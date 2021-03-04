الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا شركة أرامكو السعودية، وأمير الكويت يسافر إلى الولايات المتحدة لإجراء "الفحوص الطبية المعتادة"

أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن إنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في مدينة جدة غربي المملكة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه تم استهداف شركة أرامكو فجر اليوم بصاروخ أسفر عن إصابة "دقيقة".

ولم يصدر أي تعليق بعد من شركة النفط العملاقة او السعودية.

ودأبت الحركة اليمينة على مهاجمة أهداف داخل السعودية ومنها منشآت نفطية في إطار المواجهات بين الطرفين، حيث تقود الرياض تحالفا في اليمن لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.