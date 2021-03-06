لقاء بين البابا والسيستانى في العراق، وإسرائيل ترجئ حملة تطعيم العمال الفلسطينيين ضد كورونا لأسباب مالية

تخلي مجلس الأمن الدولي عن خطط لإصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف في إقليم " تيغراي" شمالي إثيوبيا.

وعزا دبلوماسيون ذلك إلى معارضة الصين وروسيا لإصدار هذا البيان، إذ أنّهما تعتبران أن الصراع الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني هو شأن داخلي إثيوبي.

واتهمت جماعات حقوقية القوات الإثيوبيّة والإرتيرية بقصف مدينة أكسوم الإثيوبية بشكل عشوائيّ ، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك خلال معركة استعادة الحكومة الإثيوبية لسيطرتها على الإقليم من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وتنفي إريتريا مشاركتها في القتال في إقليم " تيغراي"، وترفض الاتهامات الموجّهة لها بأنّ جنودها ذبحوا مئات المدنيين هناك .