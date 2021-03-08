محتجون في لبنان يدعون إلى "يوم الغضب"، وبدء تطعيم العمال الفلسطينيين في إسرائيل ضد كورونا

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تبدأ بريطانيا، اليوم، تخفيف قيود الإغلاق العام المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، عبر إعادة فتح المدارس لملايين الأطفال في البلاد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأنها أولى الخطوات الكبرى نحو استعادة الحرية.

وتجري إجراءات العودة إلى المدارس، تدريجيا، في العديد من مناطق المملكة المتحدة، بما يسمح لكل تلميذ بالخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وسيتعين على المراهقين ارتداء الكمامات في الفصل، كما سيُسمح للمقيمين في دور الرعاية البريطانية باستقبال ومخالطة زائر منتظم واحد، على أن تقوم الحكومة البريطانية بتقييم تأثير إجراءات تخفيف القيود على أعداد الإصابات قبل تنفيذ المراحل التالية من خطة إعادة الفتح.

وسجلت بريطانيا أكثر من أربعة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 124 ألفا.