محتجون في لبنان يدعون إلى "يوم الغضب"، وبدء تطعيم العمال الفلسطينيين في إسرائيل ضد كورونا

آلاف النساء يشاركن في تظاهرات المزارعين بالهند احتفالا باليوم العالمي للمرأة
انضم آلاف النساء إلى تظاهرات المزارعين خارج
العاصمة الهندية دلهي احتفالا بيوم المرأة العالمي.
ويتظاهر المزارعون الهنود منذ عدة أشهر للمطالبة
بإلغاء قوانين الزراعة الجديدة.
واليوم احتلت النساء مركز الصدارة وهن يرددن
الشعارات ويحملن اللافتات.
وبحسب المنظمين، انضم نحو 20 ألف امرأه
للتظاهرات الحاشدة المنددة بالقانون.
ويقول
المتظاهرون إن القانون الجديد يعمل لصالح الشركات الخاصة، بينما تقول الحكومة إن
القانون يهدف لجذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الزراعة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: بريطانيا تخطو الخطوة الأولى نحو "استعادة الحرية"
ReutersCopyright: Reuters
تبدأ بريطانيا، اليوم، تخفيف قيود الإغلاق العام المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، عبر إعادة فتح المدارس لملايين
الأطفال في البلاد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأنها أولى الخطوات
الكبرى نحو استعادة الحرية.
وتجري إجراءات العودة إلى المدارس، تدريجيا، في العديد من مناطق المملكة
المتحدة، بما يسمح لكل تلميذ بالخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.
وسيتعين على المراهقين ارتداء الكمامات في الفصل، كما سيُسمح للمقيمين في
دور الرعاية البريطانية باستقبال ومخالطة زائر منتظم واحد، على أن تقوم الحكومة
البريطانية بتقييم تأثير إجراءات تخفيف القيود على أعداد الإصابات قبل تنفيذ المراحل
التالية من خطة إعادة الفتح.
وسجلت بريطانيا
أكثر من أربعة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو
124 ألفا.
فيروس كورونا: بدء حملة تطعيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومستوطنات الضفة
تبدأ السلطات الإسرائيلية اليوم حملة تطعيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين
العاملين داخل إسرائيل أو في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة.
وسيتلقى العمال الحاملون لتصاريح عمل إسرائيلية لقاح شركة مودرنا في
المعابر الموجود بالضفة والمؤدية إلى داخل إسرائيل أو المستوطنات.
وكانت منظمات حقوقية قد دعت إسرائيل إلى تطعيم جميع الفلسطينيين من
سكان الضفة وقطاع غزة، إلا أن إسرائيل تقول أن عمليات التطعيم تعد مسؤولية السلطة الفلسطينية بحسب اتفاق أوسلو للسلام بين الطرفين
ReutersCopyright: Reuters
احتجاجات لبنان: دعوات لـ"يوم الغضب" مع استمرار تدهور قيمة الليرة
يشهد لبنان قطعا
لعدد من الطرقات منذ ساعات الصباح الاولى من قبل متظاهرين ينددون بتردي الأوضاع
المعيشية في ظل تراجع قياسي لقيمة العملة الوطنية.
وكانت مجموعات
احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي قد دعت إلى " يوم الغضب" مع وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 10 آلاف ليرة لبنانية في السوق الموازية، أي ما يزيد عن نحو ستة أضعاف سعره قبل
نحو عامين.
يأتي ذلك بينما
لا تزال السلطات عاجزة عن تنفيذ أي اصلاحات في البلاد او إطلاق أي خطوات إنقاذيه
وسط خلافات عميقة على تأليف حكومة جديدة كُلّف سعد الحريري بتشكيلها منذ تشرين
الاول اكتوبر الماضي، وتهديد رئيس الحكومة المستقيل، حسان دياب، بالاعتكاف
عن تصريف الأعمال.
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آلاف النساء يشاركن في تظاهرات المزارعين بالهند احتفالا باليوم العالمي للمرأة
انضم آلاف النساء إلى تظاهرات المزارعين خارج العاصمة الهندية دلهي احتفالا بيوم المرأة العالمي.
ويتظاهر المزارعون الهنود منذ عدة أشهر للمطالبة بإلغاء قوانين الزراعة الجديدة.
واليوم احتلت النساء مركز الصدارة وهن يرددن الشعارات ويحملن اللافتات.
وبحسب المنظمين، انضم نحو 20 ألف امرأه للتظاهرات الحاشدة المنددة بالقانون.
ويقول المتظاهرون إن القانون الجديد يعمل لصالح الشركات الخاصة، بينما تقول الحكومة إن القانون يهدف لجذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الزراعة.
فيروس كورونا: بريطانيا تخطو الخطوة الأولى نحو "استعادة الحرية"
تبدأ بريطانيا، اليوم، تخفيف قيود الإغلاق العام المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، عبر إعادة فتح المدارس لملايين الأطفال في البلاد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأنها أولى الخطوات الكبرى نحو استعادة الحرية.
وتجري إجراءات العودة إلى المدارس، تدريجيا، في العديد من مناطق المملكة المتحدة، بما يسمح لكل تلميذ بالخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.
وسيتعين على المراهقين ارتداء الكمامات في الفصل، كما سيُسمح للمقيمين في دور الرعاية البريطانية باستقبال ومخالطة زائر منتظم واحد، على أن تقوم الحكومة البريطانية بتقييم تأثير إجراءات تخفيف القيود على أعداد الإصابات قبل تنفيذ المراحل التالية من خطة إعادة الفتح.
وسجلت بريطانيا أكثر من أربعة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 124 ألفا.
فيروس كورونا: بدء حملة تطعيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومستوطنات الضفة
تبدأ السلطات الإسرائيلية اليوم حملة تطعيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل أو في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة.
وسيتلقى العمال الحاملون لتصاريح عمل إسرائيلية لقاح شركة مودرنا في المعابر الموجود بالضفة والمؤدية إلى داخل إسرائيل أو المستوطنات.
وكانت منظمات حقوقية قد دعت إسرائيل إلى تطعيم جميع الفلسطينيين من سكان الضفة وقطاع غزة، إلا أن إسرائيل تقول أن عمليات التطعيم تعد مسؤولية السلطة الفلسطينية بحسب اتفاق أوسلو للسلام بين الطرفين
احتجاجات لبنان: دعوات لـ"يوم الغضب" مع استمرار تدهور قيمة الليرة
يشهد لبنان قطعا لعدد من الطرقات منذ ساعات الصباح الاولى من قبل متظاهرين ينددون بتردي الأوضاع المعيشية في ظل تراجع قياسي لقيمة العملة الوطنية.
وكانت مجموعات احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي قد دعت إلى " يوم الغضب" مع وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 10 آلاف ليرة لبنانية في السوق الموازية، أي ما يزيد عن نحو ستة أضعاف سعره قبل نحو عامين.
يأتي ذلك بينما لا تزال السلطات عاجزة عن تنفيذ أي اصلاحات في البلاد او إطلاق أي خطوات إنقاذيه وسط خلافات عميقة على تأليف حكومة جديدة كُلّف سعد الحريري بتشكيلها منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي، وتهديد رئيس الحكومة المستقيل، حسان دياب، بالاعتكاف عن تصريف الأعمال.