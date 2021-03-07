الكويت
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السعودية تعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، وحظر تجول جزئي في الكويت لمواجهة كورونا

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  1. الحرب في اليمن: أنباء عن إعلان التحالف الذي تقوده السعودية تدمير طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون

    أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن دمر طائرات مسيرة أطلقها مسلحو حركة أنصار الله الحوثية في اليمن.

    وبحسب التقارير الإعلامية فإن التحالف رصد عدة طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون دون تحديد عددها أو جهتها.

    ودأب الحوثيون على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف في السعودية، في إطار المواجهات بين الرياض والحركة اليمنية.

    وتقود السعودية تحالفا في اليمن لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

  2. فيروس كورونا: الكويت تستعد لبدء العمل بحظر التجوال الجزئي

    يبدأ في وقت لاحق من اليوم بالكويت العمل بحظر تجول جزئي في إطار جهود السلطات لمواجهة الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

    ويسري حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا على أن يستمر لمدة شهر.

    وبحسب البيانات الرسمية فإن الكويت سجلت نحو 200 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 1100.

    الكويت
    Copyright: Getty Images
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