الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا شركة أرامكو السعودية، وأمير الكويت يسافر إلى الولايات المتحدة لإجراء "الفحوص الطبية المعتادة"

أمير الكويت نواف الأحمد الصباح يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء "الفحوص الطبية المعتادة"
أفادت وكالة
الأنباء الكويتية الرسمية أن أمير البلاد، نواف الأحمدالصباح، توجه صباح اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية "
لإجراء الفحوص الطبية المعتادة"
وتولى نواف الصباح، البالغ من العمر 83 عاما، الحكم في
سبتمبر/أيلول الماضي عقب وفاة الأمير السابق صباح الأحمد الصباح.
ReutersCopyright: Reuters
الحرب في اليمن: الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ
أعلنت
حركة أنصار الله الحوثية في اليمن إنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في مدينة جدة غربي المملكة.
وقال
المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه تم استهداف شركة أرامكو فجر اليوم
بصاروخ أسفر عن إصابة "دقيقة".
ولم
يصدر أي تعليق بعد من شركة النفط العملاقة او السعودية.
ودأبت الحركة اليمينة على مهاجمة أهداف داخل السعودية ومنها منشآت نفطية في إطار
المواجهات بين الطرفين، حيث تقود الرياض تحالفا في اليمن لدعم قوات الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
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أمير الكويت نواف الأحمد الصباح يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء "الفحوص الطبية المعتادة"
أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن أمير البلاد، نواف الأحمدالصباح، توجه صباح اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية " لإجراء الفحوص الطبية المعتادة"
وتولى نواف الصباح، البالغ من العمر 83 عاما، الحكم في سبتمبر/أيلول الماضي عقب وفاة الأمير السابق صباح الأحمد الصباح.
الحرب في اليمن: الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ
أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن إنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في مدينة جدة غربي المملكة.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه تم استهداف شركة أرامكو فجر اليوم بصاروخ أسفر عن إصابة "دقيقة".
ولم يصدر أي تعليق بعد من شركة النفط العملاقة او السعودية.
ودأبت الحركة اليمينة على مهاجمة أهداف داخل السعودية ومنها منشآت نفطية في إطار المواجهات بين الطرفين، حيث تقود الرياض تحالفا في اليمن لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.