاعب مغربي يلعب ضمن صفوف نادي الزمالك المصري.
وأعلنت جامعة سوهاج إيقاف عضو هيئة تدريس عن العمل وإحالته للتحقيق، على خلفية وضع مسألة معقدة افترض من خلالها وفاة اللاعب أشرف بن شرقي تاركا خلفه تركة كبيرة، بينما استخدم تفاصيل مقربة من حياة اللاعب في المسألة المطلوب حلها من الطلاب.
ومن جانبه تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ إلى النائب العام ضد جامعة سوهاج.
أما عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج فقد قال إنه لم يرَ أي إساءة في السؤال ولا يوجد فيه أي مساس باللاعب أو نادي الزمالك أو مُشجعيه.
وأشار العميد، في تصريحات إعلامية، إلى أن السؤال يُناقش قضية مُتعلقة بالميراث وكيفية حلها، واختيار اسم لاعب الزمالك اشرف بن شرقي هو من أجل التسهيل على الطلاب في حل السؤال.
فيروس كورونا: انفجار "متعمد" بالقرب من مركز للفحوصات في هولندا
قالت الشرطة الهولندية إن موقعا تجرى فيه اختبارات الكشف عن فيروس كورونا ربما يكون قد استهدف بشكل متعمد وذلك عقب الانفجار الذي وقع بالقرب منه .
ووقع الانفجار في مدينة بوفينكارسبيل شمال العاصمة امستردام، وأسفر عن تحطم نوافذ عدة أبنية دون أن يتسبب في أي إصابات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الشرطة القول إن الانفجار لابد وأن نتج عن "زرع متفجرات في المبنى".
وشهدت هولندا موجة من الاحتجاجات للتنديد بالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تفشي الفيروس
10 قتلى على الأقل قي تحطم طائرة بجنوب السودان
قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص على الأقل في حادث تحطم طائرة تجارية بولاية جونقلي في دولة جنوب السودان.
وقال بيان صادر عن حاكم الولاية إن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة في الولاية الواقعة في شرق البلاد.
وفي 2017 اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا عند هبوطها في ولاية واو بشمال غرب البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.