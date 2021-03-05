يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غدا
السبت، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، في زيارة رسمية
من المقرر أن تناقش سد النهضة والعلاقات المصرية السودانية على المستويات السياسية
والاقتصادية والعسكرية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري،
سامح شكري، الثلاثاء الفائت، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم
الصادق المهدي، نبأ الزيارة بينما لم تعلن الرئاسة المصرية تفاصيل الزيارة
بعد.
وحذرت مصر والسودان، مؤخرا، من أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد
النهضة بشكل أحادي "سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي للبلدين".
وصرح وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكيلي،
أمس، بعد لقاء وفد كونغولي يعمل على تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث، أن بلاده
ملتزمة بحل "مربح للجميع" بشأن سد النهضة، في وقت توقفت فيه المفاوضات
برعاية الاتحاد الإفريقي.
ووقعت مصر والسودان، خلال الأسبوع الجاري،
اتفاقا عسكريا لتأمين الحدود والتدريب العسكري المشترك في زيارة
لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، للخرطوم، الاثنين الماضي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها السعوديين بثلاث طائرات مسيرة
EPACopyright: EPA
أعلنت
جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها
الدولي السعوديين بثلاث طائرات مسيرة، فجر اليوم الجمعة.
وفي
تغريدة على تويتر، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، يحيى سريع،
إن "سلاح الجو المسير تمكن مجددا من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية
ومطار أبها الدولي، فجر اليوم الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k "،
مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة.
من جانبه،
أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة
أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط، جنوبي السعودية.
ونقلت
وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد تركي المالكي،
القول إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض
وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الجماعة تجاه مدينة خميس مشيط".
وكان
التحالف بقيادة السعدية قد أعلن، أمس الخميس، تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون
صوب مدينة جازان بجنوب المملكة.
وكثف
الحوثيون، في الأسابيع الأخيرة، هجماتهم على السعودية، مع تصاعد المعارك من أجل
إحكام السيطرة على محافظة مأرب، التي تعد آخر معقل لقوات حكومة الرئيس اليمني هادي
المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي.
وتقود
السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً والتي تخوض
نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وتحركت الولايات المتحدة لشطب الحوثيين من قائمة الإرهاب بعد أن
تعرض التصنيف، الذي فرضته الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب، لانتقادات
واسعة النطاق من قبل منظمات الإغاثة التي حذرت من أنه قد يعيق جهود تخفيف الأزمة
الإنسانية في اليمن.
وأوقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمه للعمليات الهجومية
السعودية في حرب اليمن التي وصفها بـ "الكارثة" التي "يجب أن
تنتهي".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
السيسي يزور الخرطوم السبت لمناقشة أزمة سد النهضة
يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، في زيارة رسمية من المقرر أن تناقش سد النهضة والعلاقات المصرية السودانية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري، سامح شكري، الثلاثاء الفائت، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، نبأ الزيارة بينما لم تعلن الرئاسة المصرية تفاصيل الزيارة بعد.
وحذرت مصر والسودان، مؤخرا، من أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي "سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي للبلدين".
وصرح وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أمس، بعد لقاء وفد كونغولي يعمل على تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث، أن بلاده ملتزمة بحل "مربح للجميع" بشأن سد النهضة، في وقت توقفت فيه المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
ووقعت مصر والسودان، خلال الأسبوع الجاري، اتفاقا عسكريا لتأمين الحدود والتدريب العسكري المشترك في زيارة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، للخرطوم، الاثنين الماضي.
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها السعوديين بثلاث طائرات مسيرة
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي السعوديين بثلاث طائرات مسيرة، فجر اليوم الجمعة.
وفي تغريدة على تويتر، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير تمكن مجددا من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي، فجر اليوم الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k "، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة.
من جانبه، أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط، جنوبي السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد تركي المالكي، القول إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الجماعة تجاه مدينة خميس مشيط".
وكان التحالف بقيادة السعدية قد أعلن، أمس الخميس، تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان بجنوب المملكة.
وكثف الحوثيون، في الأسابيع الأخيرة، هجماتهم على السعودية، مع تصاعد المعارك من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب، التي تعد آخر معقل لقوات حكومة الرئيس اليمني هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً والتي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وتحركت الولايات المتحدة لشطب الحوثيين من قائمة الإرهاب بعد أن تعرض التصنيف، الذي فرضته الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب، لانتقادات واسعة النطاق من قبل منظمات الإغاثة التي حذرت من أنه قد يعيق جهود تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأوقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمه للعمليات الهجومية السعودية في حرب اليمن التي وصفها بـ "الكارثة" التي "يجب أن تنتهي".