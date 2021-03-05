الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها السعوديين بثلاث طائرات مسيرة

يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، في زيارة رسمية من المقرر أن تناقش سد النهضة والعلاقات المصرية السودانية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري، سامح شكري، الثلاثاء الفائت، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، نبأ الزيارة بينما لم تعلن الرئاسة المصرية تفاصيل الزيارة بعد.

وحذرت مصر والسودان، مؤخرا، من أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي "سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي للبلدين".

وصرح وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أمس، بعد لقاء وفد كونغولي يعمل على تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث، أن بلاده ملتزمة بحل "مربح للجميع" بشأن سد النهضة، في وقت توقفت فيه المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

ووقعت مصر والسودان، خلال الأسبوع الجاري، اتفاقا عسكريا لتأمين الحدود والتدريب العسكري المشترك في زيارة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، للخرطوم، الاثنين الماضي.