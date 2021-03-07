السعودية تعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، وحظر تجول جزئي في الكويت لمواجهة كورونا

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن دمر طائرات مسيرة أطلقها مسلحو حركة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن التحالف رصد عدة طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون دون تحديد عددها أو جهتها.

ودأب الحوثيون على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف في السعودية، في إطار المواجهات بين الرياض والحركة اليمنية.

وتقود السعودية تحالفا في اليمن لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.