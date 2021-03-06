لقاء بين البابا والسيستانى في العراق، وإسرائيل ترجئ حملة تطعيم العمال الفلسطينيين ضد كورونا لأسباب مالية

الصراع في تيغراي: بكين وموسكو تصوّتان ضدّ بيان يدعو إلى إنهاء العنف
تخلي مجلس الأمن
الدولي عن خطط لإصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف في إقليم " تيغراي"
شمالي إثيوبيا.
وعزا دبلوماسيون ذلك إلى معارضة الصين وروسيا لإصدار هذا البيان، إذ أنّهما تعتبران أن الصراع الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني هو شأن داخلي إثيوبي.
واتهمت جماعات حقوقية
القوات الإثيوبيّة والإرتيرية بقصف مدينة أكسوم الإثيوبية بشكل عشوائيّ ، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك خلال معركة استعادة الحكومة الإثيوبية لسيطرتها على الإقليم من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وتنفي إريتريا مشاركتها
في القتال في إقليم " تيغراي"، وترفض
الاتهامات الموجّهة لها بأنّ جنودها ذبحوا مئات المدنيين هناك .
زيارة بابا الفاتيكان للعراق: البابا فرنسيس يلتقى المرجع الشيعي الأعلي علي السيستاني
التقى البابا فرنسيس – بابا الفاتيكان - المرجع الديني الشيعي الأعلي
في العراق علي السيستاني.
جاء ذلك في اليوم
الثاني من بدء زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها لقاء على هذا
المستوى بين رأس الكنيسة الكاثوليكية وأبرز رجال الدين من الشيعة في العراق.
وبحسب بيان صادر عن مكتب السيستاني، تناول اللقاء التحديات التي تواجهها الانسانية، ومعاناة شعوب المنطقة من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير.
كما أكّد الطرفان على أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي في كل المجتمعات.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الصراع في تيغراي: بكين وموسكو تصوّتان ضدّ بيان يدعو إلى إنهاء العنف
تخلي مجلس الأمن الدولي عن خطط لإصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف في إقليم " تيغراي" شمالي إثيوبيا.
وعزا دبلوماسيون ذلك إلى معارضة الصين وروسيا لإصدار هذا البيان، إذ أنّهما تعتبران أن الصراع الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني هو شأن داخلي إثيوبي.
واتهمت جماعات حقوقية القوات الإثيوبيّة والإرتيرية بقصف مدينة أكسوم الإثيوبية بشكل عشوائيّ ، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك خلال معركة استعادة الحكومة الإثيوبية لسيطرتها على الإقليم من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وتنفي إريتريا مشاركتها في القتال في إقليم " تيغراي"، وترفض الاتهامات الموجّهة لها بأنّ جنودها ذبحوا مئات المدنيين هناك .
زيارة بابا الفاتيكان للعراق: البابا فرنسيس يلتقى المرجع الشيعي الأعلي علي السيستاني
التقى البابا فرنسيس – بابا الفاتيكان - المرجع الديني الشيعي الأعلي في العراق علي السيستاني.
جاء ذلك في اليوم الثاني من بدء زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها لقاء على هذا المستوى بين رأس الكنيسة الكاثوليكية وأبرز رجال الدين من الشيعة في العراق.
وبحسب بيان صادر عن مكتب السيستاني، تناول اللقاء التحديات التي تواجهها الانسانية، ومعاناة شعوب المنطقة من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير.
كما أكّد الطرفان على أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي في كل المجتمعات.
ووصل البابا فرنسيس، إلى العاصمة العراقية بغداد، الجمعة في زيارة هي الأولى من نوعها .
وتهدف الزيارة، التي تستمر أربعة أيام، إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان.
فيروس كورونا: إسرائيل ترجئ حملة تطعيم العمال الفلسطينيين لعدم توافر ميزانية
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن وزارة الصحة الاسرائيلية أجلت حملة تطعيم العمال الفلسطينيين المقررة يوم الأحد، بسبب عدم توفر الميزانية.
وكتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مصادر مطلعة عزت التأخير إلى رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس، تمويل حملة التطعيم من موازنة خارجية لم يتم إقرارها بعد.
وتقود إسرائيل إحدى أكبر حملات التطعيمات ضد وباء كوفيد ١٩ في العالم.
وتتعرض لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية لعدم شمول الفلسطينيين في حملة التطعيم.